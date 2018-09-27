«Драма подошла к развязке»: Дума утвердила пенсионную реформу

Законопроект о пенсионной реформе вышел на финишную прямую – Госдума приняла его в третьем чтении.

Реклама

«За» проголосовали 332 депутата, «против» — 83. Воздержавшихся не было.

Законопроект теперь должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. На Совфеде он будет рассмотрен в комитетах Верхней палаты 2 октября. На пленарное заседание он будет вынесен 3 октября.

Документ был принят в третьем чтении без изменений.

Ключевое, второе чтение документа состоялось в Госдуме накануне, в среду, 26 сентября. В нем законопроект был принят с учетом поправок президента, которые «смягчили» первоначальный вариант законопроекта.

Напомним, в конце августа Владимир Путин в специальном телеобращении объяснил свое отношение к планируемой пенсионной реформе и рассказал о целесообразности «смягчить» реформу. Депутаты единогласно поддержали поправки президента.

Самой главной правкой депутатов во втором чтении стало снижение возраста выхода на пенсию для женщин. Он был снижен до 60 лет.

В первом чтении документа, которое состоялось в июне, фигурировал возраст выхода на пенсию для женщин в 63 года.

Среди прочих одобренных во втором чтении депутатами президентских поправок — ранний выход на пенсию для многодетных матерей. Женщина с тремя детьми сможет выйти на пенсию на три года раньше срока, с четырьмя — на четыре года раньше, с пятью и более — в 50 лет.

Кроме того, депутаты согласились с возможностью оформлять пенсию на полгода раньше для людей, которые в ближайшие два года должны были выйти на пенсию. Если человек должен по правительственному законопроекту выйти на пенсию в январе 2020 года, он сможет сделать это в июле 2019 года.

Еще одна одобренная поправка дает право на досрочный выход на пенсию для россиян при достижении определенного стажа.

«Стаж, при котором мужчины и женщины могут выйти на пенсию, вне зависимости от пенсионного возраста, снижается с ранее принятых в первом чтении до 42 и 37 лет», — рассказывала ранее вице-премьер Татьяна Голикова.

Также была одобрена выплата 25%-й надбавки к пенсиям для неработающих пенсионеров, живущих на селе.

Другие одобренные во втором чтении поправки посвящены вопросу накопительной пенсии, которую депутаты фракции предлагают выплачивать в нынешнем пенсионном возрасте, с 55 лет для женщин и с 60 для мужчин. Также уточнен порядок индексации пенсий. Начиная с 1 января 2019 года и заканчивая 2024 годом, индексация пенсий будет осуществляться с 1 января, а не с 1 февраля, как это было ранее.

Как пояснила депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Тимофеева, всего к документу было предложено более 300 поправок. Однако, как ранее писала «Газета.Ru», все они раз за разом забраковывались правительством и депутатами, поскольку нынешняя экономическая ситуация в России не позволяет это сделать.

При этом во время третьего чтения единственная поправка, которую рассматривали депутаты, — предложение депутата от «Справедливой России» Олега Шеина прописать обязанность ежегодно отчитываться главе Минтруда о том, как пенсионная реформа сказывается на рынке труда и в случае необходимости корректировать реформу, снижая возраст выхода на пенсию. Однако впоследствии депутат сам снял свою поправку, согласившись с предложениями внести в регламент Госдумы обязанности Минтруда ежегодно отчитываться перед депутатами по этому вопросу.

Несмотря на то, что документ принят уже в третьем чтении и никаких «сюрпризов» в нем больше не ожидается, депутаты продолжали возмущаться самой пенсионной реформой.

Как красочно описал сегодняшнее заседание Госдумы руководитель фракции «Справедливой России» Сергей Миронов,

«драма под названием повышение пенсионного возраста подошла к развязке».

Между тем в кулуарах глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказал мнение журналистам, что смягчение пенсионной реформы, которое было принято после предложений президента, он поддерживает. «Это достаточное смягчение, совсем отказаться от повышения пенсионного возраста нельзя, иначе будут проблемы с индексацией пенсий», — сказал он.

Также в Госдуме 27 сентября в третьем чтении были приняты и другие законы, касающиеся пенсионных прав россиян.

Депутаты единогласно в третьем чтении ратифицировала Конвенцию Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения.

Конвенция принята 35-й сессией Генеральной конференции Международной организации труда в Женеве 28 июня 1952 года и вступила в силу 27 апреля 1955 года. К настоящему времени ее ратифицировали 55 государств.

Впрочем, сможет ли правительство ее выполнять, — большой вопрос. По словам депутата Олега Шеина, правительство столкнется с трудностями в реализации положений конвенции. «102-я конвенция говорит о коэффициенте утраченного заработка в 40%. Сегодня он составляет в России 34%», — указывает депутат и прогнозирует, что быстрого достижения целевых 40% не произойдет.

Кроме того, в третьем чтении был принят законопроект о зачислении изъятых у коррупционеров средств в Пенсионный фонд. Новая норма Бюджетного кодекса должна начать действовать с 1 января 2019 года. Как указывалось в пояснительной записке к документу, до 2024 года законопроект позволит перечислить в казну 1,8 млрд рублей. Впрочем, сумма эта условная, поясняет автор законопроекта депутат от «Единой России» Андрей Исаев.

«Мы этим законом восстанавливаем социальную справедливость, чтобы деньги коррупционеров целевым образом направлялись в ПФР. Заслуженное решение — отбирать деньги у воров и отдавать пенсионерам»,

— выступал он сегодня в Госдуме.

Однако депутат от КПРФ Николай Коломейцев все равно назвал эту инициативу «бесполезным законом» и призвал не принимать глупых проектов, которые ничего не дают, а лишь «создают дымовую завесу».

В 2019 году, когда будет повышен возраст выхода для россиян на пенсию, правительство должно будет принимать меры по снижению уровеня напряженности в обществе – в частности, через введение уголовной ответственности за увольнений предпенсионнеров (лица, которым осталось пять лет до выхода на пенсию –«Газета.Ru»), говорит замгендиректора по правовым вопросам компании «Амулекс» Юлия Галуева.

Накануне, 25 сентября Госдума приняла в третьем чтении уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста. Теперь в УК появится новая статья, за нарушение которой работодателям грозит штраф до 200 000 руб. (или в размере зарплаты или иного дохода за период до 18 месяцев), а также обязательные работы.

Впрочем, эксперты считают, что эта инициатива будет иметь обратный эффект – лиц предпенсионного возраста просто не будут брать на работу.

По словам Галуевой, целесообразно было бы создавать новые рабочие места, следить за эффективностью по выполнению программ по переквалификации, а также предоставлять работодателям определенные льготы за «социально ориентированную» кадровую политику, а не грозить уголовной ответственностью.

«В настоящее время существует уголовная ответственность за незаконное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет. Иногда мы сталкиваемся с ситуацией, когда молодой женщине отказывают в приеме на работу по причине «возможного декретного отпуска». Разумеется, эту причину работодатель официально не называет. Новые ограничения приведут к отказу в приеме на работу «предпенсионеров» по надуманным основаниям», — считает юрист.