Империя Рокфеллеров: нефть, деньги, власть

Воспитание и хладнокровие

Наследие Рокфеллеров началось с шестнадцатилетнего бухгалтера Кливленда, штат Огайо, чье самое большое желание было заработать 100 тысяч долларов и прожить сто лет. Его деловое обучение составляли лишь десятинедельный класс по бухгалтерскому учету и наставления отца – странствующего торговца.

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«Он часто торговался со мной и покупал у меня различные услуги. Он научил меня, как нужно покупать и продавать. Мой отец просто «натаскивал» меня на обогащение!» — писал Джон Рокфеллер в мемуарах.

В семье Рокфеллеров было шестеро детей — у матери Джон научился экономно вести хозяйство. Будущий первый долларовый миллионер родился в бедной семье, но хорошо усваивал родительские уроки и в семь лет начал выкармливать на продажу индюшек. Деньги от складывал в копилку, а в 13 лет уже выдал знакомому фермеру ссуду в 50 долларов под 7,5% годовых.

«Люди, обладающие меньшими средствами, живут обыкновенно более тесным семейным кружком, чем располагающие целой массой слуг для удовлетворения разнообразнейших своих потребностей. Я не могу не благословлять судьбу, пославшую мне родителей именно из людей первой категории», — писал Рокфеллер.

В 16 лет он получил первую должность помощника бухгалтера в торговой фирме Hewitt & Tuttle. Джон обладал талантом к работе и в течение нескольких месяцев получил место кассира и бухгалтера. После четырех лет в Hewitt & Tuttle Джон отправился в погоню за своими собственными мечтами. Вместе с партнером он основал комиссионную торговую компанию, занимающуюся мясом, сеном и зерном. К концу первого года бизнес заработал 450 000 долларов.

«Побольше хладнокровия, паренек, ты потеряешь голову, — тише едешь, дальше будешь», — успокаивал себя Рокфеллер в дни, когда компания еще не приносила прибыль, а займы в банках росли.

Предчувствуя нефтяной бум, надвигающийся на страну, Джон решил создать новое следующее предприятие, благодаря которому Джон Рокфеллер станет самым богатым человеком своего времени, управляющим монополией и переработкой 90% американской нефти. По мере роста добычи нефти в Пенсильвании он открыл нефтеперерабатывающий завод вблизи Питтсбурга в 1863 году. Всего за два года он стал самым крупным в этом районе.

Помазанник нефти

В 1870 году Джон и его деловые партнеры основали компанию Standard Oil. Ввиду благоприятных экономических условий в то время и таланта Рокфеллера в управлении рентабельность Standard Oil оставалась неизменно высокой с первых дней ее существования. Мотивированный быстрым ростом компании, Джон начал агрессивную стратегию поглощения, которая сделала компанию единственной в своем роде.

В течение двух лет Standard Oil контролировала почти все нефтеперерабатывающие заводы в Кливленде. Рокфеллер сосредоточился на развитии инфраструктуры, связывающей месторождения, заводы и потребителей — наладил отношения с железнодорожными компаниями и построил сеть нефтепроводов. Впоследствии контроль Standard Oil над сектором ужесточился — компания даже купила землю, чтобы не дать конкурентам создать собственную транспортную инфраструктуру.

Чтобы не дать шанса конкурентам, скупал все бочки и вагоны-цистерны, а затем приобретал у разорившихся соперников заводы и вышки. Уже к 1880 году в руках Рокфеллера оказалось 95% нефтедобычи Америки.

По мере того, как богатство и мощь Джона росли, усиливалась и критика. Некоторые считали, что методы, которые использовал Джон, были глубоко безнравственны. В конгрессе отметили, что Рокфеллер фактически подорвал конкуренцию в стране, создав эффективную монополию.

Итогом этого обсуждение стало принятие первого антимонопольного закона США — акта Шермана. К 1892 году Верховный суд штата Огайо постановил, что Standard Oil нарушает законодательство, в результате чего Джон раздробил компанию на 34 «дочки».

Тем не менее иерархия компании оставалась нетронутой, и контроль над всеми подразделениями оставался в руках совета, управляемого Джоном. Всемирно известные лидеры современной нефтедобычи Exxon Mobil или Chevron Corporation являются прямыми потомками компании Рокфеллера, который оставался у руля своего бизнеса, пока не вышел на пенсию в 1897 году.

«Многие богачи не удаляются от дел даже тогда, когда они вполне могут это сделать. Они или не хотят быть праздными, или справедливо гордясь своим трудом, желают провести в жизнь планы, к которым питают доверие, или, наконец, что еще важнее, развить и поставить на ноги дело для своих сотрудников и соратников. Это великие зодчие нашей отчизны», — писал Рокфеллер.

Его состояние на момент смерти составляло $1,4 млрд по номиналу 1937 года, или 1,54% ВВП США, пишет Fortune Magazine.

Наследие для потомков

Рокфеллер много занимался благотворительностью и долгие годы перечислял часть своих доходов Баптистской церкви. В 1892 году профинансировал основание Чикагского университета, а в 1901 году — Медицинского института имени Рокфеллера. В 1913 году появился благотворительный Фонд Рокфеллера. В 30-е Джон Д. Рокфеллер-младший построил Центр Рокфеллера — 19 коммерческих небоскребов в центре Манхэттена, что позволило ему стать одним из крупнейших владельцев недвижимости в Нью-Йорке.

В 1921 году он получил около 10% акций Equitable Trust Company от своего отца. В 1930 году банк объединился с Chase National Bank — в настоящее время JP Morgan Chase. Семья и сегодня сохраняет около 1% акций.

С именем клана Рокфеллеров связана печально известная бойня в Ладлоу — гибель 19 человек во время атаки национальной гвардией штата Колорадо палаточного лагеря бастующих шахтеров. В забастовках участвовали и работники принадлежащей Рокфеллеру компании Colorado Fuel and Iron Company. Вину за событие общественное мнение и СМИ возложили на Рокфеллера-младшего.

Однако сын основателя Standard Oil взялся за восстановление своей репутации — пожертвовал землю, которая впоследствии будет преобразована в штаб-квартиру ООН, и восстановил колониальный Вильямсбург.

Шестеро детей Рокфеллера-младшего занялись бизнесом, политикой, благотворительностью. Нельсон Рокфеллер был вице-президентом США в 1974—1977 годах, Уинтроп Рокфеллер — губернатором Арканзаса. В 1961 году Дэвид Рокфеллер возглавил Chase Manhattan Bank. Он стал первым американским банком, получившим лицензию в СССР.

С 1960-х Дэвид Рокфеллер часто приезжал в СССР, а затем и в Россию. В 2017 году он занял 581-е место в списке Forbes с состоянием $3,3 млрд, 20 марта того же года скончался. Убежденный глобалист Дэвид Рокфеллер был участником собраний Бильдербергского клуба, членам которого конспирологи приписывают тайную власть над миром.

Согласно списку самых богатых семей Америки Forbes, в 2014 году состояние Рокфеллеров составляло $10 млрд. Семья тогда заняла 24-е место в списке, уступив расцвету Джона Рокфеллера, который стал первым миллиардером в мире в 1916 году. Его состояние тогда равнялось $30 млрд по сегодняшним меркам.