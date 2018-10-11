Пенсии: возраст подняли, а льготы оставили

Госдума приняла на этой неделе сначала в первом, а затем и во втором и в третьем чтении законопроект о льготах для пожилых россиян. Поправки вносятся в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса (НК РФ).

Документ предусматривает сохранение федеральных льгот по налогу на имущество. Ими смогут воспользоваться женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет.

Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, льготы будут предоставляться «не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста».

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11 октября, в четверг, за законопроект проголосовало 410 парламентариев, решение было принято единогласно.

Поскольку поправок от депутатов не поступило, то профильный комитет по бюджету и налогам предложил не откладывать окончательное решение. В итоге после второго чтения документ был принят и в третьем чтении при поддержке всех фракций.

Президент Владимир Путин внес документ в Госдуму в сентябре. Он пояснял, что еще до выхода на пенсию граждане «уже не будут платить налог за свой дом, квартиру, садовый участок».

Сейчас налоговые льготы привязаны к выходу на пенсию. В декабре 2017 прошлого года Владимир Путин подписал закон, освободивший пенсионеров от уплаты земельного налога на участки до шести соток (п. 5 ст. 319 НК). До этого налоговый вычет был равен 10 тысячам рублей.

Льгота по налогу на имущество (ст. 407 НК) освобождает пенсионеров от выплат за жилой дом, квартиру, гараж и другое имущество, если те не используются ими в предпринимательской деятельности.

Однако с 1 января 2019 года пенсионный возраст россиян повышается, соответственно, и получение льготы должно было сдвинуться.

Так, в октябре Владимир Путин подписал закон о повышении пенсионного возраста. Согласно ему, пенсионный возраст для мужчин увеличится до 65 лет, для женщин — до 60 лет.

Как пояснял президент, люди уже рассчитывали на эти льготы до повышения пенсионного возраста, и «мы обязаны сделать для них исключение».

«Фактически таким образом государство просто оставляет женщинами в возрасте от 55 лет и мужчинами от 60 лет все ранее установленные федеральные льготы по налогам, которыми сейчас активно пользуются нынешние пенсионеры», — говорит руководитель практики налогового права компании «Амулекс» Анатолий Нагиев.

Следовательно, «предпенсионеры» будут полностью освобождены от имущественного налога за один объект в каждой категории недвижимости (квартира, дом, дача и так далее), также от налога на земельный участок размером «в шесть соток». Если участок больше, то налог будут рассчитывать за оставшуюся площадь, поясняет он.

При этом, по словам юриста, в регионах могут также дополнительно устанавливаться налоговые льготы по транспортному налогу для пенсионеров.

Как поясняла в ходе заседания Госдумы вице-премьер РФ Татьяна Голикова, если предложение главы государства не было бы одобрено, то граждане предпенсионного возраста сообща заплатили бы за десять лет в бюджет РФ 31,2 млрд рублей (цифра ориентировочная, поскольку кадастровая оценка жилья может меняться, пояснила вице-премьер).

Если рассчитать на человека, то в год один «предпенсионер» в среднем отдавал бы 1100 рублей в виде налога на имущество физлиц и 680 рублей в качестве земельного налога, — говорила Голикова.

«Льготная поддержка предпенсионеров — достаточно правильное решение в нынешних условиях. И в этом вопросе некорректно ставить вопрос о том, сколько недополучит бюджет. Необходимо учитывать, что с учетом того, что бюджет формируется из стоимости нефти в $40, а текущая стоимость нефти в 2 раза больше, в бюджете профицит, поэтому и финансировать такие проекты государство должно в полном объеме», — комментирует Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Сохранение налоговых льгот не единственная мера поддержки пожилых россиян.

Так, уже принят и подписан Владимиром Путиным закон о введении уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста. Предпенсионным будет считаться возраст за пять лет до выхода на пенсию. Он вступит в действие с начала следующего года.

Уголовный кодекс РФ пополнится новой статьей «Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста».

В соответствии с ней, такие действия предлагается наказывать «штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов».