Классик и бунтарь: кто получил Нобеля по экономике

Нобелевскими лауреатами по экономики в Стокгольме в понедельник были объявлены американцы Уильям Нордхаус и Пол Ромер. Один из них получил премию за внедрение проблем изменения климата в экономический анализ, второй - за исследования причин экономического роста.

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Эти ученые «разработали методы изучения наиболее фундаментальных и неотложных проблем нашего времени». В частности, они изучали устойчивый рост мировой экономики и благосостояние населения планеты, объяснила свой выбор Шведская королевская академия наук.

«Приз за достижения в экономической науке памяти Альфреда Нобеля» технически не является Нобелевской премией. Так, Альфред Нобель завещал деньги на премии в пяти областях: химии, физике, медицине, литературе и миротворчестве. При этом премию по экономике добавили в 1969 году. Ее спонсор - шведский центробанк, а не нобелевский фонд. Государственный банк Швеции учредил премию по случаю своего 30-летия.

Список претендентов на получение Нобелевской премии является закрытым, и сами претенденты официально узнают об этом в день награждения. Церемония награждения пройдет 10 декабря в Стокгольме.

Уильям Нордхаус, профессор Йельского университета, изучал влияние экономических процессов на природу. Он стал первым ученым, создавшим количественную модель, описывающую глобальное взаимодействие экономики и климата.

Эта модель получила широкое распространение и используется для изучения последствий вмешательства в климатическую политику. Наиболее эффективное решение проблемы изменения климата, вызванного деятельностью человека, - глобальная система углеродных налогов на выбросы парниковых газов для всех стран, доказал Нордхаус.

Ученый - автор множество популярных книг по экономике. В частности, Нордхаус вместе с Полом Самуэльсоном является автором одного из самых популярных в мире учебников по экономике - «Экономика: вводный анализ» («Economics: An Introductory Analysis»). Книга пережила большое количество переизданий и переведена как минимум на 17 языков. Свою нобелевскую премию по экономике Самуэльсон получил еще в 1970 году. Также Нордхаус написал несколько книг о глобальном потеплении и изменении климата.

Как утверждал Нордхаус, технологии сегодня все больше и больше удаляют человечество и хозяйственную деятельность от проблем, которые вызваны капризами климата. Однако разработанные им модели изменения климата показывают те секторы экономики, которые по-прежнему сильно зависят от неуправляемой экосистемы, в частности, от естественных осадков, стока, температуры, и значит, они наиболее чувствительны к изменению климата.

Пол Ромер из Нью-Йоркского университета - один из основоположников новой теории экономического роста. Он рассматривает кризисы, как период новых возможностей.

Ученый показал, какие экономические факторы управляют инновационной активностью фирм, а также заложил основы так называемой теории эндогенного роста. Эта теория объясняет, чем идеи отличаются от товаров и какие требования им нужны для развития в рыночной экономике.

До января 2018 года Пол Ромер занимал должность главного экономиста Всемирного банка. Но на этом посту от отработал всего 15 месяцев, прежде чем объявил об уходе со своего поста.

В качестве одной из причин ухода с поста главного экономиста эксперты называли непростые отношения с коллегами. В интервью The Wall Street Journal, опубликованном 12 января, Ромер заявлял, что Всемирный банк неоднократно менял методику составления рейтинга Doing Business, что предоставляло простор для манипуляций данными.

Рейтинг представлял собой распределение стран с учетом того, насколько там комфортно заниматься бизнесом. Каждый год экономисты оценивают по 11 критериям, насколько удобно предпринимателям заниматься своим делом в 190 странах мира.

«Я хочу лично извиниться перед Чили и любой другой страной, о которой мы составили неправильное впечатление», - комментировал данные рейтинга Пол Ромер. При этом, по его словам, манипулирование данными могло быть политически мотивированным.

В прошлом году Нобелевку по экономике получил американец Ричард Талер «за исследования в области поведенческой экономики». Его работы объясняли экономический и психологический анализы принятия решений, и оказали глубокое влияние на многие сферы экономических исследований и политики.

В целом среди лауреатов премии по экономики подавляющее большинство - представители США. Средний возраст среди обладателей награды в этой области - 67 лет. На данный момент самым молодым лауреатом является американский экономист Кеннет Эрроу, получивший премию в 1972 году в 51 год. В 2007 году в возрасте 90 лет ее получил другой американец - Леонид Гурвич.

В 1975 году премию получил советский математик и экономист Леонид Канторович.

Он удостоился Нобеля по экономике «за обоснование теории оптимального использования сырьевых ресурсов». Единственная женщина, удостоившаяся Нобеля по экономике, - Элинор Остром. Она получила премию в 2009 году.