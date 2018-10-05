Зачистка продолжается: минус два банка

Центральный банк отозвал лицензии у столичного банка «Флора-Москва» и волгоградского банка «КОР». Причина очередного наказания, как и в подавляющем числе случаев отзыва лицензий с 2013 года, — проведение сомнительных операций.

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Согласно приказу ЦБ 5 октября в оба банка назначена временная администрация, «полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены». Временная администрация будет действовать до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора. Одновременно у банков отобрана и лицензия на профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг.

Обоим банкам вменяется «многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма». Так,

ЦБ сообщил о том, что «Флора-Москва», занимающая 450-е место в банковской системе РФ, «на протяжении длительного времени находился в поле зрения Банка России в связи с проведением банком транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием».

Судя по действиям регулятора, в этом банке плохо реагировали на предупреждения Центробанка. Так, ЦБ шесть раз за последние 12 месяцев применял «меры надзорного воздействия, включая ограничения на привлечения денежных средств населения», говорится в сообщении Банка России.

Руководителем временной администрации «Флора-Москва» ЦБ назначил Наталью Помогину.

«Флора-Москва» была зарегистрирована еще в октябре 1990 года и смогла пережить не одну банковскую реформу. Последний раз уставной капитал банка изменялся в декабре 1997 года и составляет в настоящее время 155 млн руб. В списке лиц, оказывающих «значительное влияние» на банк «Флора-Москва», ЦБ указал человека по имени Владимир Гусев с долей участия 14,02289%. Кроме того, среди крупных участников банка названы ООО «ГАБИОН», ООО «РИАЛ» и ООО «Строительная компания ЛИДЕР».

Банк «КОР» крупнее московского банка, его место в банковской системе по величине активов -0 390-е. Банк был зарегистрирован в ноябре 1992 года, а его уставной капитал с 2006 года составляет 173 млн руб. «Бизнес-модель АО «АКБ «КОР» в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его основного акционера и связанных лиц», — уточняет Банк России. Также в сообщении говорится о том, что «ссудная задолженность компаний, прямо или косвенно связанных с конечными бенефициарами кредитной организации, составляла порядка 50% кредитного портфеля».

По последним данным ЦБ,

основным владельцем банка «КОР» через группу компании был Евгений Ищенко. Человек с такой же фамилий в Волгограде известен как бывший мэр города, который занимал этот пост с 2003 по 2006 год. Тогда Евгений Ищенко был вынужден покинуть пост со скандалом — его арестовали по обвинению в незаконном предпринимательстве.

Уже в июне 2007 года Ищенко был приговорен к году лишения свободы за незаконное предпринимательство и хранение боеприпасов, но освобожден в зале суда, так как отбыл срок в СИЗО. Плановые проверки ЦБ банк «КОР» проходил в июне 2016 года и в августе 2018 года. Последняя явно привела к отзыву лицензии. Руководителем временной администрации банка «КОР» ЦБ назначил Василия Кавокина.

С начала 2018 года ЦБ уже отозвал лицензии у сорока кредитных организаций. Банк России занимается расчисткой банковского сектора от проблемных игроков с 2013 года. С тех пор регулятор отозвал лицензии у более чем 350 банков, среди которых не только мелкие банки, но и средние и даже крупные кредитные учреждения. В 2016 году глава Центробанка Эльвира Набиуллина докладывала президенту РФ Владимиру Путину, что порядка 70% случаев отзыва лицензий у банков РФ связаны с нарушением закона о борьбе с отмыванием преступных доходов.

«Вторая причина, по которой мы отзываем лицензии, это то, что банк активно вовлечен в проведение сомнительных операций, то есть обслуживает теневую экономику, криминальную экономику. Надо сказать, что когда мы отзывали лицензии, в 70% случаев одним из оснований — или единственным — было то, что нарушался закон о борьбе с отмыванием преступных, незаконных доходов» – говорила тогда Эльвира Набиуллина.

Другая причина санкций со стороны ЦБ более прозаическая. «Если организация утратила капитал и финансово несостоятельна, ее нельзя оставлять на рынке, потому что если она продолжает привлекать вклады населения, брать деньги у бизнеса, то масштаб проблемы только увеличивается, то есть потери разрастаются», — объясняла она.

В отношении двух последних банков с отозванными лицензиями ЦБ сообщил, что они являются участниками системы страхования вкладов. Следовательно, «отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем».

А в отношении обязательств банка по вкладам населения по закону «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» «предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам банка, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика», говорится в сообщении Банка России.