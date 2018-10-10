Разбой по-соседски: «Нафтогаз» забрал у «Газпрома» $9 млн

«Нафтогаз» не устает искать способы хоть что-то получить с «Газпрома». Теперь украинский «партнер» российского газового монополиста решил удержать $9 млн, которые «Газпром» переплатил за транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины. Свои действия компания объяснила так:

«Сегодня НАК «Нафтогаз Украины» направила ОАО «Газпром» заявление о зачислении переплат за транзит газа в счет погашения пени, которая начисляется на задолженность российского монополиста согласно арбитражному решению от 28 февраля 2018 по транзитному контракту».

Речь идет о решениях Стокгольмского арбитража по поставке и транзите газа. По итогам взаимных исков «Газпром» оказался должен «Нафтогазу» $2,56 млрд. Российская компания подала апелляционную жалобу в суд шведского округа Свеа, а «Нафтогаз» включил счетчик.

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Как пишет украинская компания в своем заявлении, «на сегодня размер начисленной пени составляет более $100 млн».

Последовательно отказываясь выполнять решение Стокгольмского арбитража, «Газпром» в 2018 году продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет «Нафтогаз», который рассчитывает тариф в соответствии с решением арбитража. За август образовалась переплата в $9 млн, именно она и была засчитана как платеж в исполнение арбитражного решения, поясняют в украинской компании.

Это не первая попытка «Нафтогаза» любым способом призвать «Газпром» к ответу. Зарубежные активы «Газпрома», в частности в Нидерландах, Швейцарии и Великобритании, подвергаются аресту по требованиям Украины.

Речь идет в том числе о компаниях Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG — операторах действующего газопровода «Северный поток» и строящегося «Северный поток — 2».

Эксперты уверены, что такие действия «Нафтогаза» только осложнят и без того непростые отношения между сторонами газового конфликта, а Россия сможет оспорить действия Украины.

Технически речь идет не о направлении средств на погашение имеющегося долга, а об отказе возврата средств, полученных в результате переплаты за услуги транзита газа по действующему до конца 2019 года контракту, поясняет управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. Не обладая функциями судебной или исполнительной власти, НАК «Нафтогаз» не имеет полномочий принимать решения об обращении собственных требований на выплаченные ей «Газпромом» средства.

«Следовательно, со своей стороны «Газпром» имеет все основания требовать возврата средств за услуги, которые были выплачены за непредоставленные ему услуги, что соответствует договору, который стороны обязались исполнять. Если средства не будут возвращены в полном объеме, это даст «Газпрому» право требовать их в судебном порядке и создает повод обвинить «Нафтогаз» в неосновательном обогащении», — считает он.

«Если пени были прописаны в договоре, то, разумеется, «Нафтогаз» имеет на них право, однако «Нафтогаз» является коммерческим агентом «Газпрома», а не наоборот, и в этом заключена конечная правда всей этой многомесячной неприглядной истории», — обращает внимание эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Забрав сиюминутно себе все причитающееся — зачастую опережая решения арбитражного суда — «Нафтогаз» постепенно утрачивает перспективу продолжения партнерских отношений с «Газпромом», а альтернатив-то у него нет», — добавляет он.

Между тем это всего лишь один штрих в этой истории. Летом «Нафтогаз» подал еще один иск против «Газпрома» с требованием пересмотреть тариф на транзит газа с марта 2018 года. Свои требования украинская компания тогда оценила в $11,59 млрд.

При том, что действующий контракт истекает в 2019 году, а другой стороны не могут заключить, так как даже трехсторонние переговоры с привлечение Еврокомиссии и экспертов результатов пока не дали.

Усугубляется положение Киева в данном споре тем, что в 2020 году «Газпром» рассчитывает запустить «Северный поток — 2», который по факту «заберет» на себя порядка 55 млрд кубометров транзитной прокачки, которая сейчас идет через украинскую ГТС.

Еще около 35 млрд куб м перейдет на «Турецкий поток», который предполагается запустить в 2020 году. Всего по украинской ГТС сейчас проходит около 90 млрд куб м газа из РФ в европейском направлении, а после запуска этих проектов РФ может серьезно снизить, если не вовсе сократить этот объем.

Мирное решение спора предлагал ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

« Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде», — сказал Путин.

Однако «Нафтогаз» не может сейчас на это согласиться: слишком часто с больших трибун выражали радость от победы на «Газпромом», слишком быстро менеджеры «Нафтогаза» выписали себе премии после арбитражного решения. В преддверии выборов президента и парламента, которые пройдут в следующем году, Киев едва ли пойдет на компромисс.