Конец бумажной эры: россиянам раздадут новые паспорта

Выдача электронных паспортов в России может начаться в ближайшие два года. При этом переход будет совершен постепенно. О разработке такого законопроекта рассказал вице-премьер России Максим Акимов, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Электронный паспорт будет представлять из себя пластиковую карточку с электронным чипом. Она будет объединять несколько документов, таких как СНИЛС, водительские права и другие личные данные.

Также предполагается создать единый реестр данных всех жителей страны. Электронный паспорт даст владельцу доступ ко всем госреестрам и госуслугам.

По предварительным подсчетам, проведение реформы обойдется в 114,4 млрд в рублей до 2024 года. Эти затраты правительство должно возместить за счет госпошлины за выдачу электронного паспорта.

По данным издания, переход на такой документ начнется в 2021 году.

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Готовиться перейти с бумажного на электронный паспорт в России начали еще в 2013 году. Согласно одобренному тогда законопроекту, выпуск электронных карт, которые заменят паспорта, должен был начаться с 2016 года. При этом предполагалось, что обращение бумажных паспортов прекратиться в 2030 году. В переходный период — с 2016 по 2025 год — должны были иметь хождение оба документа: электронный и бумажный.

Впрочем, позднее срок выдачи электронных паспортов был перенесен на 2017 год.

Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенному в том же году,

получение электронного документа больше всего заинтересовало молодых людей. Хотели бы его оформить 45% среди 18−24-летних и 46% среди 25−34-летних.

При этом в целом доля россиян, которые хотели бы иметь электронный паспорт вместо бумажного, составила 31%.

Большинство россиян привлекает удобство совмещения одного документа на носителе.

Так, 76% опрошенных заявили, что удобно было бы хранить несколько документов (паспорт, полис, ИНН и другие документы) на одном носителе. 76% респондентов хотели бы использовать электронный паспорт в качестве банковской карты, 71% — отправлять документы в госорганы без личного посещения и т.д.

Больше всего тревожит россиян возможность взлома и манипуляции с персональными данными при введении электронного документа.

Между тем

к концу декабря 2023 года в России также может появиться инфраструктура для «Цифрового профиля» — единой платформы, которая обеспечит обмен информацией между государством, гражданами, организациями.

Такая дата фигурирует в паспорте проекта национальной программы «Цифровая экономика», одобренного правительством в сентябре. Исполнителями в документе названы Минкомсвязь, Банк России, ПАО «Ростелеком» и Аналитический центр при правительстве РФ.

О разработке такого профиля заявляла, в частности, первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

«Цифровой профиль — это один из ключевых элементов цифровой инфраструктуры. Министерство цифрового развития и Банк России уже начали концептуальную подготовку к ее созданию. Так, Банк России совместно с банками на площадке Ассоциации «Финтех» ведет разработку концепции собственно цифрового профиля. Технологии, которые лягут в его основу, обеспечат простой, быстрый и легальный обмен данными между потребителями и поставщиками данных с использованием единого технологического ID и позволят управлять цифровыми согласиями граждан на обмен информацией», — сообщала Скоробогатова в интервью агентству ТАСС.

При этом, по ее словам, ЦБ рассматривает управление данными и технологии искусственного интеллекта в привязке к цифровому профилю, который позволит иметь всю историю операций с корректной информацией по гражданину или компании в онлайн-режиме.

Предполагается, что «цифровой профиль» даст возможность гражданам увидеть информацию о себе в своем аккаунте на портале госуслуг, а госорганы смогут предлагать гражданину разные услуги.

Как поясняла Скоробогатова, «получать информацию смогут граждане, компании, банки, государственные и другие организации». «Если говорить о структуре данных, то в первую очередь это будут персональные данные, справки, сведения об оплате коммунальных услуг, о кредитах или остатках на счетах, оплата налогов и пошлин, покупка и продажа недвижимости, автомобиля, если клиент подтвердит, что он готов предоставить такую информацию о себе организации, в которой он хочет получить соответствующую услугу», — отмечала Скоробогатова.