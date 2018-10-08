Деньги есть: сколько получают работающие пенсионеры

С учетом пенсии общий доход женщин после 55 лет и мужчин после 60 лет в среднем — 46 тыс. руб., и это выше, чем у работающих граждан допенсионного возраста, говорится в опубликованном в понедельник исследовании Сбербанка.

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При этом собственно доходы от трудовой деятельности, по подсчетам банкиров, сопоставимы доходами остального населения страны и составляют 32 тыс. рублей в месяц. В Сбербанке считают, что в среднем по экономике доходы равны 42 тыс рублей. Впрочем, по данным Росстата, за период с января по август 2018 года денежные доходы на душу населения составляли 30 тысяч 933 рубля, а в 2017 году оценивались в 31,5 тыс руб.

По подсчетам Росстата в России на 1 января 2018 года численность мужчин составила 68,1 млн. человек, а женщин – 78,8 млн. человек. Из этого числа Росстат выделяет группу старше трудоспособного возраста – женщины 55 лет и более, мужчины 60 лет и более. Их 37,4 млн человек или 25,4% от всего населения России. Деления на работающих и не работающих пенсионеров Росстат не делает.

Сбербанк в своем исследовании не приводит количество обследованных работающих пенсионеров. Так же в сообщении банка нет указания на то, все ли обследованные являются клиентами Сбербанка.

Зато в материалах банка указано, что «50 % россиян работают и через 5 лет после выхода на пенсию».

В документе говорится и о том, что женщины на пенсии сохраняют трудоспособность дольше, чем мужчины. «К 60 годам продолжают трудиться 70% представительниц прекрасного пола (из тех, что работали к моменту выхода на пенсию). К 63 годам эта доля сокращается до 47 %». – уточняет Сбербанк.

Среди мужчин к 65 годам продолжают трудиться 43 % мужчин, которые работали до наступления пенсии. Но уже к 75 годам «на работе остается всего 2 % и мужчин, и женщин, занятых к моменту выхода на пенсию». – уточняют аналитики Сбербанка.

При этом у работающих пенсионеров сравнительно высокие зарплаты - в крупном бизнесе. Таковой банк считает 44 тыс. руб. «Самые маленькие (20 тыс. руб.) — в малом бизнесе». – говорится в материалах банка и уточняется, что «больше 100 тыс. руб. получают всего 4% пенсионеров».

Самое интересное, что удалось установить аналитикам Сбербанка, в том, что, оказывается, до 68 лет доходы от трудовой деятельности позволяют пенсионеру поддерживать привычный образ жизни.

«Так, любители путешествий вплоть до 68 лет продолжают посещать новые места столь же активно, как и в 55 лет. Доля расходов на отели колеблется в диапазоне 80–90 % от уровня в 55 лет, доли расходов на турагентства и автомобильные поездки — 90–95 %», подсчитали в банке.

Рубеж начинается с 68 лет: «в дальнейшем траты на путешествия монотонно снижаются, уступая место расходам на медицину».

На этом образ работающего пенсионера не исчерпывается. Из материалов Сбербанка следует, что эта категория населения еще высокотехнологична и весьма рачительна. Так дебетовыми картами владеют 80 % пенсионеров. Мобильный банк есть у 63 % пенсионеров. А доля кредитных карт снижается с 23% клиентов до 55 лет до 13 % клиентов старше 55 лет.

«Все эти цифры показывают на достаточно высокий уровень пользования банковскими сервисами старшей группой населения». – сделали вывод аналитики Сбербанка.

Впрочем, исследуемые возрастные группы уже с 1 января 2019 года радикально поменяются. Со следующего года пенсионный возраст повышается на полгода, и к 2028 году он достигнет 60 лет у женщин и 65 у мужчин.

Последнее исследование Сбербанка показывает только один существенный недостаток: до наступления зрелости нынешние пенсионеры плохо копили.

«В момент выхода на пенсию зарплатные клиенты Сбербанка имеют достаточно низкий уровень самостоятельных сбережений — в среднем немногим более 150 тыс. руб.», - отмечается в материалах. Но это уже относится к долгосрочной экономической стратегии трудоспособного населения.

В понедельник глава Сбербанка Герман Греф встретился с президентом Владимиром Путиным, которому он доложил о том, что банк существенно снизит среднюю ставку по ипотеке. Сделает он это за счёт снижения пиковых ставок, которые складываются по старым ипотечным кредитам в 12% – 13%. «Достаточно неожиданно в этом году вырос портфель автокредитов – на 32%», — сообщил Герман Греф. При этом кредитный портфель Сбербанка в целом с начала этого года увеличился на 25%.

Увеличение кредитной нагрузки не способствует росту накоплений. А повышение пенсионного возраста позволит кредитным организациям расширить свою клиентскую базу.