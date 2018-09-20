Суд за увольнение: пожилых защитят Уголовным кодексом

Депутаты Госдумы 20 сентября приняли во втором чтении законопроект о введении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу и необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста.

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Данный законопроект, предусматривающий внесение поправок в Уголовный кодекс, был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 6 сентября. Согласно документу, отказ в приеме на работу сотрудников предпенсионного возраста или их необоснованное увольнение «наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов».

Причем важно понимать, что на переходный период этот показатель не будет строго зафиксированным возрастным цензом, так как повышение пенсионного возраста будет проходить плавно и поэтапно. Соответственно, предпенсионный возраст будет меняться по той же схеме.

Напомним, в связи с реформой возраст выхода на пенсию предложено увеличить до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Предпенсионным возрастом будут считать пять лет до наступления срока выхода на пенсию.

«Главная цель этого закона — защитить граждан предпенсионного возраста от возможного незаконного действия работодателей», — рассказала журналистам в кулуарах Госдумы вице-премьер Татьяна Голикова.

«Я подчеркну, что на сегодняшний день существует в административном кодексе административная ответственность. Она никак не дифференцируется по возрасту, и решение принимает трудовая инспекция. В случае с уголовной ответственностью — это все-таки Следственный комитет, это доследственные проверки, это защита законных прав наших граждан», — сказала она.

Между тем

работодатели не в восторге от предлагаемых нововведений.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин уже предупредил, что «если будем решать эту проблему в лоб, мы можем деформировать систему трудовых отношений». Он опасается, что для увольнения «предпенсионеров» будут использоваться другие основания. «Будет много судебных процессов, где будут разбираться, уволили ли потому, что предпенсионный возраст наступил, или квалификация не соответствует, или есть экономические причины, например, реорганизация предприятия, которая приводит к сокращению потребности в рабочей силе», — сказал он.

В качестве альтернативы РСПП предлагало ввести пониженные ставки страховых взносов для работников предпенсионного возраста, чтобы у работодателей был стимул сохранять за ними рабочие места. Похожие идеи озвучивали и в «Деловой России».

7 сентября глава организации Александр Репик направил первому замруководителя администрации президента Сергею Кириенко письменные предложения, собранные от представителей бизнеса, по стимулированию работодателей к сохранению в коллективах работников старших возрастов (есть в распоряжении «Газеты.Ru»). В частности, речь идет об освобождении работодателя от страховых взносов в ПФР за работников предпенсионного возраста, компенсации расходов бизнесу на переобучение таких лиц и создание новых рабочих мест и т. п.

11 сентября на одной из сессий на сессии Восточного экономического форума Александр Шохин признал, что у бизнес-сообщества не получается убедить правительство пойти на снижение страховых взносов.

Говоря о том, почему государство не предоставило работодателям каких-либо льгот, следует понимать, что работник предпенсионного возраста остается по-прежнему работником, который продолжает осуществлять трудовую деятельность, рассуждает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

«И если это не тяжелое вредное производство, то увольнение сотрудника только лишь по достижении определенного возраста вообще не должно и рассматриваться, так как это категорически неправильный подход к трудовой системе, — отмечает он. — Если работник хороший, работодатель его не будет увольнять только лишь по причине возраста».

То, что правительство не пошло на уступки бизнесу, вполне объяснимо на фоне прогнозируемого спада экономики в будущем году, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. «Государству необходимы доходы, а послабления и льготы в этот сценарий не вписываются», — констатирует он.

Против новой нормы выступал ранее и председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков. По его словам, в Белоруссии уже пытались ввести подобную норму, однако она повлекла за собой еще более раннее увольнение работников. «Это привело к тому, что за три года до предпенсионного возраста людей перестали брать на работу», — объяснил он свою позицию.

Общий результат от мер повышения предпенсионного возраста и ужесточения уголовной ответственности работодателей может привести к еще большему возрастному разрыву внутри трудовых коллективов, предупреждает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. В результате невозможности уволить более старшего по возрасту сотрудника, а также усиления барьеров при отказе в вакансии в коллективах могут возникать вполне ожидаемые ситуации, когда старшие сотрудники будут не готовы выполнять свои трудовые задачи в полной мере, перекладывая большую часть нагрузки на молодежь, отмечает эксперт.

Законопроект работать не будет и только навредит пенсионерам и работодателям, уверен юрист, специализирующийся на защите экономических интересов бизнеса, Кантемир Карамзин. «Это «фигов листочек», цель которого — прикрыть конфуз от так называемой пенсионной реформы», — уверен он.

Схожее мнение выражали депутаты при обсуждении другого законопроекта, касающегося пенсионной системы.

Единороссы внесли в ГД законопроект о зачислении в бюджет Пенсионного фонда России средств, полученных от конфискации денег и имущества коррупционеров.

Представляя коллегам свою инициативу, депутат Андрей Исаев подчеркнул: «Здесь сейчас важна не столько экономическая составляющая, но и социальная справедливость».

Однако реальные цифры выглядели неубедительно. По расчетам Федерального казначейства, за шесть лет объем поступлений от конфискованного имущества может составить всего 1,8 млрд рублей. Для сравнения: размер расходной части бюджета ПФР превышает 8 триллионов рублей в год.

«Этими законами ничего не решается. Примочками, зеленкой эти проблемы не лечатся», — подчеркнул депутат Олег Нилов, взявший слово от фракции «Справедливая Россия». Депутат от КПРФ Николай Коломейцев и вовсе назвал все попытки найти деньги для ПФР или облегчить жизнь будущих пенсионеров «шумовой завесой неправедных решений».

Однако Исаев настаивал, что «закон носит социально-политический характер».

«Это закон о справедливости. Люди пытались украсть деньги у государства, у граждан, в том числе у пенсионеров. Поэтому их и предлагается направить на выплату пенсий. В этом смысл социальной справедливости»,

— подчеркнул он.

В итоге новый законопроект в первом чтении был поддержан.