«Мы же замерзнем»: Эрдоган и Меркель не отдают газ из России

Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер ФРГ Ангела Меркель выступили в защиту поставок российского газа на июльском саммите НАТО в Брюсселе. О предметном диалоге с президентом США Дональдом Трампом турецкий лидер рассказал журналистам на борту самолета на пути в Германию, передает телеканал A Haber.

«Трамп сказал участникам: «Вы все кормите Россию, Германия дает ей много денег». О Турции он не сказал из вежливости. Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, а если мы не будем его покупать, наши граждане будут мерзнуть зимой»,

— сказал Эрдоган.

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Затем, по его словам, в разговор вступила Ангела Меркель, которая сказала, что Германия получает из России 38% газа от всего объема своего потребления. «И она также не может допустить, чтобы ее народ мерз», — подчеркнул Эрдоган

По факту, немцы в лице канцлера Ангелы Меркель отстаивают не только права на российский газ, но и собственную экономическую независимость от американского диктата, отмечает финансовый консультант Teletrade Михаил Грачев.

Российский газ, отмечает эксперт, позволяет не только обогреваться европейцам зимой, но и поддерживать стоимость своей продукции на конкурентном уровне. После того, как Германия отказалась от эксплуатации атомных станций, российский газ замещает потребности в энергоносителях.

Совершенно очевидно, что переход на сжиженный газ, неважно чей (американский, катарский или даже российский), существенно повысит себестоимость европейского экспорта. Конечная цель всей этой борьбы – это завоевание рынка сбыта для американского СПГ и снижение потенциала европейской экономики.

И для этого все средства хороши – давление на союзников, санкции против всех и т.д., добавляет он.

Тема американского СПГ в последние месяцы стала едва ли не более политизированной, чем строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Вашингтон открыто заявил, что его цель — поставки газа на европейский рынок. И на этом пути они используют все средства. США продолжают санкционную политику, навязывая ее другим странам, в то время как нельзя установить справедливый мировой порядок по принципу «прав тот, кто сильнее», отметил Эрдоган, подчеркнув, что

Турция не присоединится к санкциям США, вводимым в одностороннем порядке.

«Смех в зале, когда Трамп говорил об экономической ситуации, открыто демонстрирует мнения участников», — добавил он.

Санкционный «молот» глава Белого дома поднимал не только в отношении России, но и грозил повышенными пошлинами самой Европе. Так, минувшим летом канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эмануэль Макрон пытались убедить Трампа не вводить пошлины на сталь и алюминий в отношении европейских союзников, но тщетно.

Позже «отбивать» угрозу новых ограничений, направленных в том числе на экспорт продукции автомобильного сектора в Вашингтон поехал глава ЕК Жан-Клод Юнкер. В середине июля после переговоров с Дональдом Трампом он заявил, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема сжиженного природного газа из США. Однако здесь одним из условий остается конкурентная цена, чем пока СПГ из Соединенных Штатов похвастаться не может.

Средневзвешенная стоимость поставки СПГ с американского завода Sabine Pass по итогам 2017 года составляла 7,6 долларов/МБТЕ (миллион британских тепловых единиц — единица измерения равна примерно 2,8 тыс.куб. м. природного газа — «Газета.Ru») по сравнению с 6,5 долл./МБТЕ в 2016 году,

отмечает консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова.

Основной вклад в увеличение стоимости СПГ внесли внутренние спотовые цены на газ Henry Hub, а также вступление в силу новых контрактов, в которых была зафиксирована более высокая плата за сжижение газа, также увеличивались и спотовые фрахтовые ставки.

Таким образом, реализуя американский газ в Европе, экспортер в среднем терял 0,7-1 долл./МБТЕ. Экспорт российского газа, в отличие от американского, осуществляется преимущественно по нефтяной индексации со спотовой компонентой: стоимость поставки, к примеру, газа с месторождения Бованенково по системе Ямал — Европа составляет менее 4 долл./МБТЕ при текущей цене российского газа на границе Германии 7,5 долл./МБТЕ, поясняет эксперт.

В плане конкуренции — это существенно более сильная переговорная позиция, поэтому в ближайшие годы коммерческая востребованность российского газа очевидна подчеркивает Колбикова.

Надо понимать, что европейские потребители крайне рачительны и не видят смысла переплачивать за топливо, будь оно трижды выгодным и экологически чистым, главное, его стоимость и удобство поставок и использования,

отмечает руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

В прошлом году «Газпром» поставил в Германию 53,4 млрд куб. м газа при общем потреблении страны в 90 млрд куб. м. Если говорить в целом по странам Европы (не считая Турции), то поставки «Газпрома» составили 163 млрд куб. м. при суммарном потреблении Европы в 480 млрд куб. м, т. е на долю «Газпрома» приходится чуть более трети от общего объема потребления.

По данным «Газпрома», с 1 января по 15 сентября экспорт газа из РФ в страны дальнего зарубежья достиг 141,3 млрд куб. м, что на 5,8% (на 7,7 млрд куб. м) превышает аналогичный прошлогодний показатель. Так, в частности, в Германию поставки выросли на 13% или на 4,7 млрд куб. м.

Мир как-то не очень хочет прогибаться под Штаты, отмечает Михаил Грачев. Об этом, продолжил он, свидетельствуют такие факты, как создание Евросоюзом механизма обхода американских санкций против Ирана и продолжение строительства «Северного потока — 2», покупка Индией у России комплексов С-400 и пр.