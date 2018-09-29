Денег не видели: Порошенко не вернет Москве долги

Украина не должна выплачивать России долг в $3 млрд, поскольку экс-президент страны Виктор Янукович вывез эти деньги за границу. Об этом заявил в субботу президент Украины Петр Порошенко.

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«Мы защитились на определенное время, но я думаю, правда в суде победит. Мы защитились от требований РФ вернуть деньги, которые были вброшены в декабре 2013 года Януковичем, который положил, причем на камеры, эти средства кэшем в свои грузовики и вывез с Украины. И мы доказали, что это несправедливо — требовать от Украины этих платежей», — заявил Петр Порошенко.

Напомним, Россия купила украинские облигации в декабре 2013 года за счет средств Фонда национального благосостояния. Президентом Украины на тот момент был Виктор Янукович. После его ухода с поста главы государства новые власти предложили Москве реструктуризировать заем вместе с обязательствами перед частными кредиторами, однако Россия настаивала на том, что этот госдолг должен быть погашен.

Тогда же совет директоров МВФ признал статус долга Украины перед Россией суверенным — это означает, что обязательства по выплате несет государство-заемщик. Однако Киев наложил мораторий на выплаты по займу.

По версии Киева, данные Москвой деньги являлись «взяткой Януковичу», превышающей порог по госзайму. В начале 2016 года Россия стала инициатором судебного разбирательства, подав иск в Высокий суд Лондона.

В решении в пользу России судья Уильям Блэр заявлял о том, что Украина не предоставила никаких аргументов в свою пользу.

«Высокий суд Лондона признал отсутствие у ответчика каких-либо аргументов, опровергающих доводы истца о наличии долга по еврооблигациям, и, как следствие, отсутствие необходимости рассмотрения представленных аргументов защиты в ходе полномасштабного судебного разбирательства, предполагающего прения сторон»,— говорилось в сообщении Минфина России по итогам решения.

Однако Киев заявил о несогласии с этим решением и впоследствии подал апелляцию на это решение.

При этом апелляционный суд Англии отправил иск о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд на новое рассмотрение, пообещав урегулировать спор уже в рамках полноценной, а не ускоренной процедуры, как рассматривал ранее судья Уильям Блэр. При этом рассмотрение дела будет проходить с учетом всех политических моментов.

Апелляционная инстанция, как и Высокий суд Лондона, отклонила почти все доводы Украины против погашения долга перед РФ, однако признала, что Украина выпустила еврооблигации под давлением со стороны России.

Украинская сторона теперь ссылается на то, что в соответствии с английским правом «принуждение» является аргументом за для отказа от выплаты долга.

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов недавно заявил, что Россия обратится в Верховный суд Англии по спору с Украиной.

«Мы обратимся в Верховный суд Англии и уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение. Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между Россией и Украиной»,

— пояснил Антон Силуанов.

При этом отдавать долги Украине России будет очень сложно: ситуацию усугубляет то, что МВФ задерживает кредит.

В 2018 году дефицит украинской казны составил 2,6% ВВП, что на пару процентных пунктов выше установленной фондом планки. В следующем же году украинцев ждут повышенные выплаты по госдолгу. Кабмин Украины подготовил ранее проект бюджета на 2019 год, по которому доходы составят 1,08 трлн гривен, расходы — 1,09 трлн, предельный размер дефицита — 89,99 млрд гривен или 2,3% ВВП.

Новый транш Украине необходим как воздух, чтобы гасить накопившиеся долги. В противном случае Петру Порошенко придется начать тратить либо золотовалютные резервы, либо же пытаться наращивать расходы бюджета на долги за счет других его статей — а там двигаться попросту некуда.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ранее неоднократно говорил, что без кредита МВФ страну ждет дефолт.

Последний транш в размере $1 млрд был перечислен Украине от фонда в середине весны 2017 года. После этого финансовые вливания прервались, потому что Киев не выполнил все требования займа. Хотя в 2018 году Украина приняла закон о создании Антикоррупционного суда, что было одним из условий, камнями преткновения стали цены на газ и снижение бюджетного дефицита.

Недавно стало известно о том, что МВФ выдвинул Киеву четыре условия для подписания новой программы сотрудничества и выделения транша на сумму $1,9 млрд. Так, до 15 октября правительство Украины должно повысить цены на газ для населения на 23%, а до 2020 года они должны вырасти как минимум в полтора раза и сравняться с ценой на импортный газ. Кроме того, МВФ хочет добиться проведения антикоррупционной реформы, в частности проверки электронных деклараций доходов и расходов чиновников.