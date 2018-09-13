США против: «Северный поток — 2» заблокируют в Москве

Переговоры министров энергетики России и США Александра Новака и Рика Перри намечены на 13 сентября. Как ранее сообщили в пресс-службе Минэнерго РФ, «в частности, речь пойдет о ситуации на мировых нефтяных и газовых рынках, деятельности американских компаний на территории России и российских на территории США, а также возможностях по обмену опытом между нефтегазовыми компаниями двух стран».

«Мы обсудим в целом вопросы, которые нас интересуют, и энергетическое сотрудничество, которое, безусловно, затрагивает «Северный поток — 2», — пояснил сам Новак.

Речь идет о газотранспортном маршруте по дну Балтийского моря из РФ в ЕС, минуя Украину и другие страны-транзитеры. Проект вызывает резкое неприятие со стороны Вашингтона. Официальные лица США неоднократно заявляли, что эта труба ставит под угрозу не только транзитный статус Украины, лишая ее дополнительных источников дохода от транспортировки российского газа, но и может усилить зависимость Европы от поставок энергоносителей из РФ, нарушив ее энергобезопасность.

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Кроме того, Соединенные Штаты не скрывают, что сами хотят занять существенную долю на европейском газовом рынке, нарастив экспорт сжиженного природного газа (СПГ). Летом на встрече в Вашингтоне президент Дональд Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер договорились о том, что ЕС будет расширять свои мощности для приема сжиженного газа и стремиться к диверсификации поставок.

Впрочем, проблем с инфраструктурой и сейчас нет: в ряде европейских стран функционируют мощные терминалы для приемки и регазификации СПГ, однако они недозагружены. И это объясняется не столько политическими, сколько экономическими мотивами: трубопроводный газ «Газпрома» дешевле для потребителей, чем СПГ из США, в том числе и за счет логистических расходов.

Разрешение на прокладку «Северного потока — 2» (СП2) через свои воды дали Швеция, Финляндия, Германия. Дело за Данией, которая из-за изменений в собственном законодательстве увязывает этот вопрос с позицией МИД. Но это не останавливает проект: строительство уже запущено, а на случай отказа Копенгагена у оператора Nord Stream-2 есть вариант альтернативного маршрута через остров Борнхольм.

Законопроект о санкциях в отношении участников СП2 был внесен в Конгресс в июле. Предлагается вводить ограничения не только в отношении строителей трубопровода, но и распространить их на компании, участвующие в финансировании проекта. Это может коснуться партнеров «Газпрома» по проекту — европейских Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

На предстоящей встрече Александр Новак, возможно, попытается поднять вопрос «Северного потока — 2» и недопустимости санкций против него, однако никаких заверений на этот счет Перри, вероятно, дать не сможет, так как санкционная политика США находится в руках президента и Конгресса,

рассуждает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Санкционная риторика, скорее всего, будет преследовать проект до самого запуска, но ввести санкции против него США не решатся, чтобы не обострять отношения с Германией и другими европейскими странами, заинтересованными в реализации проекта, полагает эксперт.

Уточняя повестку предстоящих переговоров, представитель минэнерго США Шайлин Хайнс подчеркнула, что Перри будет стоять на позиции «непоколебимого возражения против газопровода «Северный поток — 2».

Кроме этого, по словам Хайнс, речь пойдет и «о кибератаках на электросети», и «безопасности российского ядерного оружия».

В кулуарах Восточного экономического форума Александр Новак рассказал журналистам, что повестка встречи с Минэнерго США будет насыщенной.

«Темы встречи — сотрудничество в области энергетики, энергоэффективности, восстановление взаимоотношений в области энергодиалога. Мы, безусловно, будем говорить о ситуации на рынке нефти и газа… Будем обсуждать строительство инфраструктуры», — сказал он, не исключив, что затронет с американским коллегой и тему санкционного давления на Тегеран.

«В прошлый раз мы обсуждали, конечно, те последствия санкций к Ирану, которые могли повлиять на мировые рынки, которые США планируют ввести с ноября. Думаю, безусловно, эту тему затронем, поскольку она очень сильно влияет на ожидания рынков», — добавил он, уточнив, что инициатива встречи была обоюдной.

В Кремле уже заявили, что Владимир Путин лично встречаться с Риком Перри не планирует. «Мне неизвестно об этом.. Насколько я знаю, нет таких контактов в графике», — сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отрицательно на вопрос о возможности своей встречи с Перри в Москве ответил в среду и глава «Роснефти» Игорь Сечин. При этом факт переговоров с американским министром подтвердили в Минфине РФ: с Перри встретится первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По данным источников ТАСС, помимо СП2 министры также обсудят ограничительные меры в отношении Ирана, сотрудничество России с ОПЕК и пересечение интересов двух стран в G20.

Аналитики полагают, что факт данного визита и итоги переговоров будут иметь ограниченное влияние на рынки. США и РФ находятся по разные стороны «баррикад» в условиях действия пакта ОПЕК+, при этом обе державы получают экономическую выгоду от действия данного пакта, отмечает Антон Покатович, главный аналитик «БКС Премьер». РФ едва ли пойдет на какие-либо уступки в отношении своего участия в пакте сокращения нефтедобычи с целью ослабления американского давления.

Вряд ли от этой встречи стоит ожидать каких-то прорывных решений, скорее она проводиться в рамках поддержания хоть какого-то диалога, соглашается Дмитрий Маринченко.

Существенного влияния на мировые цены на углеводороды встреча не окажет. Нефтяная отрасль США практически не регулируется со стороны государства, и чиновники имеют очень мало контроля за тем, сколько нефти добывают компании, это не Россия и не Саудовская Аравия, всем управляет рынок, добавляет он.

Впрочем, в последние дни рынку серьезно «помогает» ураган Флоренс. На новостях о разгуле стихии нефтяные котировки взлетели почти до $80 за баррель. 12 сентября ноябрьские фьючерсы на североморскую Brent закрепились на отметке $79,5. Поддержал их и отчет Американского института нефти об уменьшении запасов энергоносителей в США, а также снижающийся экспорт нефти из Ирана.