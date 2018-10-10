Великая цифровая депрессия: что спровоцирует кризис

Международный валютный фонд (МВФ) считает, что криптовалюты угрожают мировой экономике. Цифровые деньги могут создать новые уязвимые места в финансовой системе, пишет фонд в новом исследовании «Прогноз мировой экономики» за октябрь.

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Как отмечают аналитики, это произойдет, если криптовалюты получат более широкое распространение. В этом случае снизится безопасность финансовой инфраструктуры, поскольку цифровые деньги вмешаются в международные денежные транзакции.

«Дополнительный источник риска заключается в кибератаках и нарушении безопасности критических точек финансовой инфраструктуры, так как они могут нарушить функционирование трансграничной платежной системы. Серьезный рост криптовалют может создать уязвимости в мировой финансовой системе», — отмечают эксперты фонда.

Накануне публикации этого доклада глава МВФ Кристин Лагард заявила, что цифровые деньги могут привести к новой «великой депрессии». При этом она призвала регулировать и мониторить виртуальные валюты.

Ранее она высказывалась более лояльно о рынке криптовалют и уверяла, что они не угрожают традиционной финансовой системе, отмечает Ольга Прохорова, эксперт «Международного Финансового Центра». При этом эксперты соглашаются, что сейчас, в связи с их большим распространением, криптовалюты действительно создают дополнительные риски для экономики.

Атаки регуляторов на «крипту» идут регулярно. Так, в начале года на экономическом форуме в Давосе управляющий ЦБ Швеции Сесилия Скингсли отмечала, что валюта должна обладать стабильной ценой и получить широкое распространение, чтобы быть эффективной.

«Я считаю, что биткоин и другие не удовлетворяют критерию денег. Их можно назвать активом, но они не являются стабильным средством накопления, они сильно колеблются, вы не можете использовать их в качестве средства обмена», — говорила она.

Хотя криптоактивы могут сделать финансовую систему более эффективной, они, в частности, создает риски ухода от уплаты налогов и финансирования террористов, отмечалось на саммите министров финансов и глав ЦБ G20 в марте в Аргентине.

Тогда же в итоговом документе, принятом на форуме, страны поручили внедрить по отношению к ним стандарты FATF (Международная группа по противодействию отмыванию денег).

Однако до последнего времени они разработаны не были.

Финансовые регуляторы все более осторожно относятся к криптоактивам, однако финансовая «двадцатка» придерживается ранее выработанной позиции о том, что такие активы пока не угрожают стабильности мировых финансов, заявила в сентябре журналистам первый зампред Банка России Ксения Юдаева.

Между тем статс-секретарь — замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный на Московском финансовом форуме в сентябре подчеркнул, что FATF в ближайшее время выработает стандарты по борьбе с отмыванием преступных доходов через цифровые финансовые активы.

Организации, предоставляющие связанные с цифровыми активами услуги, будут признаны полноценным сегментом финансового рынка с точки зрения формата FATF, отметил Ливадный.

В связи с этим возникнет необходимость их учета и придания им правового статуса в каждой стране. В результате на такие организации распространятся требования «антиотмывочного» законодательства, пояснил чиновник. Такие организации должны будут идентифицировать своих клиентов.

«Перед нами на повестке дня стоит вопрос регулирования правового статуса организаций, предоставляющих услуги по цифровым активам, прежде всего это обменные площадки и провайдеры «кошельков», которые оперируют цифровыми финансовыми активами. Что за система эта должна быть — просто учетная или разрешительная — это вопрос обсуждения», — пояснял Ливадный.

Госдума РФ ранее приняла в первом чтении три законопроекта о регулировании рынка криптовалют. Поправки предусматривают, в частности, запрет на использование криптовалюты в качестве платежного средства и разрешают обменные сделки с цифровыми деньгами только через специализированную площадку при условии идентификации пользователя.

Криптовалюты становятся в некоторых случаях источником финансирования теневых рынков и отмывания денег, поскольку их не так легко отследить как традиционные деньги, а оборот практически никак не регулируется, говорит советник председателя правления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов.

Возможно, из-за действий регуляторов, возможно, по другим причинам, в последнее время хайп по поводу криптовалют сходит на нет.

«Цифровые деньги, конечно, создают уязвимости в финансовой системе, но в последнее время криптовалюты стали уделом энтузиастов из-за достаточно высокого билета на вход либо инвесторов, которые заинтересованы в анонимных транзакциях», — отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

В середине декабря прошлого года биткоин стоил около $20 тыс., после чего рынок развернулся и начались распродажи, всего за несколько дней биткоин упал ниже $14 тыс. и, скорее всего, в обозримом будущем к прежним отметкам не вернется, отмечает генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов. По данным биржи Coinmarketcap, 13 октября, в воскресенье, стоимость биткоин составляла $6 274.

«Рост биткоина в конце прошлого года был спровоцирован волной роста интереса к криптовалютам, и чем дороже он становился, тем больше его покупали, в результате на рынке сформировался пузырь, который не преминул лопнуть», — поясняет он.

По мнению Андрея Лугового, генерального директора компании Криптолион, «крипторынок сейчас активно давят вниз, расчищая его от частных инвесторов, для того, чтобы институциональные организации могли зайти «на низах», тогда и ETF (биржевые фонды) по биткоину одобрят, но курс будет абсолютно другим».

Майнинг в России также перестал быть суперрентабельным из-за падения курсов основных криптовалют, соотношения прибыли и цены на электричество и закупочной цены оборудования,

констатирует Антонов.

Сейчас в связи с рыночной ситуацией стабильно существует только промышленный майнинг, необходимый для поддержания работы сетей, говорит Александр Агеев, аналитик компании «ФинИст».

По словам Ольги Прохоровой, прибыльность небольших майнеров, которые платят за электричество по розничным ценам, стала нулевой в 2018 году. Даже такие крупные игроки, как китайский майнинг-пул Bitmain, испытывают сейчас трудности. В частности, Bitmain был вынужден распределить свои вычислительные мощности между разными странами, чтобы сократить траты на электричество.