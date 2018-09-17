От Мединского к Орешкину: куда ушли туристы

Ростуризм был передан от Министерства культуры в ведение Минэкономразвития. Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить, что Федеральное агентство по туризму находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации», - говорится в документе.

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Кроме того, Минэкономразвития передаются «функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма и туристской деятельности, по координации деятельности по реализации приоритетных направлений государственного регулирования туристской деятельности в Российской Федерации».

Орешкин научит отдыхать и работать

Также Минэкономразвития передается функционал «по осуществлению государственного надзора за деятельностью туроператоров и объединения туроператоров в сфере выездного туризма».

В Ростуризме сначала отказались от комментариев. «Есть указ президента и Ростуризм, как федеральный орган исполнительной власти, будет его выполнять. Других комментариев у нас не будет», — пояснили «Газете.Ru» в Ростуризме.

«Есть решение президента и мы будем его исполнять. Будем продолжать действовать по развитию туризма в нашей стране», - высказался в том же духе позднее глава Ростуризма Олег Сафонов.

Правительство, в соответствии с указом, должно обеспечить его выполнение в течение полугода. Министерство культуры получило функции надзора и регулирования в сфере туризма в мае 2012 года. Это произошло после преобразования Министерства спорта, туризма и молодежной политики.

Переподчинение Ростуризма, утром в понедельник, вызвало вопросы в Белом доме, кто из вице-премьеров будет курировать эту отрасль. С мая этого года туризм был поручен вице-премьеру Ольге Голодец. Она же курирует и прежнюю «головную» структуру – Минкульт.

Максим Орешкин в большей степени подотчетен первому вице-премьеру Антону Силуанову.

Но в аппаратах обоих вице-премьеров комментировать переподчинение Ростуризма наотрез отказались.

В Минэкономразвития так же не стали объяснять, что надо реформировать в туристическом регуляторе.

Источник «Газеты.Ru» в правительстве осторожно предположили, что курировать отрасль будет по-прежнему Ольга Голодец. «Антон Силуанов с этим связываться не желает, инициатива была проявлена исключительно Максимом Орешкиным», — сказал один из чиновников.

Главная функция Ростуризма – развитие внутреннего и въездного туризма. Организация является оператором одноименной федеральной целевой программы.

Общий объем финансирования программы на 2011 - 2018 годы составляет 332 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 96 млрд. руб. или 28,9%. За счет региональных бюджетов предполагалось профинансировать 25 млрд. руб. или 7,5%. Остальные 211 млрд руб. или 63,6% должны были предоставить частные инвесторы. Срок действия программы истекает в 2018 году и решения продлять ли ее на будущее в правительстве пока нет.





Ростуризм отчитался о расходах недостоверно

Переподчинение Ростуризма состоялось после того, как Счетная палата высказала ряд претензий к Минкульту, как куратору туристической отрасли. 13 сентября аудитор Счетной палаты Михаил Мень принял участие в заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, на котором проинформировал депутатов о результатах проверки исполнения федерального бюджета на 2017 год, в том числе - в Ростуризме.

Проверка Ростуризма показала, что затраты за счет средств федерального бюджета на создание семи информационных систем (в размере 22,3 млн руб.) так и не были включены в состав нематериальных активов и бюджетную отчетность агентства.

А в ходе проверки исполнения федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011-2018 годы)» выявлено, что 12 регионами нарушены обязательства по срокам проектирования и строительства объектов, предусмотренных ФЦП.

Из-за слабого контроля со стороны Ростуризма из 30 туробъектов введено в эксплуатацию только 22.

Из 108 объектов туристской инфраструктуры, запланированных к созданию за счет средств частных инвесторов, не создано 52 объекта. Вместе с тем, требования к регионам о возврате в федеральный бюджет средств субсидий в связи с невыполнением целевых показателей программы Ростуризмом не выполнялись.

По результатам проверки, бюджетная отчетность Ростуризма за 2017 год признана недостоверной, отметил аудитор Мень.

Это не первое отрицательное заключение Счетной палаты. В 2017 году контрольное ведомство, тогда еще возглавляемое Татьяной Голиковой, также пришло к выводу, что «несмотря на вложение порядка 7 млрд руб. в создание туристических кластеров в 4 регионах, достичь ожидаемых эффектов пока не удалось».

Согласно результатам проверки за период 2012-2016 годов и первого полугодия 2017 года «из 135 запланированных проектов по созданию (реконструкции) объектов туристской инфраструктуры всех проверенных кластеров реализовано 70 (51,9%), 2 из них - с нарушением сроков. Из 25 проектов по 5 (20%) - нарушаются сроки реализации, установленные инвестиционными соглашениями. На 40 объектов туристской инфраструктуры с плановым объемом инвестиций в размере 9,3 млрд руб. инвестиционные соглашения не заключены в связи с отсутствием инвесторов», – решила в прошлом году Счетная палата.

«Программа составлена нереально и, по-хорошему, ее нужно переписывать», - сказал один из чиновников правительства, знакомый с ситуацией в отрасли. Этим и предстоит заняться Минэкономразвития.

«Не исключено, что агентство готовят и к упразднению» - считает другой чиновник правительства.

Переход Ростуризма в подчинение Минэкономразвития проходит на фоне беспрецедентных банкротств туроператоров и испорченного отдыха тысяч российских туристов, в том числе за рубежом. Летом 2018 года несколько старейших и известных туроператоров, основавших свой бизнес еще в начале 90-х годов прошлого века и переживших два кризиса, заявили о приостановке своей работы. С проблемами столкнулись, в том числе, «Натали Турс» и DSBW-Tours. О прекращении работы объявил также петербургский туроператор «Матрешка-тур».

Проблемы туроператоров обострились в 2014 году, после резкой девальвации рубля и введения санкций Запада по итогам референдума в Крыму о присоединении полуострова к России. Значительная часть россиян из-за скачка курса валют отказалась тогда от поездок за рубеж и по рынку прокатилась волна банкротств туроператоров.

По данным Ростуризма, в 2014 году в России было 4500 туроператоров, в 2015 году их стало на 300 меньше. Затем рынок туруслуг несколько стабилизировался.

Как сможет повлиять на проблемную ситуацию Минэкономразвития не очень понятно.

Отраслевые союзы сдержанны в оценке указа о переподчинении Ростуризма. «Ростуризм станет более функциональным. Все-таки Минэкономразвития — это программное регулирование, а туризм сейчас на таком этапе, что необходимо развивать отрасль через программы, а не через судорожные попытки введения сборов», — сказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин RNS.

Он напомнил, что Ростуризм уже находился в ведении Минэкономразвития с 2000 по 2004 годы.

«Ростуризм уже был в Минэке. Поэтому, думаю, что хуже не будет», — отметил он.

В АТОР (Ассоциация туроператоров России) вообще отказались комментировать данную тему. «Пока не комментируем», - сказала «Газете.Ru» глава ассоциации Майя Ломидзе.

За туристами присмотрят

Ведомство Максима Орешкина в последнее время только теряет полномочия. Сворачивание функций Минэкономразвития на федеральном уровне началось в апреле 2017 года, когда правительство передало полномочия в сфере госзакупок от Минэкономразвития Минфину. В мае этого года премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным предложил передать торговые представительства России за рубежом от Минэка к Минпромторгу, таким образом еще больше сократив функционал ведомства Орешкина.

Деятельность Минэкономразвития финансируется из федерального бюджета по статье «Общегосударственные вопросы», на которую в 2018 году выделено 9,4 млрд руб. Почти такая же сумма в прошлом году была зарезервирована за ведомством и на 2018 и 2019 годы. Это те деньги, которыми министр экономического развития может распоряжаться самостоятельно.

Но после передачи торгпредств в Минпромторг министру экономического развития Максиму Орешкину предстоит передать вместе с загрансобственностью и их финансирование. Между тем, средства Минэкономразвития на реанимацию туризма в России все равно понадобятся и немалые.

Тот же Минкульт, мало того, что предоставил неточную информацию о расходах, но еще так и не довел до реализации, например, проект по внедрению программы «Электронная путевка». Через эту систему власти намерены собирать данные о поездках за рубеж, купленных россиянами через туристические компании. Система по контролю за поездками разрабатывалась с 2015 года в рамках закона «Об основах турдеятельности».

Изначально она задумывалась как добровольная. Позднее Ростуризм и «Ростех» предложили сделать ее обязательной для всех туроператоров, а передачу сведений о поездках закрепить законодательно.

Об этом туроперторов проинформировали в июне. Участники рынка говорят, что на проект потратили 500 млн рублей, но запустить его до сих пор не удалось. Планировалось запустить «электронную путевку» с 1 января этого года.

В Ростуризме пояснили, что «не знают, кто придумал про «усиление контроля за поездками за рубеж». По словам чиновников, речь идёт всего лишь о повышении прозрачности рынка и защите прав туристов.

«Чтобы ситуация, подобная той, что была с «Натали Турс» не повторялась. Чтобы туроператоры не могли уклониться от исполнения обязательств перед туристами, чтобы не могли пустить полученные за путевки деньги туристов не по назначению. Чтобы граждане, оплатившие турпродукт или услуги, гарантированно могли ими воспользоваться», — пояснили в Ростуризме.