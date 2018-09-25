Власть денег: как Ротшильды купили мир

История знаменитой династии началась в 1760-е, когда молодой Майер Амшель Ротшильд из еврейской улочки во Франкфурте открыл сначала антикварную лавку, а затем и банк, где купцы меняли деньги одних германских княжеств на другие. Со временем пять его сыновей основали пять крупнейших банков Европы. Пионеры в области финансирования инфраструктурных проектов, таких как железные дороги и Суэцкий канал, Ротшильды сформировали многие законы, по которым и сегодня работает финансовый рынок. Считается, что на протяжении XIX века Ротшильды имели наибольшее состояние в мире. Успех не покидает потомков династии и в наши дни.

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Семейные ценности

Владелец антикварной лавки Майер Амшель Ротшильд продавал редкие монеты наследному принцу Вильгельму, который стал ландграфом Гессен-Касселя в 1785 году, а вскоре и самым богатым человеком европейского континента. Дружба с ним позволила Ротшильду стать его личным банкиром и оказывать банковские услуги другим знатным домам, включая сборщика податей и будущего министра финансов Карла Будеруса. Ротшильд обладал исключительными деловыми качествами. В упорной борьбе он сумел исключить любую конкуренцию и добиться монопольного положения у суверена, отмечают историки. Он осознанно отбирал клиентуру —работал только с самыми знатными семействами Германии и не брался вести дела простых граждан.

Французская революция стала одной из причин колоссального роста бизнеса Ротшильда. Во время войны австрийская армия заключила с ним контракт на поставку униформы и лошадей, кроме того, Ротшильд проводил денежные операции солдат-наемников Гессена.

Примерно в то же время он отправил своих пятерых сыновей в столицу разных европейских стран. Уже тогда его целью было расширение бизнеса по всей Европе. Так и произошло — дом Ротшильдов стал первым банком, пересекшим границы. Пять сыновей основателя династии впоследствии контролировали банки в крупнейших городах Европы — Париже, Лондоне, Вене, Неаполе, Франкфурте-на-Майне.

Семья не потеряла свое богатство во многом благодаря Майеру Ротшильду, который завещал заключать внутрисемейные браки. Самый большой успех ждал третьего сына Натана, основателя английской ветви. В 1814 году британское правительство привлекло его банк N M Rothschild & Sons к финансированию военной кампании против Наполеона. В Лондоне Натан скупал золотые слитки у Ост-Индской компании. Поскольку в казне денег не было, банкир предложил Англии золото по цене ниже рыночной и обещал доставить средства союзникам через банки братьев.

В июле 1815 года английское правительство считало проигранной войну с Наполеоном. Ротшильд, поощряя эти слухи, начал продавать свои акции, а английская публика последовала его примеру.

Массовая продажа привела к полному краху английской фондовой биржи. Агенты Ротшильда начали скупать акции по рекордно низким ценам. Когда Наполеон потерпел поражение, финансист фактически контролировал английскую фондовую биржу.

После этого трюка банк сосредоточился на вложениях в долгосрочные проекты, включая железные дороги, сыграв роль в промышленной революции. N M Rothschild & Sons по-прежнему контролируется Ротшильдами, в 2014 году банк отчитался о чистой прибыли в 34 млн фунтов стерлингов.

Финансовая империя разрасталась и благодаря кредитованию населения. Особенно успешным в этом деле оказался сын Соломон, основатель австрийской ветви династии и банка S M von Rothschild. Банк выдавал займы на большие сроки под умеренные проценты, обеспечением кредита выступали земельные владения. 25 сентября 1816 года сыновья Майера Амшель и Соломон получили дворянские титулы, а в октябре были возведены в дворянство младшие Якоб и Карл. Еще через несколько лет семья получила титулы баронов, все пять братьев получили статус аристократов и впервые стали прямо называться банкирами (евреев в дворянском дипломе записывали «менялами»). В новом статусе финансисты завели роскошные дворцы, тогда как их богатство приумножалось. В 1885 Натан стал первый евреем, вошедшим в палату лордов. С конца XIX семья стала жертвовать роскошные поместья и произведения искусства на благотворительность.

Банковское дело Ротшильдов прославилось международными финансовыми операциями в период индустриализации и вложениями в такие крупные проекты, как Суэцкий канал. «В целом деятельность Ротшильдов и имя Ротшильдов стали теми решающими факторами, которые приблизили эру денег и способностей, сменившую эру титулов и происхождения», — писал Фредерик Мортон в книге «Ротшильды. История династии могущественных финансистов».

Сила успеха

Семья стала настоящим воплощением богатства. «Фамилия Ротшильд стала синонимом денег и власти до такой степени, что ни одна другая семья с ней не сравнится», — писал Daily Telegraph.

Французская и английская ветви семьи контролируют на сегодняшний день финансовую компанию Rothschild & Co, которой руководит Девид Рене де Ротшильд. В ее управление входят английская и французская инвестиционные банковские компании. Еще одно финансовое учреждение сохранилось Швейцарии — Edmond de Rothschild Group.

Американское интернет-издание Celebrity Net Worth подсчитала, что общий капитал семьи Ротшильдов в настоящее время составляет более $350 млрд. Ротшильдам принадлежат многочисленные активы, поэтому точно подсчитать состояние невозможно.

По оценкам некоторых экспертов, семья Ротшильдов имеет около $1 трлн только в недвижимости и банковском секторе.

Семейное богатство делилось между потомками династии на протяжении многих лет. Сегодня их холдинги охватывают не только финансовую отрасль, но и недвижимость, добычу полезных ископаемых, энергетику и благотворительность. Кроме того, семья также владеет более чем дюжиной винодельческих предприятий на всех континентах. Предприятия потомков династии продолжают приносить прибыль — за Ротшильдами сохранилась репутация талантливых финансистов с длинной историей. «Не только головокружительное богатство делает эти две династии такими исключительными, но и тот факт, что они держатся за него так долго», — писал о Рокфеллерах и Ротшильдах журналист Гарри Маунт.

Во многом залогом сохранения богатства стала приверженность семейным традициям. «Говорят, однажды младший сын Натана спросил его, сколько разных народов существует в мире. – Есть только два народа, о которых тебе следует знать, – ответил отец, у которого был уже готовый ответ, – первый – это семья, а второй – все остальные», — писал Мортон. Кроме того, Ротшильды были и остаются по сей день крайними индивидуалистами – они ведут дела только согласно своим представлениям, требованиям и методам, отмечает он.

Мортон писал, что величие семьи определилось большим трудом и мечтой: «Их мечта зародилась две сотни лет тому назад, когда на бедной Еврейской улице Франкфурта Майер Ротшильд с улыбкой разглядывал старинные монеты».

Вместе с тем деньги и влияние семьи спровоцировали множество теорий заговора, согласно которым Ротшильды управляют всеми финансовыми учреждениями мира, а также поощряют международные конфликты или препятствуют им.