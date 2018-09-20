Работа не волк: россиянам рассказали о праздниках

Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений проработала и одобрила предложения по переносу выходных и праздничных дней в 2019 году. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства труда.

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Проект постановления правительства разработало министерство.

Причиной переноса выходных и праздников, заявляют в ведомстве, является «рациональное» использование работающими гражданами выходных и праздничных дней.

В пресс-службе Минтруда сообщили, что совпадающие с нерабочими праздничными днями 5 и 6 января (суббота и воскресенье) перенесут на 2 и 3 мая (четверг и пятница). Также выходной день с субботы 23 февраля будет смещен на пятницу, 10 мая.

Таким образом, в новогодние праздники россияне будут отдыхать с 30 декабря 2018 года по 8 января. Ко Дню защитника отечества россиян ждут два выходных дня, с 23 по 24 февраля.

В Международный женский день выходными будут 8, 9 и 10 марта.

Отдохнуть также можно будет и на майские праздники. Россияне не пойдут на работу с 1 по 5 мая, а также с 9 по 12 мая.

12 июня, День России, также будет выходным днем. Он придется на середину недели — среду.

В День народного единства, который приходится на 4 ноября, россияне вновь будут отдыхать три дня подряд — 2, 3 и 4 ноября.

При этом время от времени появляются заявления о том, что выходных дней недостаточно.

Например, в Санкт-Петербурге предлагают отмечать День волонтера 5 декабря. Соответствующий законопроект принят Законодательным собранием (ЗакС) города в окончательном третьем чтении. Поправки намерены внести после подписания документа губернатором в закон «О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге», передает ФАН.

«Образ добровольцев нужно всесторонне популяризировать и поощрять», — рассказал глава комитета по законодательству ЗакСа Денис Четырбок.

Недавно министр финансов России Антон Силуанов, выступая на Московском финансовом форуме, предложил сделать День финансиста (8 сентября) выходным днем. «Мы все работаем с финансами, у нас есть свои финансовые активы, мы постоянно взаимодействуем и с финансовыми, и с нефинансовыми активами. Поэтому вообще-то это всенародный праздник», — сказал Силуанов.

Ранее депутаты от КПРФ безуспешно пытались сделать выходными днями 18 марта и 7 ноября. День воссоединения Крыма с Россией — 18 марта — праздник для всего народа, этот день «он заслуживает быть нерабочим», отмечали парламентарии. 7 ноября должно стать выходным днем, поскольку это День Великой Октябрьской социалистической революции.

Высказывались и другие предложения относительно организации отдыха россиян. Вице-премьер Александр Хлопонин предлагал установить новый график школьных зимних каникул с возможностью корректировать их сроки в зависимости от погодных условий и наличия снега, чтобы развивать горнолыжный спорт на российских курортах.

«Мы подумываем над тем, чтобы сделать эксперимент. Если к нам приезжают детишки из спортивных школ, которые ориентированы на горные лыжи, из близлежащих регионов Южного федерального округа, то можно предложить сдвинуть каникулы», — сказал он. По словам Хлопонина, в Европе этот механизм гибкий и государства могут переносить детские каникулы в зависимости от наличия снежного покрова.

«У нас пока нет такой гибкой системы. Все зависит от погоды и наличия снега. Нет снега, значит, мы прозевали лыжный сезон. Это неправильно», — говорил Хлопонин.

Хотя эта идея и нашла отклик у общественности, дальше разговоров она не пошла.

Между тем время от времени говорят о том, что у россиян слишком много праздников.

Но, по данным исследования, проведенного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), россияне в среднем работают 1978 часов в год и по этому показателю занимают шестое место в мире,

уступая по трудоголизму только жителям Мексики, Коста-Рики, Южной Кореи, Греции и Чили.

Эксперты также отмечали, что время отдыха не влияет на производительность труда. «Больше всего производительность труда завязана на инвестиции, оборудование и технологии, а не на то, сколько люди отдыхают», — комментировал «Газете.Ru» главный экономист Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик.