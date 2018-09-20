Долги и резервы: каким будет новый бюджет России

В четверг правительство намерено утвердить проект федерального бюджета на 2019 — 2021 годы. Конструкция бюджета предусматривает финансирование 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.

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Общая стоимость нацпроектов, подготовкой которых Белый дом занимается по майскому указу президента Владимира Путина, оценена в 13 трлн руб. до 2024 года. Вопрос, где взять деньги на финансирование президентских задач, был главной интригой этого лета. Кроме роста НДС с 18% до 20%, этот вопрос спровоцировал и ряд экзотических предложений.

Например, помощником президента Андреем Белоусовым была выдвинута идея компенсационного налога на сверхприбыли металлургических и нефтехимических компаний. Рассматриваемый правительством бюджет никаких новых налоговых новаций к тем, которые были и так подготовлены этим летом, не предусматривает.

Схема финансирования нацпроектов простая — недостающие деньги возьмут в долг на внутреннем рынке. Внутренний долг с 2018 года до 2021 года вырастет на 5,4 трлн руб. При этом новых внешних займов брать не планируется.

«В общем объеме государственного долга РФ будет преобладать государственный внутренний долг в связи с преимущественным выпуском государственных ценных бумаг, выраженных в валюте РФ», — говорится в бюджетных материалах.

В целом российский госдолг в 2021 году увеличивается до 20,1 трлн руб. или 17% ВВП против 13,9 трлн руб или 14,2% в 2018 году. Такое соотношение предлагается считать «безопасным», потому что оно составляет «менее 20% ВВП».

Наращивание заимствований необходимо, поскольку по бюджетному правилу все нефтегазовые доходы сверх цены отсечения ($40 за баррель плюс ежегодная индексация) направляются на покупку валюты и в резервы. Поэтому, несмотря на формальный профицит, без заимствований бюджет оказался бы дефицитным.

Тем не менее, на бумаге бюджетный профицит в следующем году составит 1,8% ВВП. В 2020 году он снизится до 1,1% ВВП, а в 2021 — до 0,8% ВВП. Расходы в следующем году составят 18,06 трлн руб., в 2020 году — 19,01 трлн руб., в 2021 году — 20,04 трлн руб.

Одновременно с увеличением госдолга правительство собирается увеличивать и резервы невиданными в последние годы темпами.

Согласно «бюджетному правилу» эти доходы аккумулируются сначала на казначейском счете Минфина, а затем переводятся в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

С 2019 года до 2021 год запланирован рост объемов ФНБ на 10,4 трлн руб., размер фонда на конец третьего бюджетного года должен составить 14,2 трлн руб. или 12% ВВП.

Таким образом, к 2021 году ФНБ окажется почти равен общему размеру расходов всего годового бюджета, которые к этому времени оценены в 16,9% ВВП.

Вместе с проектом федерального бюджета правительство собирается принять и общую смету национальных проектов до 2024 года.

Наиболее дорогими по стоимости для госказны окажутся нацпроекты «Демография» (2,9 трлн руб.), «Здравоохранение» (1,3 трлн руб.) «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (1,2 трлн руб.) и «Цифровая экономика» (1,1 трлн руб.). Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры будет стоить 2,3 трлн руб.

«В составе национальных проектов планируется утвердить 67 федеральных проектов, а также комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, на которые, помимо бюджетных ассигнований, ранее предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий, в том числе в рамках приоритетных проектов, предполагается направить дополнительно порядка 8 трлн руб. в период с 2019 по 2024 годы», — указано в бюджетных материалах.

В комплексном плане выделены девять направлений, которые предполагают, в частности, строительство автодорог, «относящихся к международному транспортному маршруту «Европа — Западный Китай», развитие инфраструктуры морских портов, строительство атомных ледоколов для увеличения грузопотока по Северному морскому пути. Планируется и увеличение пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.

Правительством определены источники финансирования национальных проектов только на три ближайших года. Расходы на сумму 7,6 трлн руб. пока не имеют таких источников.

Их поиск возобновится уже в следующем году при подготовке очередной бюджетной трехлетки. Нет гарантий, что правительство в дальнейшем не повысит еще какой-нибудь налог. Кроме того, вероятно, что продолжит расти госдолг.