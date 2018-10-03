«Дональд, посмотри в зеркало»: кто поднял цену на нефть

Текущий рост нефтяных котировок во многом обусловлен ожиданием ввода санкций со стороны США в отношении Ирана, снижением добычи в Северной Африке и Венесуэле, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании «Российской энергетической недели». Высокие цены, которые сегодня сложились на рынке, во многом результат действий именно американской администрации, уверен он.

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Курс на сто долларов

Пленарное заседание РЭН было в основном посвящено заочной полемике с Дональдом Трампом. И в первую очередь, по поводу нефтяных цен. Американский президент неоднократно критиковал ОПЕК и их союзников по нефтяной сделке за то, что те своими квотами и договоренностями о временном сокращении добычи искусственно завышают цены.

Например, 25 сентября американский лидер поднял тему нефтяных котировок на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

«Мы не будем больше мириться с этими ужасными ценами», — заявил он, потребовав от ОПЕК прекратить поднимать цены на нефть. Ранее с похожими призывами Трамп выступал в своем твиттере.

Сетовать, конечно, есть на что. США хоть и стали крупнейшей нефтедобывающей страной, не перестали быть также ключевым потребителем нефти: на фоне роста цен на нефть в стране растет стоимость бензина, керосина и других нефтепродуктов, что администрацию Белого дома не устраивает.

«Мы с ОПЕК не занимаемся нерыночным регулированием цен. Мы просто выравниваем спрос и предложение», — пояснил в среду Путин. Добавив, что эта цель на рынке достигнута и баланс сейчас хороший. Цена в 65-70-75 долларов за баррель и Россию и другие нефтедобывающие страны вполне устраивает, и дает возможность для инвестиций в отрасль, заверил он.

Вопрос о ценах и претензиях Трампа Владимиру Путину задал модератор дискуссии журналист Райан Чилкоут. Путин напомнил, что провел встречу с Трампом в Хельсинки, где и об этом они говорили. «Но если бы мы сейчас обсуждали этот вопрос, то я бы ему ответил:

Если ты хочешь найти виновника роста цен на нефть, Дональд, тебе нужно посмотреться в зеркало», — добавил Путин.

Лучше не вмешиваться в рыночные процессы и пытаться получить конкурентные преимущества за счет политических инструментов воздействия, добавил он. По словам президента, попытки регулировать цены, как в Советском Союзе, до хорошего не доведут.

Именно санкции США в отношении Венесуэлы и Ирана привели цены на товарно-сырьевом рынке к высотам последних 4 лет, отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

Как минимум до начала ноября мы будем видеть, как фактор санкций присутствует в цене на нефть: тут идет большая спекуляция на рынке сырья, и идет она не без прямого участия США, которые на минуточку сами являются нетто-экспортерами нефти, отмечает эксперт.

Североморская Brent стоит сейчас в районе $85 за баррель. «И это не потолок», — заверил на пленарном заседании президент Total Патрик Пуянне.

Ранее он неоднократно говорил, что не исключает разгона котировок и до $100 за бочку Brent. «Цена растет стремительно. Все возможно», — подтвердил он свою позицию в среду, добавив, что «силами ОПЕК удалось сбалансировать рынок, но большую роль играют геополитические силы».

Пусть решает рынок

«Моя позиция и позиция Королевства по цене в том, что ее должен регулировать рынок», — подчеркнул министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих.

Комментируя текущую ситуацию с ценами, он напомнил, что «третий квартал — всегда сезон высокого спроса». «Мы видим подтверждение этого со стороны ОЭСР», — добавил министр, заверив также, что Саудовская Аравия, согласно ранее достигнутым договоренностям, увеличивает добычу.

В октябре, по словам аль-Фалиха, страна добывала 10,7 млн б/с, «в ноябре – ожидаем чуть-чуть увеличить эту цифру». «Это не одностороннее решение. Мы с Россией и партнерами договорились следовать своим обязательствам», — добавил он.

Наращивать добычу страны ОПЕК+ решили еще летом. На фоне спада добычи в Венесуэле, Иране, Алжире и ряде других стран, исполнение ранее взятых 24 странами обязательств по снижению добычи на 1,8 млн баррелей в сутки выполнялось на 150%.

Это привело не только к балансировке спроса и предложения на нефтяном рынке, но и стало грозить дефицитом сырья. Чтобы этого избежать, министры стран ОПЕК+ договорились довести добычу до 100% исполнения сделки, то есть фактически увеличить поставки нефти на мировой рынок силами тех стран, которые еще в состоянии наращивать добычу. Среди них оказались Россия, Саудовская Аравия, Оман, ОАЭ и Кувейт.

Но в начале ноября в силу должны вступить антииранские санкции США, которые призваны убрать с рынка нефть из Исламской республики. Речь идет о 1-2 млн б/с. И хотя Тегеран и его ключевые покупатели, такие как ЕС, Китай, Индия ищут пути обхода ограничений, ожидание этих мер добавляет нервозности нефтрейдерам.

Основная причина роста нефтяных котировок в последнее время заключается в том, что страны ОПЕК + на последнем заседании не стали обсуждать вопрос о повышении добычи нефти, считает Олег Богданов, главный аналитик «Телетрейд Групп».

Все на максимуме

Однако у роста цен есть и другие факторы. Так, исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен ван Берден на заседании заявил, что

в текущих экономических условиях рассчитывать на резкий рост добычи нефти в мире бесполезно: у международных компаний пока нет свободных мощностей для проведения как геологоразведки, так и непосредственно бурения и добычи нефти.

Ранее о том же говорили российские нефтяники. Глава «ЛУКойла» Вагит Алекперов в интервью «Ведомостям» признал, что сейчас компании работают на пределе добычи. Наращивать больше некуда. «Все на максимуме!» – сказал он. Это подтверждали представители и некоторых других компаний.

Впрочем, аналитики не исключают, что со стороны нефтяников это просто уловка, так как им выгодно, чтобы цены на нефть дольше оставались высокими.

«Вместе РФ и саудиты нарастят добычу. Но это возможно только при желании России. В пользу этого говорят мощности по производству оборудования и резервы для его закупки», — отмечает директор аналитического департамента «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов.

Министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах форума заверил журналистов, что потенциал для наращивания добычи у России есть. Аль-Фалих также подтвердил возможности Саудовской Аравии. По данным источников «Интерфакса», Россия в сентябре увеличила добычу нефти до 1,549 млн тонн в день, или до 11,35 млн б/с.

Путин рассказал, что наши нефтяники вполне могут нарастить добычу нефти еще на 200-300 тыс. б/с. Новак уточнил, что это вопрос нескольких месяцев.

Агентство Reuters в день открытия РЭН сообщило, что РФ и СА в частном порядке договорились увеличить добычу нефти, чтобы остудить ралли на нефтяном рынке.

«Русские и саудиты договорились втихую обеспечить рынок дополнительными баррелями, чтобы не выглядеть так, будто они действуют по указке Трампа», – сказал один из источников издания.

Объем роста не уточняется, но известно, что аль-Фалих и Новак обсуждали в Алжире возможность объявить о наращивании производства нефти на 500 тыс. б/с. Однако это решение было отложено до саммита ОПЕК+ 6 декабря в Вене.

Похоже, в этих условиях вариантов не наращивать добычу у российских нефтяников просто нет.