Жить станет дороже: как повысят тарифы ЖКХ

Правительство РФ поддержало предложение о двухэтапной индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году. Об этом сообщил в среду глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

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«Правительство утвердило подход: 1,7% индексация тарифов ЖКХ с начала года и 2,4% с середины года», — сказал министр, комментируя решения по тарифам, принятые ранее на заседании правительства.

Как сообщалось, Минэкономразвития из-за повышения НДС с 1 января 2019 года предложило вместо традиционной индексации тарифов ЖКХ на 4% с 1 июля повысить их два раза в 2019 году. По оценке министерства, именно на 1,7% вырастет совокупный платеж граждан за коммунальные услуги из-за роста НДС с 1 января, а также на 2,4% с 1 июля.

Власти решили поднять ставку налога на добавленную стоимость с 18% до 20% с 1 января 2019 года. Соответствующий законопроект президент Владимир Путин подписал в начале августа. Эта мера обеспечит поступление более 600 млрд рублей в бюджет ежегодно.

Но оборотная сторона роста НДС — снижение доходов управляющих компаний в сфере ЖКХ. Считается, что компании ЖКХ испытывают хроническую нехватку средств на развитие и ремонт, и рост НДС будет для них болезненным.

Чтобы компенсировать рост налогов для ЖКХ с 1 января, власти придумали частично вернуться к старой схеме — повышать тарифы на коммуналку также с 1 января.

Орешкин обещал не перекладывать

В Минэкономразвития отмечали, что такая двухэтапная индексация позволит синхронизировать налоговое и тарифное законодательство с одной стороны, а с другой — совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого уровня инфляции, то есть 4%.

При этом глава Минэкономразвития Максим Орешкин обещал не перекладывать повышение НДС на конечных потребителей услуг ЖКХ. Общий уровень индексации тарифов в 2019 году не превысит 4%, говорил глава Минэкономразвития.

«Тут главная задача, чтоб общая индексация не вышла за 4%. Мы считаем неправильным перекладывать повышение НДС на конечных потребителей. Можно, конечно, говорить действительно об изменении сроков этой частичной индексации, но общий объем индексации 4% не превысит», — сообщил он 6 сентября журналистам в кулуарах Московского финансового форума, отвечая на вопрос, одобрена ли двухступенчатая индексация по тарифам ЖКХ.

Но если сложить оба повышения тарифов в январе (1,7%) и в июле (2,4%), то в целом тариф составит 4,1%.

Правда, Орешкин не нарушит при этом действующего правила, в соответствии с которым индексация тарифов не должна превышать уровня инфляции. Согласно ожиданиям Минэкономразвитя, инфляция в следующем году ускорится до 4,3% с пиковым значением около 5% в первом квартале. Цены пойдут вверх в связи с повышением НДС с 1 января, а также из-за того, что начнется «активная фаза реализации национальных проектов».

Направить тарифы в трубу

Банк России ранее отмечал, что увеличение НДС повлияет на стоимость услуг ЖКХ. «В своих оценках влияния НДС на инфляцию Банк России это учитывает», — заявили в ЦБ. Также регулятор отметил, что предложение Минэкономразвития поднять цены на ЖКХ с 1 января 2019 года изменит момент роста цен, но в целом не повлияет на рост инфляции в 2019 году.

Минфин поддержал предложение об индексации тарифов ЖКХ в два этапа, тогда как Федеральная антимонопольная служба выступала против. Глава ФАС Игорь Артемьев аргументировал свою позицию тем, что две трети российских регионов имеют тариф выше экономической обоснованности.

«Раз у них тариф выше, есть два варианта: либо снизить тариф, либо, как мы предлагаем, перевести это в обязательные инвестиции, то есть направить эти деньги на, прежде всего, ремонты, чтобы уменьшить потери воды в трубах, улучшить очистные сооружения, то есть экологическое состояние территории. Заставить эти деньги вложить в дело», — говорил Артемьев 30 августа.

У трети российских регионов тарифы занижены относительно эталонного уровня, уточнял Артемьев. «Для них повышение НДС — это еще одна травма: они не смогут закупить реагенты, не смогут нормально эксплуатировать, из-за этого может качество воды тоже ухудшаться, люди болеть могут начать. Вот им можно поднять два раза», — заявил глава ФАС.

Между тем долги населения и компаний за коммунальные услуги продолжают расти. По данным Росстата, коммуналка отъедает у семей все большую часть дохода, и они не в состоянии ее оплачивать. В 2014 году долги населения по коммуналке составляли 111 млрд рублей. В 2015 году — 135,8 млрд. В 2016-м — 270 млрд. В 2017-м, по данным Минстроя, долги достигли 645 млрд рублей.

Если в 2014 году в российских судах было 2,1 млн дел по долгам ЖКХ, то в 2017-м — уже 5,4 млн дел.