Россия теряет деньги: как иностранцы бегут из страны

Доля нерезидентов в номинальном объеме выпущенных облигаций федерального займа по итогам августа опустилась до 26,6%. Это минимальный показатель с 2016 года. Максимум (34,5%) был зафиксирован 1 апреля этого года. Об этом свидетельствуют данные Банка России.

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В денежном выражении у иностранцев на 1 сентября было ОФЗ на 1,908 трлн руб. За август они сбросили бумаг на 98 миллиардов, а 1 апреля сокращение составило 443 млрд руб. Это меньше предварительных оценок, которые давали руководители ЦБ.

Напомним, что именно в апреле начался массовый выход нерезидентов из российских бумаг, вызванный введением США санкций против Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга и их компаний. Новый виток паники начался в августе, после того, как в конгресс США был внесен законопроект, запрещающий американским инвесторам покупку новых выпусков российских долговых бумаг.

Минфин, ЦБ и Минэкономразвития уверяют, что нет ничего критичного в том, что иностранцы распродают ОФЗ.

«Мы же смотрим не за долей, мы же смотрим за ситуацией на рынке. Ситуация на этом рынке достаточно спокойная. Несмотря на то, что доля снижается, при этом доходности несколько снизились, но есть покупатели», — заявила на днях первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Поскольку нет никаких сильных скачков на рынке, то, с точки зрения финансовой стабильности, она не видит «каких-то серьезных проблем в этой ситуации».

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе рабочей встречи с президентом Владимиром Путиным признал, что «у нас идет отток капитала с рынка государственных ценных бумаг». «За последние несколько месяцев потеряно порядка 300 млрд рублей, иностранные инвесторы вывели. Но это все позволяет балансировать, и в целом ситуация устойчивая», — заявил Орешкин.

Но волатильность на рынке уже заставляет Минфин корректировать свою долговую политику. Ведомство отменило несколько аукционов по размещению ОФЗ. В частности, не состоялись аукционы 18 и 26 сентября.

Кроме того, в этом году Минфин не будет выходить на рынок внешних заимствований. «Уже в любом случае октябрь близок. Мы, как правило, заимствуем до зимы. Плюс мы знаем, что ликвидности, связанной с устойчивым положением федерального бюджета, достаточно, чтобы вообще отказаться от заимствований», — сказал замминистра финансов Сергей Сторчак.

Пока макроэкономическая ситуация складывается так, что Минфин может вообще не занимать денег. Профицит бюджета за январь-август составил 1,962 трлн руб. На этом уровне (около 2% ВВП) он, вероятнее всего, останется и по тогам года. Следующие три года также прогнозируются профицитными.

Цены на нефть держатся на максимумах с 2014 года (26 сентября баррель Brent стоил $81,4), а ослабление рубля дает дополнительный приток средств в госказну и резервы. На начало октября Минфин аккумулирует на казначейском счете, приобретенной в рамках бюджетного правила, валюты примерно на 2,4 трлн руб.

Возможные санкции в отношении госдолга, тем не менее, остаются фактором, нервирующим инвесторов. Особенно с учетом того, что в следующие три года планируется нарастить внутренние заимствования. Они составят 1,705 трлн руб. в следующем году, 1,8 трлн руб. в 2020-м и 1,578 трлн руб. в 2021 году.

В августовском выпуске «Обзора финансовых рынков», который делает ЦБ, подчеркивалось, что внутреннего спроса инвесторов на ОФЗ будет достаточно для размещения запланированных выпусков облигаций.

Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь отмечает, что ведомство в случае каких-то проблем на рынке просто не будет брать в долг.

«Мы не собираемся осуществлять займы по доходностям, которые не устраивают Российскую Федерацию. Эта же политика продолжится и в следующем году», — сказал министр.

По его словам, у Минфина сохраняется достаточный объем остатков средств бюджета, чтобы обеспечить финансирование расходов, которые предусмотрены на 2019 и 2020 годы.

А в случае панических продаж ЦБ и Минфин говорят, что будут выкупать ОФЗ с рынка. Замминистра финансов Владимира Колычева отмечал, что «если мы увидим какой-то экстремальный стресс, когда за очень короткий период времени уровень предложения и спроса на рынке облигаций будет очень сильно дебалансирован, то могут рассматриваться и операции на вторичном рынке» (цитата по Reuters).

Аналитики говорят, что санкции на госдолг станут проблемой. Это приведет к дальнейшему выходу нерезидентов и в худшем сценарии может спровоцировать отток до 500 млрд руб. и сокращение доли нерезидентов до минимумов, зафиксированных во втором квартале 2015 года, когда их доля достигала 18%, оценивает риски Валерий Безуглов, аналитик ИК «Фридом Финанс».

При этом он считает, что данный отток вполне может быть выкуплен локальными НПФ, а также регулятором в лице ЦБ, который в середине сентября заявлял о возможности скупки ОФЗ в случае «стрессового сценария».

Риск введения санкций в виде запрета на владение новым госдолгом России для резидентов США – очевиден, велик и, эмоционально, уже принят Западным миром, говорит Андрей Хохрин, начальник Управления по работе с состоятельными клиентами ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». Так что размещать даже внутренний госдолг уже сейчас придется, опираясь в основном на отечественных инвесторов.

Хорошего в этом мало, но на внешнем рынке Россия и так уже почти не занимает деньги, думается, и внутренний долг переживет отсутствие внешних инвесторов, полагает он.

Эксперт также надеется на то, что на российский рынок придут средства незападных инвесторов из Китая, Индии, арабских и латиноамериканских стран.

В банковской системе РФ наблюдается существенный профицит ликвидности в объеме более 4 трлн руб., что создает возможность для продолжения финансирования размещений ОФЗ со стороны банковского сектора, указывает Дмитрий Дорофеев, портфельным управляющий УК «Альфа-капитал».

Сейчас ЦБ абсорбирует ликвидность, предлагая банкам депозиты с текущей максимальной ставкой 7,5% годовых. Примерно такую же доходность дают ОФЗ.

Чтобы стимулировать покупку ОФЗ регулятору следует сократить предложение в ходе депозитных аукционов, полагает Артур Навроцкий, начальник отдела анализа долговых рынков «Велес-капитал». Но здесь появляются риски, что деньги отправятся на валютный рынок, добавляет он.

В случае обострения санкций и усиления внешнего давления Минфин может заметно снизить объемы размещений, тогда как в случае стабилизации отношений ведомство сможет без особых усилий выполнить программу заимствований, заложенной в бюджет, полагает Дмитрий Дорофеев.

Главный вопрос в данном случае – устроят ли ведомство ставки заимствования в 2019 году, соглашается Безуглов. В случае, если цены на нефть будут оставаться в диапазоне $65-75, выполнение плана заимствований вновь может стать необязательным».