Обойти Обаму: как Трамп сделал рекордный госдолг

Госдолг США вырос более чем на $1,2 трлн за 2018 финансовый год, завершившийся в сентябре, и составил $21,516 трлн. Это максимальное значение за всю историю страны, отмечает The Washington Examiner.

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В прошлом месяце, по сообщению конгресса США, займы федерального правительства страны за первые 11 месяцев 2018 финансового года составили $895 млрд, что на $222 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Госдолг растет в связи с дефицитом бюджета США.

Правительство США может неограниченно наращивать госдолг до 1 марта 2019 года.

После этого наступает так называемый потолок госдолга, который не позволит заимствовать выше уровня задолженности, который был достигнут к этому сроку. На деле ежегодно конгресс поднимает эту планку.

По мнению консерваторов-конгрессменов, из-за того что расходы правительства никак не ограничены, бюджетный дефицит в ближайшие годы продолжит расти. К 2020 году бюджетный дефицит достигнет $1 трлн, как это было во время первого президентского срока Барака Обамы.

Значительной частью госдолга США владеют другие государства.

Согласно последним данным минфина США, опубликованным в сентябре, всего в июле 2018 года ценными бумагами США владели иностранные государства и инвесторы на общую сумму в $6,251 трлн. Основным держателем американских бумаг с большим отрывом является Китай, который аккумулировал бумаги на сумму $1,183 трлн.

При этом Китай в июле на $7,7 млрд уменьшил свои вложения в госдолг США по сравнению с июнем.

Такой шаг со стороны Пекина может быть следствием торговой войны пошлин, ранее развязанной Вашингтоном. Противостояние двух стран идет с весны в рамках политики «Америка превыше всего», провозглашенной Дональдом Трампом.

Трамп много раз повторял, что ему не нравится дефицит в торговле с КНР. 15 июня в связи с якобы имевшей место кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий США заявили о намерении ввести пошлины в размере 25% на импортируемые из этой страны товары на сумму $50 млрд.

Пошлины были введены двумя частями по $34 и $16 млрд и вступили в силу 6 июля и 23 августа соответственно. Китай ответил симметрично. Ранее весной КНР коснулись ограничения на импорт стали и алюминия в Соединенные Штаты. Тогда в ответ КНР также представил список товаров из США, в отношении которых поднял ввозные пошлины.

Позже Трамп анонсировал новые пошлина на китайские товары -— сначала на сумму $200 млрд, позднее — еще на большую сумму.

Пекин и Вашингтон пытаются уладить ситуацию путем переговоров, однако пока все эти попытки заканчиваются новыми ограничительными мерами.

$7,7 млрд — это символический шаг Китая, приглашающий США к переговорам по уже наболевшему вопросу внешнеторговой войны, по пошлинам на китайские товары, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов.

Россия идет своим путем

Россия также сократила вложения в американские облигации до минимума за 11 лет. С апреля по май российские финансовые власти сократили объем вложений втрое до $14,9 млрд. В марте у РФ было бумаг на $96 млрд, но уже в апреле осталось только $48,7 млрд.

Майский показатель упал до $14,9 млрд. Это самое низкое значение за 11 лет. И это почти в 12 раз меньше пикового значения в $176 млрд, зафиксированного в октябре 2010 года.

Россия сейчас не входит в топ-30 держателей американского долга.

Сокращение вложений в американские бумаги происходит на фоне ужесточения санкционной политики США в отношении России. В частности, 6 апреля были введены ограничительные меры против известных российских предпринимателей и их компаний: Олега Дерипаски и «Русала» и Виктора Вексельберга и «Реновы». В санкционный список попал также глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По состоянию на 1 июля Банк России сообщал, что объем золотовалютных резервов составил $456,8 млрд. Из них в иностранной валюте находилось $368,7 млрд, в монетарном золоте — $78,2 млрд.

Cейчас ЦБ фактически заменяет золотом инвестиции в американские казначейские обязательства, которые являются для России «токсичным активом» из-за геополитики, говорит Сергей Суверов, директор аналитического департамента УК «БК Сбережения».

С точки зрения экономики, US Treasuries являются наиболее ликвидными и надежными долговыми ценными бумагами в мире, продавать их сейчас, в условиях роста доходности и тренда на укрепление доллара, — значит терять деньги, говорит Алексей Антонов.

«С другой стороны, Россия и США сейчас находятся в состоянии торговой войны, США активно накладывают санкции. Поэтому довольно странно покупать долговые обязательства противоборствующей стороны, логичнее покупать долговые обязательства союзников, а лучше — вкладывать эти деньги в собственную экономику, что, будем надеяться, и будет предпринято», — заключает эксперт.