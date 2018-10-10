Санкции убьют всех: Европа заступилась за Россию

Санкции в отношении российского энергетического сектора со стороны США могут привести к критическим последствиям — вплоть до краха энергосистемы Европы. Так считает Роберт Дадли, глава британской нефтегазовой компании ВР.

«Я не думаю, что это случится. Если на «Роснефть», «Газпром» или «Лукойл» наложить санкции вроде тех, что были применены к «Русалу», то вы фактически отключите энергетические системы Европы, а это уже слегка чересчур»,

— сказал Дадли, выступая на конференции Oil & Money 2018 в Лондоне (цитата по РИА «Новости»).

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Напомним, что против «Русала» и его владельца Олега Дерипаски, а также Виктора Вексельберга и «Реновы» ограничительные меры были введены в апреле этого года.

Летом в Конгресс было внесено несколько «санкционных» законопроектов. В документе DETER («Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий») отмечается, что в случае выявления попыток России повлиять на ход выборов в США, администрация Белого дома может заблокировать средства российских банков, включая Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк, а также энергетических компаний, таких как «Газпром», «Роснефть», «Лукойл» и другие.

«Акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKAA) также предусматривает ряд ограничений в отношении банков и энергокомпаний из РФ. Например, предлагается ввести запрет на покупку резидентами США новых выпусков российского госдолга.

Эти и другие инициативы могут быть рассмотрены в ноябре, после того как пройдут промежуточные выборы в Конгресс.

Конгрессмены и сенаторы неоднократно предлагали также ввести санкции против участников проекта «Северный поток – 2», предполагающего прокладку газопровода по дну Балтийского моря от побережья России до Германии.

Но президент США Дональд Трамп недавно заявил, что санкций не будет. Впрочем, участники «второго потока» не спешат радоваться. Так, глава Shell Бен ван Берден на прошедшей в Москве Российской энергетической неделе заявил, что компании придется выйти из проекта. При этом президент Владимир Путин уверил, что Россия в состоянии достроить газопровод самостоятельно.

США и ЕС, начиная с 2014 года, ввели технологические и финансовые ограничения на деятельность ряда ведущих российских энергетических и сырьевых компаний, напоминает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский. При этом Евросоюз виртуозно нашел способы обойти запреты, в том числе и сама ВР. Британская компания, отметим, является владельцем 19,75% акций «Роснефти».

Было ограничено предоставление долгового и акционерного капитала предприятиям из России, а также запрещена поставка оборудования для разведки и добычи нефти на шельфе на глубине более 150 метров и для разработки сланцевых пород.

В августе 2017 года США ужесточили финансовые санкции, ввели дополнительные запреты на поставку товаров и технологий для добычи, а также законодательно прописали возможность введения ограничений в отношении экспортных трубопроводов. Из-за санкций также были приостановлены практически все совместные с иностранцами проекты по разработке шельфовой и сланцевой нефти.

Эксперты неоднократно отмечали, что в будущем эти ограничения могут привести к снижению уровня добычи РФ, если в стране не будет больше внимания уделяться геологоразведке и развитию собственных технологий.

Очевидно, что при принятии самого жесткого пакета ограничений в ноябре взаимодействие может быть осложнено, но вряд ли оно перейдет в разряд полной остановки,

считает Жарский.

Если бы ожидания были другими, то с другой заинтересованной стороны стали поступать бы такие же тревожные новости, но нефтяники о таких прогнозах не заикаются, обращает внимание эксперт.

Введение жестких санкций — это не только проблемы для России, но и головная боль для наших зарубежных контрагентов, в число которых входят ближайшие союзники США, соглашается инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

По мнению аналитика, в случае усиления санкций ограничительные меры скорее могут носить избирательный характер и вряд ли будут направлены на всю отрасль.

Россия занимает более 10% мирового рынка нефти, резкий уход такого крупного игрока будет означать бурный рост нефтяных котировок: потенциально это не только удар по европейским, но и всем остальным потребителям нефти.

Так, в сентябре добыча нефти в России составляла 11,35 млн баррелей в сутки (б/с). По данным ЦДУ ТЭК Минэнерго, за январь-сентябрь 2018 года Россия поставила в страны дальнего зарубежья 190,212 млн тонн нефти.

Что касается газового рынка, тут ситуация для ЕС еще серьезнее: на долю России приходится около 34% всех газовых поставок в Европу. При этом в прошлом году «Газпром» поставил в дальнее зарубежье (ЕС плюс Турция) порядка 195 млрд куб м газа. В этом году, по прогнозам экспертов и самого монополиста, этот показатель превысит 200 млрд куб м.

Оперативно заместить такие объемы очень непросто. Не говоря уже о том, что экономически газ из РФ более выгоден европейским странам, чем тот же сжиженный природный газ (СПГ).

Минфин США ранее сообщал, что против России нельзя ввести санкции по жесткому сценарию Ирана или Северной Кореи, страна слишком глубоко интегрирована в мировую экономику. В ноябре будет введено эмбарго на поставку нефти из Ирана, и рынок лишится примерно 1-2 млн баррелей. Только ожидание этого вывело котировки на уровень в $80-85 за баррель Brent.

Впрочем, администрация Дональда Трампа не считается с рисками, развязывая торговые войны с ЕС и Китаем. Министр внутренних дел США Райан Зинке недавно заявил, что США могут устроить морскую блокаду России. Так что ни один, даже самый невероятный сценарий исключать нельзя.

Комментируя тему возможных новых санкций на Российской энергонеделе, президент Владимир Путин заявил:

«Было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее. Это развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными».

Ряд экспертов и представителей отрасли поддерживает эту позицию, объясняя, что на долгосрочном рынке энергоносителей важны, в первую очередь, понятные правила игры.

Новые ограничения, естественно, вызовут какой-то переток капитала и большие сложности у части нефтяников, инвестирующих в сланцевые технологии, считает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. Но для основной массы компаний ТЭК они станут отправной точкой для очередного уменьшения расходов и расширения бюджетов для внедрения новых технологий.