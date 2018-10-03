Инвесторы верят в санкции: почему провалился аукцион Минфина

Минфин 3 октября, в среду, провел аукцион по размещению ОФЗ. Инвесторам были предложены облигации с погашением в 2024 году и объемом в 10 млрд руб. Спрос на них едва превысил предложение и составил 10,75 млрд руб. В конечном итоге бумаг было продано только на 7,38 млрд руб. Доходность к погашению составила 8,3%.

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В результате Минфин признал аукцион несостоявшимся. Результаты аукциона свидетельствуют о все еще низком спросе на рублевые активы в преддверии возможных санкций США, говорит аналитик «Алор Брокер» Екатерина Конюхова.

Рынок опять продемонстрировал нежелание покупать среднесрочные выпуски из-за опасений введения новых санкций,

говорит Валерий Безуглов, аналитик «Фридом Финанс».

При этом размещать российские бумаги дорого Минфин не готов. Об этом уже не раз заявляли представители министерства.

Россия может заменить внешние заимствования внутренними источниками в случае усиления санкций, говорил в конце сентября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Мы вполне можем отказаться от внешних заимствований, заместив их внутренними источниками финансирования дефицита», — отмечал он.

«В текущем году мы не собираемся осуществлять займы по доходностям, которые не устраивают РФ. Эта же политика продолжится и в следующем году», — добавил Силуанов.

Так, ранее Минфин отменил аукционы ОФЗ, запланированные на 12, 19 и 26 сентября. При этом 5 сентября аукцион был признан несостоявшимся. Как отмечают аналитики БКС, план заимствования Минфина на третий квартал этого года был выполнен менее чем наполовину. Так, при плане размещений в 450 млрд рублей в итоге было размещено немногим более 200 млрд.

План размещений на четвертый квартал этого года составляет 310 млрд рублей.

Аналитики предполагают, что в ближайшее время аукционы Минфина также не будут иметь успех и поддерживают возможное решение министерства отказаться от аукционов в ближайшее время.

По словам Петра Пушкарёва, шеф-аналитика TeleTrade, на рынке слишком высоки надежды на еще один скачок доходности после принятия конгрессом США очередного пакета санкций. Несмотря на «санкционную отсрочку», поскольку конгресс не успеет, скорее всего, принять новый пакет санкций в октябре-ноябре, инвесторы предполагают, что он случится «рано или поздно».

Они ожидают, что новые санкции могут привести к росту уровня доходностей выше 10% годовых, поэтому на данный момент не хотят покупать облигации России, добавляет эксперт.

Учитывая значительные остатки бюджетных средств на счетах Минфина, очевидно, что срочной необходимости в новых размещениях долга у Минфина нет, поэтому он может не занимать до конца года, комментирует главный экономист БКС Владимир Тихомиров.

При текущей нефтяной конъюнктуре занимать по несколько миллиардов рублей в неделю под 8% и выше процентов годовых совсем нет необходимости, соглашается Петр Пушкарёв.

С начала сентября по начало октября стоимость барреля Brent увеличилась почти на 10%, превысив отметку в $85 впервые за 4 года.

Денег у Минфина, мягко говоря, много. В Фонде национального благосостояния на 1 октября было 5 трлн руб. ($76,3 млрд), на 27 сентября остатки бюджетных средств составили 1,7 трлн руб. Профицит федерального бюджета с января по август 2018 года составил 1,962 трлн руб. (3,1% ВВП). А сумма дополнительных нефтегазовых доходов, которую ведомство потратит на покупку валюты в рамках бюджетного правила, с 5 октября по 7 ноября станет рекордной — 475,7 млрд руб.

Таким образом, ежедневный объем покупки иностранной валюты будет осуществляться в размере 20,7 миллиарда рублей.

Как констатирует Владимир Тихомиров, такой объем покупок валюты говорит о значительном профиците бюджета в 2018 году, что неудивительно, учитывая нынешний уровень цен на нефть.

В отличие от предыдущих периодов, в октябре к ослаблению рубля покупки валюты Минфином не приведут, подчеркивают аналитики.

Как напоминает Владимир Тихомиров,

до конца года Центробанк не покупает валюту для Минфина на рынке, так что эти покупки осуществляются напрямую между Минфином и ЦБ и на рынок влияния не оказывают.

Ранее Банк России объявил о прекращении закупок валюты для Минфина из-за волатильности на рынке. Это помогло стабилизировать курс рубля. При этом Минфин пообещал выполнить план закупок согласно бюджетному правилу, однако вместо операций на бирже, валюту Казначейство закупает у ЦБ.