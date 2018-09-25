Государственный общак: на воров повесили пенсии

На пленарном заседании Госдумы во вторник, 25 сентября, во втором чтении депутаты приняли законопроект, который позволяет направлять средства, изъятые у коррупционеров, на выплату страховых пенсий. Документ был принят единогласно.

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Поправку к документу предложил депутат Ярослав Нилов — резервировать средства коррупционеров в специальном фонде, чтобы по мере накопления направлять их на индексацию пенсий. Однако парламентарии ее отклонили.

Как пояснил депутат Глеб Хор, такие изменения нужно вносить в другие документы.

Законопроект был рассмотрен в первом чтении 20 сентября.

Представляя коллегам свою инициативу, депутат Андрей Исаев отмечал, что документ будет способствовать восстановлению «социальной справедливости».

За шесть лет эта мера позволит перечислить в ПФР 1,8 млрд рублей, называл он цифры. Участвующих в первом чтении документа депутатов эти данные, правда, не очень впечатлили. Для сравнения: размер расходной части бюджета ПФР превышает 8 триллионов рублей в год, отмечали депутаты. В текущем году на покрытие дефицита в ПФР выделяется из бюджета 3,3 триллиона рублей, из них 1,8 триллиона рублей — непосредственно на обеспечение выплаты страховых пенсий

«Этими законами ничего не решается. Примочками, зеленкой эти проблемы не лечатся», — подчеркивал депутат Олег Нилов, взявший слово от фракции «Справедливая Россия».

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев и вовсе назвал все попытки найти деньги для ПФР или облегчить жизнь будущих пенсионеров «шумовой завесой неправедных решений».

Однако Исаев терпеливо объяснял им, что «это закон о справедливости».

«Люди пытались украсть деньги у государства, у граждан, в том числе у пенсионеров. Поэтому их и предлагается направить на выплату пенсий. В этом смысл социальной справедливости», — подчеркивал он.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты также называют меры, предложенные депутатами, «популистскими»: деньги коррупционеров не помогут решить проблемы ПФР, но «сыграют на эмоциях» избирателей.

Так, по словам директора экспертной группы Veta Дмитрия Жарского, объем конфискованных средств не так велик, чтобы решить проблемы пенсионной системы.

Впрочем, несмотря на это, эксперты уверены, что законопроект в ближайшее время будет принят уже в третьем чтении: депутаты стараются сделать все, чтобы «подсластить пилюлю» на фоне грядущего повышения пенсионного возраста для россиян.

Напомним, в связи с реформой возраст выхода на пенсию предложено увеличить до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

При этом во вторник, 25 сентября, также состоялось третье, окончательное чтение законопроекта о введении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу и необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста.

Данный законопроект, предусматривающий внесение поправок в Уголовный кодекс, был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре. Тогда же он предложил считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

Согласно документу, отказ в приеме на работу сотрудников предпенсионного возраста или их необоснованное увольнение «наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов».

Обосновывая необходимость его принятия, депутаты отмечали, что он даст «социальные гарантии для наших граждан», которые предусмотрены Конституцией.

Депутат Валерий Гартунг заявил, что хотя партия «Справедливой России» и поддерживает этот законопроект, но от «необоснованного лишения работы» он не защитит. Он поможет только при особо циничных увольнениях, однако не всем остальным пенсионерам.

Введение новой статьи в УК будет иметь обратный эффект тому, на что рассчитывают депутаты, говорит глава аналитической службы НПФ Сафмар Евгений Биезбардис.

В результате вырастут «коррупционные риски и давление на предпринимательское сообщество, а также усилится желание прекращения работодателями постоянных трудовых отношений с лицами, приближающимися к предпенсионному и пенсионному возрастам», считает эксперт.

Неоднозначную реакцию депутатов вызвал и вопрос об исполнении бюджетов внебюджетных фондов за 2017 год. Как рассказал глава ПФР Антон Дроздов, фактическое исполнение бюджета ПФР за 2017 год по доходам составило 8,260 трлн рублей, по расходам — 8,319 трлн рублей. При этом в ходе вопросов к ПФР целый ряд депутатов интересовались у Дроздова, почему у фонда в регионах не здания, а «дворцы». Дроздов отвечал, что, если зайти внутрь, то здания ПФР — это обычные офисы. Те же здания, которые депутаты называют «дворцами», были построены 10 лет назад, их Росимущество передало в оперативное управление ПФР.

«Мы там не живем, мы работаем», — говорил он, пообещав взять на контроль случаи нецелевого использования средств на содержание помещений ПФР.

Тему «дворцов» ПФР не обошел вниманием ранее и президент Владимир Путин в своем телеобращении, комментируя предложения продать часть госсобствености, например, все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. «Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю. По оценкам, общая стоимость этих объектов — 120 миллиардов рублей», — отметил он.

В целом не все участвующие депутаты в пленарном заседании во вторник согласились с тем, что пенсионный возраст для россиян необходимо поднимать. Так, как заявил во вторник в ходе пленарного заседания в Госдуме депутат Олег Шеин, согласно данным Росстата, количество рабочих мест сокращается, а на рынок труда из-за повышение пенсионного возраста предполагается «выкинуть» 2 млн человек.

Между тем, как пояснял депутат Госдумы Ярослав Нилов, второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста состоится уже в среду, 26 сентября. При этом, «если там все будет хорошо, то, возможно, в четверг будет третье».