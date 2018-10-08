Новая угроза рублю: валютная выручка не вернется домой

Минфин подготовил поправки в закон о валютном регулировании и валютном контроле, которые призваны минимизировать влияние санкций на российские юридические лица, говорится в законопроекте, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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Ведомство хочет освободить резидентов, попавших под ограничительные меры, от обязанности репатриировать экспортную выручку в иностранной валюте, а также от использования счетов в уполномоченных российских банках для расчетов с нерезидентами, следует из пояснительной записки к документу.

Кроме того, пострадавшие компании получат возможность зачислять средства на свои счета в иностранных банках напрямую при проведении зачета встречных требований по внешнеторговым договорам с нерезидентами.

Список компаний-резидентов, которые смогут воспользоваться новыми послаблениями, должна утвердить Федеральная налоговая служба по согласованию с Росфинмониторингом.

Напомним, что под санкциями находятся российские компании нефтегазового, металлургического и машиностроительных секторов. Например, в ограничительных списках есть «Роснефть», «Русал», Ростех и прочие крупнейшие экспортеры.

Объем российского экспорта в январе-августе этого года, по данным таможенной статистики, составил $287,5 млрд, увеличившись на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Две трети экспорта — это топливно-энергетические товары, 10,5% — продукция металлургии.

Благодаря росту цен на углеводороды и металлы Россия в этом году имеет прекрасный платежный баланс, признавал Центральный банк.

По данным Банка России, профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в I полугодии 2018 года укрепился до $49,4 млрд против $22,9 млрд годом ранее.

«Сказалось расширение в полтора раза до $89,6 млрд положительного сальдо внешней торговли товарами на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры основных товаров российского экспорта и замедления темпов роста импорта», — отмечается в комментарии регулятора.

Мощный приток экспортной выручки в этом году позволяет сдержать рубль от настоящего обвала, ведь на фоне санкций нерезиденты бегут с российского рынка, распродавая долговые бумаги и акции. А резиденты (как юридические, так и физические лица) снимают деньги с валютных счетов.

Например, только в августе вкладчики забрали с валютных депозитов всех российских банков сумму, эквивалентную $1,5 млрд. На Сбербанк пришелся самый большой отток — $1,2 млрд, подсчитали в исследовательской компании Frank RG. В сентябре Сбербанк потерял еще $900 млн.

Доля нерезидентов в номинальном объеме выпущенных облигаций федерального займа по итогам августа опустилась до 26,6% или 1,908 трлн руб. За август они сбросили бумаг на 98 миллиардов, а 1 апреля сокращение составило 443 млрд руб. То есть иностранцы продали бумаг более чем на $7 млрд.

Из-за такого поведения резидентов и нерезидентов в этом году в банковской системе периодически возникает дефицит валютной ликвидности. Этот дефицит также приводит к ослаблению рубля, отмечал Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

С апреля, когда были приняты санкции против Олега Дерипаски, Виктора Вексельберга и их компаний («Русала», «Реновы» и др.) и стартовал массовый уход нерезидентов из России, курс рубля к доллару упал примерно на 15%.

Если законопроект Минфина будет принят, то приток долларов на валютный рынок сократится, и это однозначно приведет к росту курса доллара,

говорит аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Но масштабы этого явления будут зависеть от круга компаний, который утвердят власти, добавляет он.

Инициатива может привести к сокращению долларовой ликвидности на внутреннем рынке, соглашается аналитик «Финам» Сергей Дроздов.

Впрочем, по мнению Антонова, документ может быть и не принят, поскольку ЦБ наверняка будет стремиться урезать свободу для экспортеров. Получить оперативный комментарий у Центробанка «Газете.Ru» не удалось.

Поправки Минфина в случае их принятия станут очередным шагом по либерализации валютного законодательства. В частности, в июле был принят закон, отменяющий штрафы за нерепатриацию выручки для компаний-экспортеров, попавших под санкции.

Как объяснял тогда премьер-министр Дмитрий Медведев, компании могли подпасть под штрафные санкции за самые незначительные нарушения сроков поступления валютной выручки по внешнеторговым контрактам. Часто это происходило не по их вине: сроки может сорвать зарубежный контрагент, повлиять на которого компании не всегда в силах.

«Это сильно облегчило работу компаний, занимающихся внешнеторговой деятельностью, особенно если их производство основано на импортных комплектующих, поправки сэкономили им тысячи человеко-часов в год, которые тратились на отчетность и выплату штрафов»,

— комментирует генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

Не все аналитики видят в либерализации валютного контроля угрозу для валютного рынка. Нынешняя инициатива Минфина позволит снизить влияние санкций на внешнеторговую деятельность компаний, что «приведет к уменьшению тренда на ослабление рубля», считает Дмитрий Бабин, аналитик БКС Брокер.

Как поясняет Михаил Грачев, финансовый консультант Teletrade, речи в законопроекте о полном отказе от перечисления валютной выручки экспортерами в Россию не идет.

Но захотят ли контрагенты наших компаний перечислять средства в третий банк — еще большой вопрос, говорит он. Например, многие европейские компании еще до вступления санкций в отношении Ирана поспешили отказаться от сделок с исламской республикой. И это несмотря на то, что Брюссель ввел механизмы защиты своих резидентов от действий США. Но европейские компании решили перестраховаться.

Валютный рынок сейчас озабочен возможными новыми санкциями против России, которые ослабляют экономику и национальную валюту за счет других механизмов, и не перечисление части выручки компаниями под санкциями не окажет на него большого влияния, полагает часть аналитиков.

Так, возможный запрет для госбанков на операции в долларах потенциально обладает гораздо более сильным влиянием на пару доллар-рубль, чем отмена валютного контроля для экспортеров, говорит Шустов.

Центробанк в своих прогнозах исходит из того, что санкции в отношении России будут сохранены, заявила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева, выступая в понедельник, 8 октября, в Совете федерации.

«Мы также рассматриваем и рисковый сценарий, предполагающий снижение цены на нефть до $35 за баррель и усиление санкций», — отметила она.

Регулятор в этом году предпринял уже один важный шаг для уменьшения давления на рубль. Он отказался от покупки на рынке валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Этот шаг вместе с налоговым периодом позволили рублю на некоторое время укрепиться.

Но в последние дни российская валюта опять падает. Прогнозы аналитиков делятся на две группы: одни полагают, что если новых жестких санкций в отношении РФ не будет, то к концу года доллар снизится до 63-65 руб. Другие уверены, что ничего не изменится и ориентир — это 67-68 рублей за доллар.