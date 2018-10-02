Норма для крещенских морозов: как урежут энергопотребление

В правительстве задумались о введении социальной нормы потребления электроэнергии с резким повышением тарифов в случае превышения установленного лимита. Об этом во вторник сообщает газета «Коммерсант».

По новому проекту социальной нормой, требующей минимальной оплаты, будет считаться месячное потребление электроэнергии на уровне 300 кВт/ч.

Если эта граница будет превышена, то вступает в силу повышенный тариф. В случае, если месячный расход превысит 500 кВт/ч, то будет применяться «экономически обоснованный тариф».

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Не на человека, а на точку

При этом объем энергопотребления будет фиксироваться не на человека, а на «точку подключения», то есть на домохозяйство. В эту категорию попадают и одинокие пенсионеры, и семьи с детьми. При среднем размере домохозяйства в 2,5 человека и среднем потреблении в 220 кВт•ч в месяц в соцнорму должно уложиться большинство домохозяйств, полагают эксперты АКРА.

По данным издания, новую схему ограничения потребления электричества одобрил вице-премьер Дмитрий Козак на совещании Минэнерго и Минэкономики, которое прошло 19 сентября. Отмечается, что министерствам и Федеральной антимонопольной службе поручено представить проекты нормативных документов к 15 января 2019 года.

По сути проекты нормативных документов предлагается внести к крещенским морозам, то есть, в самое холодное время года.

Похожую схему энергопотребления российские власти пытались ввести в 2013-2014 годах, однако впоследствии этот проект был заморожен.

В 2013 году в семи пилотных регионах установили норму в 50–190 кВт•ч в месяц на человека, с июля 2014 года она должна была заработать по всей стране.

Эту норму раскритиковал президент Владимир Путин, отметив слишком значительный рост тарифов, который потребовался бы.

«А в Мурманске, вы говорите, в отдельных муниципалитетах на 200 с лишним процентов. С ума сошли, что ли», — говорил Путин в феврале 2013 года.

Понижающие коэффициенты уберут

В январе 2014 года реформу отложили на два года, а к 2016 году о ней уже не вспоминали. О соцнорме снова заговорили летом в рамках обсуждения проблем перекрестного субсидирования — повышения цен для одних групп потребителей, чтобы снизить тарифы другим. Тогда Минэнерго оценило объем «перекрестки» в 2017 году в 368 млрд руб., а к 2022 году — в 417 млрд руб. Для ее сокращения к 2022 году до плановых 89 млрд руб. требовался рост тарифов населения на 13,9% в год, что также сочли невозможным.

Новый вариант социальной нормы будет, видимо, мягче, чем схема, которую вводили в 2013–2014 годах. Но при этом правительство может сократить список потребителей, приравненных к льготной части населения, и совсем отказаться от льгот для сельских жителей и горожан, проживающих в квартирах с электроплитами.

Для граждан, нуждающихся в соцподдержке, предполагаются субсидии. Сейчас это садоводческие и огороднические товарищества, гаражные кооперативы, хозпостройки населения (например, сараи и погреба), религиозные организации, жилье при воинских частях, места лишения свободы и т. п. Отдельно описано «поэтапное доведение понижающего коэффициента» от 0,7 до 1.

Речь идет о постепенной отмене льготных тарифов для селян, а также квартир с электроплитами или электроотоплением.

В Минэкономразвития предложили провести индексацию тарифов с 1 января, синхронизировав ее с ростом НДС.

«4 августа был принят Федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс в части увеличения с 1 января 2019 года размера НДС с 18% до 20%. В соответствии с существующей нормативной правовой базой это увеличение будет ретранслировано в платеж за ЖКУ. Вместе с тем, фактическое увеличение тарифов согласно законодательству может произойти только с 1 июля 2019 года», — говорилось в сообщении МЭР, поступившем в «Газету.Ru».

В министерстве отметили, что в результате, помимо роста НДС в 1,7%, в соответствии с текущим законодательством, в тарифы также будут заложены затраты на выплату НДС за первое полугодие 2019 года, что дополнительно увеличит их рост для населения.

Также в МЭР отметили, что дополнительно прорабатывают размер индексации тарифов в 2019 году для того, чтобы совокупное изменение тарифов в 2019 году не превышало целевое значения инфляции в 4%.

Эти новации относятся к действующей системе ЖКХ. А в новостройках власти решили сразу вводить интеллектуальные системы учета расхода энергоресурсов.

Как сообщала ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Минстроя, «планируется, что автоматическими системами учета энергоресурсов будут обеспечены все новостройки, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2020 года».

Отмечается, что Минстрой уже направил свои предложения в правительство России. При этом ФАС дала понять, что не следует оснащать новые дома приборами учета за счет граждан. Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Виталий Королев сообщил, что ведомство не допустит включения в тарифы расходов на установку «умных» приборов учета электроэнергии.

«Правительство ежегодно утверждает социально-экономический прогноз, где установлена возможность индексации тарифов на электроэнергию на определенный показатель. Это означает, что превышение того или иного параметра недопустимо. Проведенный антимонопольным ведомством анализ показал, что превышение установленных параметров зафиксировано не было», — цитировало Королева RNS.

Заместитель руководителя ФАС подчеркнул, что «умные» счетчики позволят перевести на более качественный уровень работы с платежной дисциплиной, поскольку информация о задолженности будет в онлайн-режиме поступать в энергоснабжающую организацию.

Между тем президент России Владимир Путин 27 августа заявлял, что «продавливание» роста энерготарифов недопустимо.

«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика «продавливания» необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на развитие региональной энергетики, а в карман к конкретным лицам, близким к тем, кто принимает решения подобного рода», — сказал Путин.