«Пилят сук, на котором сидят»: Путин указал на ошибку США

США совершают большую стратегическую ошибку, подрывая доверие к доллару как к резервной валюте, заявил президент России Владимир Путин.

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«Подрывают веру в нее (американскую валюту — «Газета.Ru») как в этот универсальный инструмент, реально пилят сук, на котором сидят», — заявил президент на пленарном заседании Российской энергетической недели в Москве, в среду, 3 октября.

По мнению Путина, ошибка США типична для любой империи, которая полагает, что такие решения останутся без негативных последствий.

Последствия «рано или поздно» обязательно наступят. «Кажется, все так устойчиво, что никаких негативных последствий не будет. Ан нет! Они наступают!» — заявил президент.

Также в ходе пленарной сессии Владимир Путин заявил, что

«было бы хорошо для нас, если бы те, кто хочет вводить санкции, ввели бы все санкции, которые только можно ввести, и как можно быстрее».

По словам президента, это «развязало бы нам руки для защиты своих национальных интересов такими средствами, которые мы считаем наиболее эффективными».

В последнее время чиновники, и экономисты неоднократно заявляли о плане по дедолларизации российской экономики.

В частности, в сентябре глава ВТБ Андрей Костин предложил рассмотреть вариант отказа российской экономики от доллара в случае, если США запретят российским банкам проводить расчеты в долларах.

Это предложение, в частности, поддержали министр экономического развития Максим Орешкин и замглавы Минфина Алексей Моисеев.

На днях Владимир Путин также высказался в поддержку этой инициативы.

В среду, 3 октября, в российском правительстве пояснили, в чем суть плана по дедоллоризации экономики.

В российском правительстве нет планов по отказу от долларовых расчетов, не обсуждается и запрет на хождение доллара или какие-либо другие ограничения в отношении этой валюты, цитирует ТАСС заявление пресс-службы.

При этом финансово-экономический блок правительства прорабатывает вопрос снижения зависимости экономики от доллара, и среди обсуждаемых мер «создание стимулов и механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на национальные валюты».

Как поясняли ранее чиновники, по отдельным сделкам предприятия уже готовы перейти на расчеты в национальных валютах.

«Нам доллары не нужны, нам рубли нужны», — подчеркивал в беседе с журналистами в сентябре вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и «Рособоронэкспорт» проводят серьезную работу в этом направлении. «В принципе, основные наши партнёры - покупатели нашей техники смотрят на эту проблему вполне здраво. Зачем нам иметь контракты с Ираком или Китаем в долларах? В этом нет никакой необходимости», - говорил он.

Отвечая на вопрос, что могло быть стать альтернативой доллару в международных расчетах, Борисов отмечал:

«Нас интересует вся валюта, которая имеет реальную рыночную ликвидность, которую мы всегда можем превратить в рубли: евро, швейцарские франки, фунты, рупии. На долларе свет клином не сошелся».

Ряд контрактов по военной части, по словам вице-премьера, уже переведены в национальные валюты. Источники «Газеты.Ru» отмечают, что Рособоронэкспорт сейчас все новые контракты заключает не в долларах. В самой организации не ответили на запрос «Газеты.Ru».

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в свою очередь рассказывал, что

Россия уже ведет работу по переходу на расчеты в национальных валютах со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки.

Как пояснил «Газете.Ru» генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов, возможный переход на расчеты в национальные валюты не приведет к укреплению рубля.

«Для России как страны, добывающей 11,35 млн баррелей нефти в сутки, доход от экспорта которой только с начала года составил $80 млрд, в «мирное» время перевод расчетов с импортерами в рубли привел бы к укреплению национальной валюты. Но, помимо цен на энергоресурсы, на рубль сейчас влияет и ряд других факторов, в том числе санкции и общий для всех развивающихся стран отток иностранного капитала в пользу США», — поясняет эксперт.

При этом, поскольку контрагенты России по внешнеторговым сделкам, скорее всего, не захотят покупать рубли, то, скорее всего, будет выбран «компромиссный вариант, когда часть сделок будет совершаться в рублях, а часть — в валюте контрагента», — резюмирует он.