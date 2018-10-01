«Юридическая база найдена»: грозят ли гражданам новые отчисления

Представители правительства и ЦБ открестились от планов включить граждан в систему индивидуального пенсионного капитала (ИПК) «по умолчанию». Итоговый вариант законопроекта по ИПК еще не готов, говорят чиновники.

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«Законопроект по ИПК находится в стадии подготовки, комментарии преждевременны», - заявили «Газете.Ru» в понедельник в Банке России. Законопроекта не видели и в Минтруде, сообщили в этом ведомстве.

Вице-премьер Татьяна Голикова, отвечающая в правительстве за социальный блок, также отказалась обсуждать, то чего нет. «Мы как соцблок проекта не видели, мы его пока не согласовывали, поэтому выносить какие-то суждения по его поводу я считаю преждевременным», - подчеркнула она.

В Минфине, которому приписывается авторство, вообще не стали ничего говорить на эту тему.

В понедельник источники РБК, рассказали, что подключение граждан к системе ИПК будет происходить в соответствии со статьей № 158 Гражданского кодекса «Форма сделок». По этой статье предусмотрено, что «молчание признается выражением воли совершить сделку в случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон». Де-факто, все работники будут включены в систему по умолчанию.

При этом, как пояснил один из источников издания, россияне в любом случае должны быть оповещены работодателем о том, что их подключили к ИПК.

Юридическая база найдена, считает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров. И если какой-нибудь суд, к примеру, Конституционный или другой инстанции, не найдет противоречий, то все будет реализовано по предлагаемому сценарию. – полагает он.

ИПК планируется ввести как добровольную систему пенсионных накоплений, которая должна заменить прежний обязательный механизм, замороженный правительством в 2014 году. Тогда в качестве антикризисной меры были прекращены отчисления в накопительную систему (на эти цели шло 6% из 22% пенсионных страховых взносов).

С тех пор правительство ежегодно продлевало заморозку, и негосударственные пенсионные фонды не получали «свои» деньги. Такое положение в законе об обязательном пенсионном страховании зафиксировано до 2020 года. Для граждан накопительный компонент был пересчитан в пенсионные коэффициенты.

С 2016 года Центробанк и Минфин начали разрабатывать новую добровольную пенсионную систему. Концепция ИПК предполагала, что граждане должны сами формировать накопительную часть пенсии с помощью отчислений с зарплаты. Самым спорным моментом стала, так называемая, «автоподписка», которую предлагал Минфин. В этом случае в систему отчислений включались бы сразу все работники, которые потом имели право выйти из нее.

Но социальный блок правительства был против. Тогда «автоподписку» было предложено заменить на «авторегистрацию», по которой работодатель должен будет сначала ознакомить сотрудника с правилами участия в системе, и, если сотрудник захочет, он сможет подписать документы и присоединиться к ИПК. На таком варианте настаивал ЦБ.

Уже в прошлом году Минфином был предложен компромисс — формально от термина «автоподписки» было предложено отказаться. Предполагалось, что большая часть работников получит право на «упрощенный порядок вступления».

Участнику ИПК предлагалось право выбрать «базовый» вариант схемы уплаты взносов (постепенное увеличение их с 1% до 6%) либо зафиксировать ставку, а также приостановить уплату взносов в любой момент сроком на пять лет.

Изначально планировалось запустить систему ИПК в 2019 году. Но из-за разногласий между финансово-экономическим и социальным блоками кабмина обсуждение концепции было отложено до формирования нового состава правительства после президентских выборов 2018 года.

Затем проект завис из-за того, что в приоритетном порядке решили продвигать пенсионную реформу, предполагающую повышение пенсионного возраста. ИПК отложили, чтобы не раздражать граждан до тех пор, пока президент не подпишет пенсионный закон, утверждали источники «Газеты.Ru» в правительстве этим летом.

В начале сентября первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Московском финансовом форуме заявил, что ИПК можно запустить с 2020 года.

«Нам еще нужно будет обсудить детали этой системы в правительстве. Полагаю, что где-то с 2020 года мы сможем запустить действие этого индивидуального пенсионного капитала», — сказал он.

«Пенсии государственные будут повышаться, но при выходе на пенсию все равно в уровне доходов теряешь», — отметил министр. Поэтому и нужна система ИПК. Он уточнил также, что отложенные на старость деньги под защитой государства «будут в сохранности», поскольку создается система, аналогичная система страхованию банковских вкладов.

Силуанов пояснил, что средствами, отложенными в рамках системы ИПК, россияне смогут воспользоваться и до выхода на пенсию «в сложных ситуациях». Например, если необходимо провести медицинскую операцию, то можно будет воспользоваться средствами, отложенными в рамках ИПК.

Без автоподписки в том или ином виде система ИПК вряд ли заработает, считают аналитики. Исключение граждан из цепочки принятия решения позволит оперативно перевести большую часть населения на новую систему, считает ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

По ее словам, вопрос социальной ответственности, готовности оценить ситуацию, принять решение и своевременно подать заявление на новый формат отчислений - это все временной лаг, из-за которого нововведение можно откладывать еще на долгое время.

Тем более, после реформ 2018 года о повышении возраста выхода на пенсию население однозначно с недоверием будет относиться к любым вопросам касательно пенсий, полагает эксперт.

Автоматический перевод здесь сравним с автоподпиской, которую сначала в концепции ИПК старательно отвергал социальный блок, соглашается управляющий партнер УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Если не ввести подобный механизм, то участие россиян в ИПК свелось бы к ничтожно малым цифрам, что не было бы выгодно ни государству, ни самим будущим пенсионерам.