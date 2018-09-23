Пора домой: бизнесмены прячут деньги в России

Российские предприниматели постепенно возвращают активы в Россию, свидетельствуют банковские данные о росте объемов корпоративных вкладов.

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Источники агентства Bloomberg отмечают, что

большинство крупнейших российских предпринимателей перевели свои средства со счетов в Европе и Соединенных Штатах в российские банки, находящиеся в государственной собственности, или местные отделения европейских банков.

Так, по данным Сбербанка, объем корпоративных вкладов в банке в январе — августе вырос на 17%, что свидетельствует о возвращении средств в Россию.

Эта тенденция наметилась в апреле после того, как американский регулятор ввел санкции в отношении ряда российских предпринимателей, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, а также их активов. В настоящее время, по наблюдениям Bloomberg, эта тенденция сейчас усиливается.

Кроме того, ряд компаний-экспортеров уже постепенно начали переходить с долларовых расчетов на контракты в национальных валютах.

В этом направлении серьезную работу проводят Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) и Рособоронэкспорт. «В принципе, основные наши партнеры — покупатели нашей техники смотрят на эту проблему вполне здраво. Зачем нам иметь контракты с Ираком или Китаем в долларах? В этом нет никакой необходимости», — сказал ранее журналистам вице-премьер по ОПК Юрий Борисов.

«Нас интересует вся валюта, которая имеет реальную рыночную ликвидность, которую мы всегда можем превратить в рубли: евро, швейцарские франки, фунты, рупии. На долларе свет клином не сошелся», — сказал он.

По данным источников «Газеты.Ru», Рособоронэкспорт сейчас все новые контракты заключает не в долларах.

В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) «Газету.Ru» ранее также заверили, что все чаще делают ставку на рубль «в тех взаимоотношениях, где мы сами производим расчеты с зарубежными покупателями», а «российские банки устанавливают прямые отношения с Центральными банками и крупными банками стран-покупателей».

«С рядом зарубежных партнеров мы уже выстроили подобные механизмы расчетов в рублях и стремимся развивать эту тенденцию», — сказали в ОАК.

О намерении расширять использование нацвалют на Восточном экономическом форуме сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев. «Мы будем расширять, конечно, использование (нацвалют при расчетах)», — заверил он.

Антидолларовый эксперимент недавно провела «Алроса»: компания впервые продала алмазы за рубли клиентам из Индии и Китая.

Bloomberg также уточняет, что по крайней мере одна крупная металлургическая компания уже продает свою продукцию за евро, а также экспериментирует с юанем.

Эксперименты с юанем проводят и другие экспортеры из РФ: о намерении расширять использование нацвалют при взаимных расчетов с КНР президент РФ Владимир Путин несколько раз говорил в ходе ВЭФа.

Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил, что Россия ведет работу по переходу на расчеты в национальных валютах со странами Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Африки. «Мы эту работу ведем системно уже на протяжении нескольких лет, накопили практику и имеем опыт в части работы коммерческих банков и Центрального банка в тех странах, где нам выгодно вести эту работу», — сказал Мантуров.

Сейчас, отмечает Bloomberg,

бизнес, не видя всеобъемлющего плана помощи правительства в случае ужесточения санкций со стороны США, делает ставку на собственные силы и сам ищет решения проблем.

Впрочем, на минувшей неделе Минфин поддержал план по дедолларизации экономики, предложенный главой ВТБ Андреем Костиным.

«Никто не предлагает запрет на хождение доллара. Речь идет исключительно о том, что доллар не должен быть элементом нашего обычного делового оборота», — пояснил замглавы ведомства Алексей Моисеев.

Расчеты между третьими странами должны вестись в национальных валютах, а расчеты в иностранных валютах между российскими организациями необходимо минимизировать, добавил замминистра.

Меры, стимулирующие отказ российских банков от использования доллара в расчетах, предпринимает Центробанк, заявляла, в частности, глава ЦБ Эльвира Набиуллина во время недавнего общения с главой МВФ Кристин Лагард.

Чтобы помочь своим предпринимателям вернуть активы в РФ,

правительство РФ приняло решение о создании двух специальных административных районов, фактически офшоров, — на острове Русском в ДФО и на острове Октябрьский в Калининградской области. Их открыли под давлением санкций Запада — для защиты российских экспортных капиталов.

Эксперты считали, что первыми в российские офшоры уйдут крупные компании и бизнесмены, попавшие под санкции, однако пока этого не произошло.

Первым резидентом спецрайона на острове Русский стала находившаяся под кипрской юрисдикцией компания «Финвижн Холдингс», основной акционер банка «Восточный», единоличный бенефициар компании — Артем Аветисян.

Эксперты осторожно оценивают возможности российского офшора. «Все знают: чтобы кошка захотела остаться в комнате, дверь надо оставлять открытой. Стоит ее прикрыть, как она тут же просится на выход снова. Так же и с капиталами: как ни парадоксально, но важнейшую роль в желании офшорных денег вернуться в Россию будут играть гарантии возможностей снова использовать любую часть возвращенного капитала для транзакций или инвестиций за рубежом», — говорит Петр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК TeleTrade.