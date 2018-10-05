«Северный поток — 2»: Украина возьмет свое деньгами

Главный коммерческий директор украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко рассказал, что у Киева есть запасной план на случай запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает в пятницу сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

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По словам Витренко, по «плану Б» украинская сторона потребует от России $12 млрд в качестве компенсации. Эта сумма указана в поданном Киевом иске в Международный арбитраж и является возмещением ущерба, который будет причинен Украине в результате начала работы «Северного потока — 2» и простоя газотранспортной системы страны.

Витренко назвал указанную сумму «компенсацией недополученной тарифной выручки». После того, как закончится контракт с Россией, истекающий в следующем году.

По его словам, Украина будет добиваться пересмотра тарифа: так как газа через украинскую территорию будет транспортироваться меньше, то стоимость транзита должна быть пропорционально больше, чтобы не остаться в проигрыше.

«Для этого у нас есть соответствующие юридические возможности. С другой стороны, установлены европейские правила этого тарифа. И они позволяют соответственно отразить эффект от неприменения украинской ГТС после 2019 года», — сказал он.

Фактически Украина хочет заставить Россию платить дороже за оставшийся транзит.

Позицию России по этой проблеме обнародовал президент России Владимир Путин. На этой неделе он заявил: российская сторона исходит из того, что Европа заинтересована в реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Мы будем бороться за его реализацию», — подчеркнул Путин по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Он также добавил, что рассчитывает на то, что газопровод будет завершен. Россия может построить его и собственными силами.

При этом президент России выразил надежду на то, что Европа при реализации «Северного потока — 2» не будет выглядеть как Болгария, которая отказалась от проекта «Южный поток». По его словам, тогда София проявила «слабость».

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе той пресс-конференции заявил, что страны Европы поддерживают проект газопровода «Северный поток — 2».

При этом канцлер подчеркнул, что интересы Украины при реализации проекта должны быть соблюдены. «Хотел бы вас уверить, что европейские государства, которые задействованы в этом проекте, они поддерживают его. Конечно, есть еще некоторые правовые вопросы, которые нужно прояснить», — сказал Курц.

Он также отметил важность обеспечения энергетической безопасности Европы, хотя Австрия и поддерживает в этой связи «Северный поток — 2».

«Но для нас очень важно, чтобы интересы Украины как важного транзитного государства были бы соблюдены. Есть вопрос Украины, который нужно прояснить», — подчеркнул Курц.

Могут замерзнуть зимой

В феврале Стокгольмский арбитраж вынес решение по двум встречным искам «Газпрома» и «Нафтогаза» о задолженностях за поставки и транзит российского газа. Суд пересмотрел условия действовавшего на тот момент контракта и постановил взыскать с «Газпрома» 4,6 миллиарда долларов и с «Нафтогаза» — 2 миллиарда.

28 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявил, что он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выступают за поставки российского газа. Об этом сообщало RNS.

Эрдоган напомнил, что на саммите НАТО президент США Дональд Трамп упрекнул участников в больших тратах на российский газ.

«Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, и если мы не будем его покупать, то наши граждане будут мерзнуть зимой», — сказал Эрдоган.

Канцлер ФРГ также заступилась за поставки российского газа.

Ранее Трамп сообщил, что проект газопровода «Северный поток — 2» сделает Германию полностью зависимой от России.

«Германия станет полностью зависимой от российской энергии, если она немедленно не изменит курс», — сказал Трамп.

Он также похвалил Польшу и другие страны, которые развивают энергетические проекты, не связанные с РФ.

«Полагаться на единственного иностранного поставщика энергоносителя значит делать страну уязвимой перед угрозой вымогательства и запугивания. Поэтому мы приветствуем такие государства, как Польша, за выход из числа участников строительства балтийского трубопровода, чтобы больше не зависеть от России», — заявил Трамп, выступая на Генассамблее ООН.

Такой была реакция Трампа, когда стало известно о готовности России за свой счет достроить газопровод «Северный поток — 2», если остальные инвесторы, принимающие участие в его строительстве, прекратят вкладывать средства из-за санкций США.

Между намерениями украинской стороны и воплощением этих планов в жизнь – «огромное количество сложнейших процедур, судов и годы дорогих судебных разбирательств», подчеркивает Александр Пахомов, управляющий партнер компании «УК Право и Бизнес».