Цены на бензин: Путин требует справедливости

Президент РФ Владимир Путин пообещал продолжить сдерживать цены на моторное топливо в стране. «Мы не бросим эту тему», — сказал он в ходе общения с работниками сельхозпредприятия «Рассвет» в Ставропольском крае.

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Глава государства призвал нефтяные компании не злоупотреблять своим привилегированным положением и не использовать благоприятную мировую конъюнктуру «по полной программе» во вред внутреннему рынку.

«Мы, конечно, поддерживали и будем поддерживать отрасль, которая нам несет золотые яйца, я имею в виду нефтяников, но все-таки они не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют», — сказал Путин.

По его словам, ситуация, когда работающие в России нефтяные компании пытаются «заработать все что можно», ссылаясь на необходимость «по полной программе» использовать мировую конъюнктуру, «не совсем справедливая».

Между тем независимые продавцы моторного топлива предупреждают, что в ближайшее время цены на бензин на российских АЗС могут вновь пойти вверх.

На фоне роста оптовых цен они говорят о невозможности сдерживать розничные, так как, в отличие от вертикально-интегрированных нефтяных компаний, у них нет иных источников дохода, чтобы компенсировать эту разницу.

«Ситуация не очень хорошая, частные компании вынуждены либо повышать цены на АЗС, либо закрываться», — сказал «Газете.Ru» вице-президент Российского топливного союза (РТС) Юрий Матвейко.

По его словам, после принятых правительством РФ решений о снижении акцизов на бензин и дизельное топливо с 1 июня этого года, ситуация на рынке стабилизировалась, в какой-то момент оптовые цен даже начали снижаться. Но с 10 августа они вновь неуклонно идут вверх.

Матвейко говорит, что в итоге нефтяные компании за счет снижения акцизов сейчас получают дополнительный доход, а частные АЗС вынуждены поднимать розничные цены.

По его словам, некоторые частные АЗС в Санкт-Петербурге, Алтайском крае, Новосибирске и в Москве уже подняли розничные цены на топливо. «И скорее всего, в ближайшее время рост розничных цен на АЗС частных компаний продолжится», — добавил он.

Как поясняет старший консультант VYGON Consulting Александр Былкин, для поддержания маржи независимой розницы и предотвращения удорожания топлив на АЗС с середины июля оптовые цены на АИ-92 были ниже экспортного нетбэка (netback, доход компании от продажи нефти или нефтепродуктов на экспорт за вычетом расходов на транспортировку) на 10-13 тыс.рублей за тонну.

В прошлые годы изменения оптовых цен были связаны с колебаниями нетбэка и сезонностью спроса, но сейчас аналогичных зависимости не наблюдается, обращает внимание эксперт.

Компании стремятся поднимать цены, т. к. из-за дисконтов маржа многих НПЗ находится на отрицательной отметке с начала года, а регулятор, наоборот, оказывает сдерживающий эффект. Результатом противодействия сторон являются наблюдаемые колебания оптового рынка, поясняет Былкин.

Так, с середины лета оптовая цена выросла на 5 тыс. руб. за тонну, тем не менее, сохраняется минимальная розничная маржа — около 1 рубля за литр, добавляет эксперт.

Ранее президент РТС Евгений Аркуша обратился с письмом к вице-премьеру Дмитрию Козаку, отметив необходимость снять заморозку с розничных цен на дизельное топливо. Сейчас совершается постепенный переход на зимнее дизельное топливо, оптовые цены на него растут, вследствие чего розничная продажа на текущих условиях становится невыгодной, независимые АЗС теряют клиентов.

В то же время, по свидетельствам местных жителей, в ряде регионов РФ наблюдаются очереди на сетевые АЗС, принадлежащие ВИНК, поскольку они держат более низкие цены, чем независимые.

С 1 января 2019 года акцизы на бензин и дизельное топливо в РФ поднимутся на 3,7 тысячи и 2,7 тысячи рублей за тонну соответственно. Выступая на прошлой неделе на «правительственном часе» в СовФеде, министр экономического развития РФ Максим Орешкин признал, что

это неизбежно подстегнет рост цен на топливо, и данная проблема «очень важна не только для населения, но и многих предприятий и государственных учреждений». Влиять на ценовую политику АЗС будет и рост НДС — со следующего года налог вырастет на 2%, что также не может не сказаться на розничных ценах.

Однако, отраслевые чиновники обещают, что резкого скачка стоимости бензина не допустят и удержат рост цен на моторное топливо в пределах инфляции. Она, по утвержденному правительством прогнозу Минэкономразвития, составит в 2019 году 4,3%.

«Есть механизмы в рамках завершения налогового маневра, которые позволяют решить эту проблему. Экспортный нетбэк будем удерживать путем справедливого распределения недополученных доходов между нефтяными компаниями и государственным бюджетом. С учетом сверхдоходов бюджета от роста цен на нефть нам удастся удержать розничные цены на внутреннем рынке в пределах инфляции», — подчеркнул вице-премьер по ТЭКу Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24».

Аналогичное заявление позже сделал и министр энергетики Александр Новак. «С мая месяца цены на заправках держатся примерно на одном и том же уровне, поэтому мы здесь не видим особых рисков», — добавил он.

Для поддержания стабильной ситуации на рынке премьер Дмитрий Медведев по итогам сентябрьского совещания дал поручение профильным ведомствам разработать и принять ряд мер, в том числе законодательно обязать нефтяные компании поставлять не менее 17,5% добытой нефти на внутренний рынок.

Кроме того, предполагается корректировка завершения налогового маневра за счет введения демпфирующего механизма.

Речь идет об обратном акцизе, принятом в рамках налогового маневра. Вместе с различными коэффициентами он компенсирует нефтепереработчикам часть разницы между экспортной и внутренней ценой. Изначально предполагалось его введение за счет добывающего сектора, однако нефтяники добились частичного субсидирования этой меры из федерального бюджета.

Данный механизм привязан к базовым ценам на моторное топливо. И их премьер поручил снизить — с 56 тыс. руб./т до 50.4 тыс. руб./т для бензина и с 50 тыс. руб./т. до 45 тыс. руб./т для дизеля.

Впрочем, независимые владельцы АЗС не особо верят в эффективность этого механизма.

«Не совсем понятно, как этот демпфер будет работать, пока то, что говорит премьер, и то, что делают наши нефтяные компании, — это две разнонаправленные вещи»,

— констатирует Юрий Матвейко.

«Я видел протокол совещания у премьера, там ясно сказано: не допустить повышения как оптовых, так и розничных цен. Но с момента проведения этого совещания нефтяные копании поднимали минимум четыре раза цены на мелкий опт, тем самым, наверное, показывая, кто у нас в стране хозяин», — подытожил он.