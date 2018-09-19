Борьба за выживание: безработным подкинут денег

С 1 января 2019 года в России вырастет размер пособия по безработице, заявила в среду на заседании российской трехсторонней комиссии по вопросам социальной политики вице-премьер Татьяна Голикова.

«Согласно поправкам президента к пенсионному пакету, изменяется законодательство о занятости, меняются размеры минимального и максимального размера пособия по безработице. С 1 января 2019 года минимальный размер пособия возрастает с 850 рублей до 1500 рублей. Что касается максимального размера, то он с 4900 руб. возрастает до 8000 руб.»,

— сказала она.

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Примечательно, что в настоящее время уровень безработицы в России достиг исторического минимума за последние 27 лет. По данным Минтруда, уровень регистрируемой безработицы составил к 12 сентября 0,87% от численности экономически активного населения страны.

При этом, по словам Голиковой, для граждан предпенсионного возраста, то есть

тех, кому до общеустановленного срока выхода на пенсию осталось пять лет, размер соответствующего пособия составит 11 280 руб., то «есть равный МРОТ, на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения».

И сам минимальный размер оплаты труда (МРОТ), пообещала Голикова, будет повышен. Согласно принятому закону, он теперь должен соответствовать уровню прожиточного минимума (ПМ): за ориентир взят показатель за второй квартал текущего года — за этот период ПМ вырос до 11 280 рублей. МРОТ с 1 мая 2018 года установлен на уровне 11 163 руб. Таким образом, с нового года размер МРОТ вырастет на 117 рублей.

Эксперты не видят серьезного подспорья населению от повышения МРОТ, при этом отмечают, что в масштабах расходов государства прибавка к МРОТ в бюджетной сфере будет заметной.

«На эти цели потребуется порядка 5 млрд руб., однако в доходах россиян, получающих оплату труда в рамках МРОТ, это вряд ли станет заметным событием, поскольку с нового года цены в магазинах прибавят дополнительные проценты по обновленной планке НДС», — отмечает управляющий партнер Экспертной группы Veta Илья Жарский.

Если адаптировать МРОТ к Московскому региону и городам-миллионникам, то на эти средства прожить достойно можно с большой натяжкой,

констатирует эксперт.

Российские параметры МРОТ пока только демонстрируют слабые попытки догнать показатели государств с развитой экономикой. Так, в Европе МРОТ соответствует 40% от средней заработной платы по стране.

например, в одной из бедных и зависимых стран ЕС — Болгарии — МРОТ составляет 235 евро, что выше, чем то, что сейчас предлагается в России.

Самый большой размер МРОТ в Люксембурге — он составляет около 2 тыс. евро, напоминает Жарский.

При этом расходы федерального бюджета на социальную сферу в 2019 году, по словам вице-премьера, вырастут на 7,1% — до 6,6 трлн рублей. «В дальнейшем на 2020 и 2021 гг. также наблюдается тенденция по увеличению расходов на социальную сферу», — добавила Голикова. Рост расходов на здравоохранение, по ее словам, заложен на уровне 17,3% в 2019 году, на образование — 13,3%.

«Если говорить о расходах федерального бюджета (на 2019-2021 гг. –ред.) на национальные проекты, то на всю социальную сферу будет направлено 2,8 трлн рублей»,

— заверила вице-премьер, добавив, что объемы расходов еще могут быть уточнены.

Голикова напомнила, что проект бюджета учитывает ежегодное увеличение МРОТ. «С 1 января 2020 года на 2,9% и с 1 января 2021 года на 2%», — уточнила она.

Увеличение социальных пособий не сделает население богаче, а учитывая, что параллельно меняется механика поддержки безработных через сокращение сроков выплаты пособий, то это больше походит на очередную уловку со стороны государства, рассуждает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.

Возможно, правительство таким образом пытается мотивировать безработное население на поиск потенциального места трудоустройства, однако, упускается из внимания очень важный момент — в стране с нездоровой тенденцией снижения доходов населения сделать это становится все сложнее,

отмечает он.

По словам Голиковой, расходы на выплату страховых пенсий в 2019 году составят 6,9 трлн рублей, а к 2021 году вырастут до 7 трлн 570 млрд рублей.

«В бюджете Пенсионного фонда заложено постепенное наращивание расходов на выплату страховых пенсий. В 2019 году они запланированы в сумме 6 трлн 990 млрд рублей. В 2020 году — 7 трлн 320 млрд рублей. В 2021 году — 7 трлн 570 млрд рублей. При этом федеральный бюджет продолжает поддерживать бюджет Пенсионного фонда. Планируется, что объем внебюджетного трансферта в ПФР в 2019 году составит 3,32 трлн рублей, в 2020 году — 3,41 трлн, в 2021 году — 3,31 трлн рублей», — сказала вице-премьер.

«Всего Пенсионный фонд планирует направить на выплату федеральной социальной доплаты пенсии в 2019 году 85,5 млрд рублей, в 2020 году — 77,9 млрд рублей, в 2021 году — 71,7 млрд рублей. Эту выплату получают неработающие пенсионеры с целью доведения пенсий до величины прожиточного минимума в соответствующем регионе. Мы предполагаем, что такую поддержку получат неработающие пенсионеры в количестве 3,8 млн человек. Это важнейшее направление работы по борьбе с бедностью этой категории населения», — добавила Голикова.