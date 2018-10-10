Дикий рынок: как рубль отправил в отставку главу ЦБ

На краю пропасти

«Черный вторник» 1994 года, случившийся уже на второй год формирования в России валютного рынка, стал одним из наиболее драматичных эпизодов в экономической истории страны.

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Нельзя сказать, что обвал курса стал полной неожиданностью для экономистов – в 1994 год Россия вступила с солидным багажом финансовых проблем, которые в одночасье решить было невозможно. В стране наблюдались общий экономический спад, уменьшение объемов ВВП и прогрессирующая инфляция (хотя в конце 1993 года темп роста цен демонстрировал некоторое снижение).

Российский бюджет испытывал нехватку средств из-за слабой собираемости налогов и невысоких поступлений от экспорта, капиталы продолжали «утекать» за рубеж, копились проблемы в сфере коммерческих банковских услуг, наблюдался рост неплатежей, а бизнесмены и простые люди почти утратили веру в наступление светлого будущего, которое им обещали.

«Объем ВВП России в 1994 году уменьшился на 15%, а размер бюджетного дефицита превысил планку в 5% от ВВП. План по поступлениям в бюджет не выполнялся в связи с относительно невысокими поступлениями от экспорта (прежде всего энергоносителей), а также весьма слабой собираемостью налогов. В стране было поголовное «бегство» денежных средств за рубеж, все больше нам приходилось предоставлять государству кредитов на цели покрытия бюджетного дефицита. К тому же в стране произошла «долларизация» экономики, все больше мы рассчитывали на займы со стороны международных финансовых организаций», — вспоминал тогдашний глава Центрального банка Виктор Геращенко (его воспоминания собрал в своей книге публицист Николай Кротов).

Россияне не слишком разбирались в ценных бумагах и уже утратили доверие к финансовым пирамидам, зато проявляли повышенный интерес к американскому доллару.

«Долларизацию» экономики подстегивали и кредиты, которые российские власти привлекали через международные организации.

В течение 1994 года рублевая денежная масса росла быстрее, чем цены. Как пишет в своей книге экономист Евгений Ясин, Центробанк неоправданно завысил курс рубля – с января по август курс российской валюты по отношению к доллару снизился на 47%, а цены за этот же период выросли на 61%. В результате импорт в долларах дешевел, и у людей возникла иллюзия благополучия, которого на самом деле не было. «Вроде все хорошо, хотя профессионалы должны были бить тревогу», — пишет Ясин. Развязка наступила 11 октября.

«Черный вторник»

Во вторник, 11 октября, всего за один день на фондовой бирже ММВБ курс доллара вырос более чем на 27% – с 3081 рубля до 3926 рублей за доллар. Спрос на валюту в этот день составил рекордные $335,7 млн, тогда как предложение — всего $24,25 млн.

«То, что случилось 11 октября 1994 года, должно было случиться. Причиной обвального падения российской валюты стала фундаментальная слабость российской экономики, которая вызвана чрезмерным падением производства.

Да к тому же следует признать, что мы развитие ситуации слегка прозевали, просмотрели, и скачок курса пришелся на момент, когда резервов оставалось всего $300 млн … В августе — сентябре мы потратили на валютные интервенции свыше $3 млрд. С начала октября мы отдали порядка $600 млн. Мы удовлетворили тогда все запросы правительства по кредитам, и к сожалению, у ЦБ не осталось оперативных средств для широкомасштабных интервенций на торги ММВБ. Для поддержания долларового резерва нами была даже куплена часть валютных резервов Минфина РФ», — вспоминал Геращенко.

Одной из главных жертв «черного вторника» стали небольшие коммерческие банки – кредитные организации, занимавшиеся валютно-обменными операциями, не справились с резкими скачками курса валют и разорились. Октябрь 1994 года вошел в историю не только благодаря резкому падению курса рубля, но и в связи с его стремительным возвращением на исходные позиции: уже 14 октября, после так называемого «красного четверга», курс составлял 2994 рубля за доллар, то есть вернулся практически на прежний уровень.

«Тогда было определенное давление на валютный курс, и Центральный банк пытался его сдержать, сопротивлялся, а банки активно атаковали, видимо, понимая, что на тот момент резервов для поддержания рубля у ЦБ было не так много.

В ЦБ, видимо, посчитали, что, если банки будут упорно бить по курсу, придется потратить большое количество резервов, а их и так было мало. Тогда Центробанк решил резко дернуть курс и наказать спекулянтов. Он специально дал возможность курсу рубля улететь вниз, а доллара – вверх. В каком-то смысле это было правильно, потому что после этого все успокоилось – банки поняли, что нельзя так играть с Центральным банком, он может и зубы показать. Именно это и произошло», — поделился с «Газетой.Ru» мнением российский банкир Олег Вьюгин, который в 1994 году был начальником департамента макроэкономической политики Минфина.

По его словам, скачок курса имел сильный эффект в публичной и финансовой сфере. «Все это имело и политические последствия – правда, не такие большие, а для экономики их не было вообще», — полагает эксперт.

После катастрофы

«Черный вторник» оказался настолько резонансным событием, что расследованием его причин занялась специальная комиссия под руководством вице-премьера Олега Лобова. В отчете, подготовленном по итогам работы комиссии, говорилось, что «к обвальному падению курса рубля привели раскоординированность, несвоевременность, а порой и некомпетентность решений и действий ряда федеральных органов исполнительной власти, непрофессионализм и безответственность».

В результате своих должностей лишились глава Центрального банка Виктор Геращенко и и.о. министра финансов Сергей Дубинин.

«Первой жертвой валютной паники стал уже 12 октября и.о. министра финансов С.К. Дубинин. В известной степени Дубинин оказался погорельцем на чужом пожаре. Не он принимал решения о валютных интервенциях на бирже. Обычно спокойный глава администрации президента Сергей Александрович Филатов, отвечая на вопрос журналистов, за что же именно уволен Сергей Дубинин, эмоционально ответил: «За что? За все, что произошло… — И добавил: — Он… Он… Он давал благодушные прогнозы!..» — вспоминает Геращенко, который в пятницу, 14 октября, также написал заявление об уходе в отставку по настоянию президента Бориса Ельцина.

Заведующий лабораторией структурных исследований Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Алексей Ведев полагает, что можно было избежать и «черного вторника», и наступивших в результате последствий.

«На мой взгляд, это был абсолютно дикий рынок и сговор коммерческих банков, которые играли против рубля, и, естественно, на этом движении все неплохо заработали. Я был категорическим противником и критиком Центрального банка, который это допустил. То, что затем он быстро отыграл это падение, было единственно правильным решением, потому что к этому моменту у нас и так была достаточно высокая инфляция, процентные ставки и так далее. В результате ставилась под угрозу вся финансовая система», — отметил эксперт в разговоре с «Газетой.Ru».