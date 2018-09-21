Карманы пустеют: денег у россиян все меньше

Индекс свободных денег снижается второй месяц подряд. При этом в сентябре самое большое падение (на 16% или 4,6 тыс. рублей) зафиксировано в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн человек. Об этом сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

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В целом, в августе объём свободных денег в российских семьях снизился до 23,6 тыс. рублей. В денежном выражении потери индекса составили 3,5 тыс. рублей или на 13% по сравнению с предыдущим месяцем и оказалось даже ниже, чем значения апреля и мая.

Аналитики объясняют сокращение объема свободных денег окончанием сезона отпусков и необходимостью увеличивать потребительские расходы.

«Жители страны возвращаются в прежний график и готовятся к осени, увеличивая необходимые траты, в частности, на продукты и товары повседневного спроса, а также бытовые услуги. Исходя из сложившейся тенденции, можно прогнозировать некоторое увеличение уровня свободных денег у населения в начале осени», - говорится в исследовании.

Впрочем, благодаря резкому росту объёма свободных денег в июне и июле, среднегодовое значение индекса пока превышает аналогичные значения за предыдущие годы.

Данные социологов подтверждаются статистикой. В августе Росстат впервые в этом году зафиксировал падение реальных располагаемых доходов населения – на 0,9% к августу прошлого года.

Это произошло, несмотря на существенный рост зарплат. По данным статистического ведомства, среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам августа достигла 41,14 тыс. рублей, что на 10,3% выше, чем годом ранее.

Реальная зарплата за восемь месяцев этого года выросла на 8,4%, а реальные доходы только на 2,2%. Слабый рост доходов объясняется тем, что одновременно сокращаются зарплаты в ненаблюдаемом статистикой секторе экономики, говорит директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

Кроме того, она отмечает слабый рост пенсий. Их размер остается незначительным, полтора прожиточных минимума — это невысокая сумма, говорит она.

Слабый рост доходов приводит к тому, что низкими темпами растет потребительский спрос. Оборот розничной торговли в январе-августе увеличился только на 2,7%. Россияне так и не вышли до конца из сберегательной модели. В июле 2018 года индекс среднего чека россиян за один поход в магазин сократился до двухлетнего минимума, отмечали в «Ромире».

Текущая модель потребления, сложилась, если не навсегда, то надолго, подчеркивает Малева. Динамика в потребительском секторе могла бы быть еще слабее, если бы население не набирало кредиты.

По оценке Банка России, в январе-августе 2018 года кредиты физическим лицам выросли на 14,3%. Основной вклад дают ипотечные и автокредиты, но растет и портфель необеспеченных потребительских ссуд.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что средний размер выданных кредитов на покупку потребительских товаров в январе-августе составил 177,1 тыс. руб., что на 29,7% выше чем за аналогичный период прошлого года. Именно этот фактор обеспечивает расширение объемов кредитования, а само число займов даже незначительно снижается.

Население обращается к кредитам, потому что текущих доходов не хватает, поясняет Татьяна Малева.

Слабый внутренний спрос (в том числе со стороны корпоративного сектора) может вернуть российскую экономику к стагнации, считают экономисты.

«К сожалению, слабость внутреннего спроса вполне может привести к тому, что российская экономика вскоре вновь окажется в состоянии стагнации, несмотря на высокий уровень нефтяных цен», — отмечает Сергей Смирнов из «Центра развития» ВШЭ.

Важно отметить, что в следующем году ситуация не улучшится. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин признал на заседании правительства 20 сентября, что следующий год во многом будет переходным, с непростым первым кварталом. Связано это с повышением НДС (с 18% до 20%) с 1 января 2019 года, а «активная фаза реализации национальных проектов начнется ближе к середине года». Также на первый квартал, по оценке Минэкономразвития, придется максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках.

В тоже время, Орешкин в пятницу заявил, что рецессии в России не будет, хотя темпы роста ВВП по итогам первого квартала могут опуститься ниже 1%.

По итогам 2019 года, в Минэкономразвития ожидают, что рост экономики замедлится до 1,3% с 1,8% в этом году, а инфляция ускорится до 4,3% с пиковым значением около 5% в первом квартале.

Аналитики не исключают, что в результате роста инфляции и снижения темпов повышения зарплат (в этом году «под выборы» власти разгоняли выплаты бюджетникам), реальные располагаемые доходы могут снова уйти в минус.