«Давайте более энергично»: благоустройство городов разворачивается по всей России

«Ожидаем, что правительство утвердит индекс качества городской среды на своем заседании до конца года и он будет ориентирован и синхронизирован с работой всех национальных проектов: «Экология», «Безопасность», «Малое и среднее предпринимательство», потому что мы понимаем, что реализация этих проектов также будет влиять на качество городской среды», — сказал Мутко.

Реклама

Индекс качества городской среды разработан Минстроем, ДОМ.РФ с привлечением КБ «Стрелка» и включает около 30 критериев, напомнил вице-премьер сенаторам.

Изменение индекса качества городской среды заложено среди показателей, указанных в национальном проекте «Жилье и городская среда», на который предусмотрено выделение более 891 млрд руб. в течение шести лет. К 31 декабря 2024 года планируется реализовать не менее 90% мероприятий проекта по благоустройству дворовых, общественных территорий и мест массового отдыха по программам комфортной городской среды.

Впервые рейтинг городов на основании индекса был составлен в 2018 году, отметил вице-премьер.

«80% городов показали, что среда является неблагоприятной. За шесть лет нам необходимо повысить качество городской среды в порядка 450 городах — это очень серьезная работа. На реализацию указанных целей будет направлено 268 млрд рублей, в том числе 239 млрд рублей из федерального бюджета», — добавил Мутко.

«Мы рассчитываем до конца года создать соответствующую комиссию при правительстве, которая будет координировать реализацию всех проектов, которые будут влиять на качество городской среды, пригласим работать в эту комиссию сенаторов. Национальным проектом предусмотрена разработка стандартов комплексного развития территорий — это свод методических рекомендаций по современному развитию застроенных территорий, комплекс развития свободных территорий», — указал зампред правительства.

При определении индекса городской среды анализируются шесть типов пространств.

Это жилье, общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, зеленые территории, набережные, уличная инфраструктура и общегородское пространство. Они оцениваются по пяти критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, а также современность среды.

Кроме того, вице-премьер пообещал, что во всех российских регионах создадут центры компетенций по благоустройству городов. Такие центры уже созданы в десяти регионах. «Мы рассчитываем, что они появятся во всех субъектах», — подчеркнул он.

Мутко также пояснил, что в числе основных задач центров — обучение специалистов по благоустройству и городской среде. В настоящее время формируется библиотека реализованных решений в сфере городского благоустройства, в нее уже внесены 125 проектов, проинформировал вице-премьер членов верхней палаты российского парламента.

Настрой Мутко поддержала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Она потребовала ускорить работу по благоустройству городов. «Давайте более энергичными темпами», — сказала председатель Совфеда, обращаясь к вице-премьеру, и пообещала ему поддержку сенаторов в этом вопросе.

Развернувшуюся в России кампанию по городскому благоустройству, которая, взяв старт в Москве, стала распространяться на регионы, заметили и западные СМИ.

В частности, журнал The Economist в августе отмечал, что «для властей привлекательность этого проекта очевидна, поскольку видимые результаты помогают продемонстрировать эффективность работы властей и укрепляют благосклонность населения».

О том, что перемены в городском пространстве неотвратимы и без них невозможен скачок в развитии страны, говорил в интервью «Газете.Ru» архитектурный критик Григорий Ревзин.

«У нас 75 процентов городов — индустриальные; соответственно, их монофункциональная среда у них даже с чисто экономической точки зрения устарела и не соответствует сегодняшнему профилю развития экономики, — отмечал он. — В результате вместо городского богатства мы получаем такое жесткое окружение вокруг нас, которое невосприимчиво ни к малому бизнесу, ни вообще к чему бы то ни было. Я уж не говорю про то, что люди чувствуют себя как жители городов, выпавших из исторического развития, которому соответствуют, например, европейские города и Москва».

Наблюдатели заметили выход темы благоустройства на принципиально новый уровень — в особенности после посещения Владимиром Путиным в июне Московского урбанистического форума.

«Москва стала настоящей законодательницей мод по качеству и комфорту городской среды и задает стандарт развития современных мегаполисов», — заявил президент во время своего программного выступления.

«Визит Владимира Путина на это мероприятие подчеркнул принципиально новый уровень значимости повестки благоустройства», — констатировал в разговоре с «Газетой.Ru» ведущий научный сотрудник Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Константин Трофименко.