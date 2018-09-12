Выход на пенсию: дальнобойщикам снизят возраст

В среду рабочая группа Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства обсудила поправки к пенсионной реформе.

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Само заседание группы проходило в закрытом режиме, однако в ходе него к журналистам выходили различные участники обсуждения, чтобы рассказать о тех или иных вопросах, которые, по их мнению, заслуживают отдельного внимания. Большинство поправок не встречали видимого сопротивления ни общественности, ни депутатов.

Однако с одной по-прежнему согласны далеко не все представители общественности. Речь идет об уголовной ответственности за увольнение работников предпенсионного возраста.

Напомним, наряду с прочими предложениями в своем телеобращении президент Владимир Путин предложил дополнить УК статьей, которая будет вести к наказанию работодателей за «необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста». Под последним имеется в виду период продолжительностью пять лет до наступления пенсии.

Подобное «преступление» будет грозить либо штрафом в размере 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов.

Против этой нормы уже выступили представители бизнес-сообщества, а в среду на заседании рабочей группы критику предлагаемой нормы озвучил и председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков.

По его словам, в Белоруссии уже пытались ввести подобную норму, однако она повлекла за собой еще более раннее увольнение работников. «Это привело к тому, что за три года до предпенсионного возраста людей перестали брать на работу», — объяснил Шмаков.

«То есть вы предлагаете отклонить инициативу президента», — последовал вопрос от журналистов.

Однако представитель профсоюзов сразу оговорился, что этого он не предлагает. По словам Шмакова,

задача, скорее, скорректировать норму путем убеждения президента.

«Президент — он разумный человек», — усилил свою речь председатель организации.

Впрочем, насколько ему удалось убедить рабочую группу, осталось неизвестным. По словам Шмакова, его вывели на пресс-подход практически сразу после обсуждения, поэтому он не успел оценить, насколько его тезисы были убедительными для депутатов.

В свою очередь секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев также заявил, что к поправке об ответственности в УК надо отнестись ответственно.

Выступающий следом замглавы комитета по госстроительству и законодательству Александр Грибов очень кратко заявил, что норма будет рассмотрена в первом чтении уже в четверг 13 сентября. Ко второму чтению ее обсудят с экспертами, профсоюзами и деловыми кругами. Депутат заявил, что норма в нынешнем виде очень похожа на статью 145 УК, которая защищает права беременных женщин и молодых матерей. При этом уголовных дел по ней практически нет, а вот как норма предупредительного характера она действует. «Количество уголовных дел — буквально единицы», — попытался слегка успокоить бизнес-круги и профсоюзы через прессу Грибов.

Политолог Алексей Макаркин, присутствующий на заседании рабочей группы, в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что в общем и целом группой уже не ставился вопрос об отказе от какого-либо предложений, особенно президентских.

«Речь идет уже о шлифовке», — сказал политолог. При этом в ходе нее возникают различные точечные вопросы, которые разные силы пытаются решить в своих интересах. Поправки об уголовной ответственности, по словам эксперта, относятся как раз к этой категории. Дискуссия о возможности их непринятия со стороны депутатского корпуса не идет. Другой вопрос, что некоторые аспекты в законопроект могут быть добавлены.

Так, по словам Макаркина,

было предложено, чтобы дело возбуждалось только в случае личного заявления работника. «Если это, например, будет происходить по итогам проверки госорганами, то возможны коррупциогенные схемы», — объяснил политолог.

Также действительно говорили о защите прав граждан до предпенсионного возраста. Правда, как это сделать, непонятно.

Эксперт считает, что скорее надо будет внимательно проанализировать последующую правоприменительную практику. Возможно, массовых дел и не будет. В конце концов, увольнять сотрудника, который у тебя до этого проработал долгие годы, и вместо этого брать немолодого и неопытного по сути незачем. «Увольняя, ты оголяешь участок», — дает аргумент против увольнения приближающихся к пенсии работников Макаркин.

Также эксперт вспомнил, что возник вопрос по малочисленным народам Севера. Им должны оставить пенсионный возраст прежним. При этом это понятно, если речь идет, например, об оленеводе.

Но если представитель этого народа работает, например, учителем в школе, то возникает вопрос. Почему его коллеги, к этим народам не относящиеся, выйдут на пенсию позже, рассуждает политолог.

В остальном же по большей части предложенные поправки особых нареканий не вызывают. По словам вице-спикера Госдумы Ольги Тимофеевой, в частности был поднят вопрос по поводу дополнения перечня профессий с льготным выходом на пенсию.

В таком контексте могут обсудить дальнобойщиков и представителей балета. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская объяснила, что у представители этой танцевальной профессии труд начинается вообще лет в шесть. По такому же принципу депутат предложила к этому перечню отнести ряд категорий артистов цирка и музыкантов на духовых инструментах.