Предчувствие большого кризиса: россияне уходят в кэш

На начало сентября этого года остатки наличных денег на руках у населения составили 5,916 трлн рублей (без учета валюты). Такие данные приводит Росстат опубликовал 2 октября. При этом доля наличных в составе денежных накоплений составила 18,2%. Это максимальное значения с апреля 2015 года. Минимум был зафиксирован в декабре 2016 года (16,4%).

С начала этого года объем кэша в заначках россиян увеличился почти на 492 миллиардов (плюс 9,1%), а с января 2017 года сложили в матрасы дополнительно 1 триллион 294 миллиардов рублей (плюс 28%).

Вклады тоже растут, но намного медленнее – с начала года они увеличились на 4,2% до 21,5 трлн руб., с января прошлого года – на 16,4%. Так же, как и вклады, растут объемы средств, которые россияне держат в ценных бумагах. На их долю на начало сентября приходилось 5 трлн руб.

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Общий объем денежных накоплений населения по итогам августа достиг 32,4 трлн рублей. Это около 31% ВВП.

Сколько валюты на руках у населения ни Росстат, ни Центральный банк не знают. По данным ЦБ, объем валютных депозитов в кредитных организациях на 1 сентября этого года составил 6 триллионов рублей или примерно $90 млрд. Исходя из соотношения наличных рублей и объема рублевых вкладов, россияне могут держать в заначке до $25 млрд.

Вероятнее всего, именно «в матрасы» ушла часть зарплаты, которая, по данным Росстата, за январь-август в номинальном выражении выросла на 11%, в реальном (с учетом инфляции) на 8,4%. Оборот розничной торговли же вырос лишь на 2,7%. Люди продолжают складывать деньги, а не тратить.

В июле 2018 года индекс среднего чека россиян за один поход в магазин сократился до двухлетнего минимума, отмечали в исследовательском холдинге «Ромире». Россияне не спешат расставаться с наличными и снимать деньги с депозитов. Крупные покупки, такие как дорогая бытовая техника, автомобили и жилье, они совершают в кредит.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщали, что рост объемов кредитования связан с увеличением суммы заимствований, тогда как число кредитов не растет. Средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в январе-августе составил 177,1 тыс. руб., что на 29,7% выше чем за аналогичный период прошлого года.

Текущая модель потребления, сложилась, если не навсегда, то надолго, считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Аналитики считают логичным желание россиян уйти в кэш. Вызвано это опасениями населения нового витка масштабного кризиса, полагает Алексей Коренев, аналитик ГК «Финам».

«При чем основания полагать, что впереди нас ждут не самые легкие времена, кроются не только во внешнеполитической конъюнктуре, связанной с возрастающей изоляцией России, введением новых санкций и обострением отношений с целым рядом ведущих в экономическом плане держав. Налицо и свои собственные проблемы», — говорит он.

К числу неблагоприятных факторов он относит снижавшиеся четыре годы реальные располагаемые доходы, рост долговой нагрузки, повышение НДС и пенсионного возраста.

Если сюда добавить постоянно циркулирующие слухи, что могут возникнуть серьезные проблемы в финансовом секторе (пока это всего лишь слухи, но весьма устойчиво гуляющие по умам), а также призывы отдельных руководителей самого высокого ранга полностью отказаться от доллара, добавляет Коренев.

«Наши сограждане предпочитают сейчас хранить деньги под матрасом. Уж слишком много случаев было в истории нашей страны, когда россияне теряли или все, или значительную часть своих сбережений. Практически каждое поколение наших соотечественников за прошедшие сто лет хотя бы раз лишилось весомой части своих сбережений», — резюмирует аналитик.

Генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов отмечает также, что возврат к наличным сбережениям обусловлен, скорее всего, падающим доверием к банковским структурам, на фоне отзывов лицензий у банков.

«Страхование вкладов несколько сглаживает эту проблему, но не устраняет ее полностью, и многие люди предпочитают хранить деньги в виде наличности, а не на вкладах или счетах», — считает он.

Шустов также полагает, что экономический кризис последних лет отбросил многие предприятия обратно в серую зону. Зарплаты, которые выдаются «в конверте», и в этих же «конвертах», то есть в наличной форме, и хранится дальше.

«Люди держат наличные, чтобы платить по кредитам и займам, чтобы оплачивать небольшие подряды, чтобы выдавать деньги друг другу в долг, и возвращать», — поясняет также он.

Действия властей по ужесточению контроля за счетами и вкладами также не способствуют повышению привлекательности безналичных денег.

«Количество наличности растет ввиду того, что сейчас активно развивается система контроля за банковскими счетами граждан, вводятся правила, которые требуют объяснить то или иное появление денежных средств на счету владельца. Ввиду этого многие граждане переводят свои накопления в наличность»,

— рассуждает Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Следующий год, как отмечали ранее премьер-министр Дмитрий Медведев и министр экономического развития Максим Орешкин, будет сложным. Повышение НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 приведет к всплеску инфляции и падению темпов роста ВВП. Орешкин говорил, что в первом квартале они могут оказаться ниже 1%, а инфляция уйдет за 5%. На повестке дня снова опасения того, что Россия опять скатится в рецессию.