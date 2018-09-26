Частно-государственные партнерства «Норникеля»: от Норильска до Забайкалья

География предприятий группы компаний «Норникель» — мирового лидера горно-металлургической промышленности – предельно широка: от российской Арктики и Забайкалья до Финляндии, Африки и Австралии. Металлы «Норникеля» поставляются в 34 страны. Из них более половины – 56% — приходится на долю Европы, 23% – Азии, и 14% на Америку.

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Многие проекты «Норникель» реализует в рамках частно-государственного партнерства. Так, в конце сентября нынешнего года в Норильске был завершен третий (и самый сложный) этап реконструкции аэропорта Норильска –ремонт взлетно-посадочной полосы. Аэропорт является портом федерального значения, а его реконструкция находится на контроле президента России.

На торжественной церемонии присутствовал руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. «Взлетно-посадочная полоса — это основной элемент аэропортовой инфраструктуры. ВПП построена в соответствии со всеми строительными нормами и правилами, авиационными требованиями. Кроме того, изменен рельеф взлетно-посадочной полосы – теперь полоса ровная», — указал глава ведомства.

Это значит, что полеты станут более безопасными, регулярными и комфортными: аэропорт может принимать воздушные суда фактически всех типов, влияние неблагоприятных метеоусловий на прием и отправление рейсов значительно снижено.

Аэропорт Норильска является аэродромом совместного базирования с государственной авиацией и после завершения реконструкции в следующем году станет одним из самых современных аэропортовых комплексов Российской Арктики.

Финансирование ведется в рамках федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России». Общий объем инвестиций в реконструкцию аэропорта - более 12,5 млрд руб. Из них федеральным бюджетом выделяется 7,6 млрд руб. «Норникель» участвует в финансировании работ инвестициями на сумму более 5 млрд руб.

В Забайкальском крае — одном из старейших горнорудных районов России — компания совместно с государством за рекордно короткий срок –всего за 3,5 года- реализовала еще один проект – Быстринский ГОК. На днях комбинат получил положительное заключение Главного управления государственной экспертизы, что позволяет предприятию до конца года перейти с пусконаладки в режим промышленной эксплуатации. А к концу следующего года выйти на проектную мощность — переработку десяти миллионов тонн руды в год.

Как подчеркнул на заседании промышленно-инвестиционного совета Забайкальского края (совет прошел на площадке «Норникеля» в «Москва-сити» в начале недели) зампредправительства Забайкальского края Сергей Новиченко, Быстринский ГОК – первый проект, который был реализован с использованием фонда развития Российской Федерации. «Для нас это первый проект, который полноценно отработал как ГЧП», отметил представитель власти края.

Напомним, что обогатительный комбинат «Норникель» строил сам, а вот железную дорогу и энергообъекты, без которых построить комбинат было бы невозможно – совместно с государством. В рамках ГЧП была проложена железнодорожная ветка протяженностью 227 км, протянута линия электропередачи протяженностью 234 км, установлена распределительная подстанция «Быстринская». При этом инфраструктура возводилась с учетом повышенной сейсмичности района и климатических особенностей Забайкальского края.

«Мы начинали работу, по сути, в чистом поле. Поэтому проблем было очень много: не было дорог, энергетики. Это было построено в рамках государственно-частного партнерства», - сказал на заседании промышленно-инвестиционного совета Забайкалья статс-секретарь — вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов.

Общие вложения компании в проект составили около 90 млрд рублей. Президент «Норникеля» Владимир Потанин приравнял Быстринский ГОК к стройкам периода индустриализации.

Мультипликативный эффект Быстринского ГОК для Забайкальского региона заключается в росте уровня занятости населения — создано 3,5 тыс. новых рабочих мест. А также - в повышении финансового потенциала края. В течение 10 лет в бюджет края должно поступить около 18 млрд руб. налоговых платежей.

Кроме того, льготы, которые край предоставляет инвесторам, компания возвращает в виде финансирования краевых программ. В частности, 50% экономии по налогу на имущество направляется на социальные проекты края. По словам Владислава Гасумянова, приоритетными направлениями являются здравоохранение, образование и спорт.

Если брать масштаб благотворительности «Норникеля» в целом, то на программы благотворительности и развития социальной инфраструктуры компания направила в прошлом году почти 26 млрд руб.

Поддержка спортивных проектов – один из аспектов социально политики компании. «Норникель» является, в том числе, партнером Олимпийского комитета России, официальным партнером Международной федерации студенческого спорта (FISA), генеральным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 в Красноярске, партнером Российского футбольного союза, генеральным партнером Ночной хоккейной лиги..

Социальная политика компании тесно связана с экологической тематикой.

Сумма вложений «Норникеля» в экологические проекты до 2023 года в Норильском промышленном районе составит $2,5 млрд. В планах компании - целевое снижение объемов выбросов SO2 в Норильске к 2023 году на 75%, а также 50-процентное снижение объемов выбросов SO2 в поселке Никель на Кольском полуострове к 2019 году.

Компания была удостоена благодарственного письма президента России Владимира Путина за вклад в проведение Года экологии, почетной грамоты Совета Федерации за большой вклад в сокращение негативного воздействия на окружающую среду и премии «Экологическое развитие — Evolution Awards 2016», учрежденной Минприроды РФ.