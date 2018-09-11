Большой друг: зачем Си Цзиньпину Россия

Большой китайский праздник – таким стал первый день работы Восточного экономического форума, отрывшегося во вторник 11 сентября на острове Русский под Владивостоком.

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В этот день Владимир Путин провел с председателем КНР Си Цзиньпином рекордное количество мероприятий. Сразу пять подряд. Для сравнения, с премьером Японии Синдзо Абэ, который тоже приехал на ВЭФ, пока только два.

Крайне эффектной вышла прогулка по набережной острова Русский, где специально к форуму была развернута выставка достижений российского народного хозяйства. Выставка называется «Улица Дальнего Востока» длиной почти 1,5 км. Здесь свою продукцию представили все 9 дальневосточных регионов. И несколько министерств и компаний. Иногда в виде макетов, как, например, скоростной поезд из фанеры «Сахалин-Крым» или магаданский проект фабрики по извлечению золота. Так и в виде реальной продукции – «Сокровищница вечной мерзлоты» (это якутские бриллианты), каток с искусственным льдом (Амурская область).

Фоторепортаж: Путин и Си Цзиньпин запили блины водкой на рынке __is_photorep_included11961097: 1

А Еврейская автономная область предложила ментальную модель «еврейской мудрости, прошедшей через века». Что это такое, было не очень понятно. Но, как говорили очевидцы презентации, в еврейском павильоне угощали спиртными напитками.

Они это сделали снова

В общем, у Путина и Си был выбор, тут было на что посмотреть. Прогулка в итоге оказалась не только развлечением ради укрепления дружбы, но и имела символический подтекст. Прогуливаясь на свежем морском воздухе, лидеры остановились у павильона со съестным. Павильон назывался «Русские морепродукты и русский рынок». Здесь лидеры надели фартуки и испекли блины, отведали их, предварительно начинив красной икрой. Черной тоже можно было.

Путин при этом отметил мастерство китайского коллеги – умело испек блин, не комом. Под блины, по предложению Путина, оба выпили по рюмке водки.

Неизвестно, какой смысл Путин вкладывал в это предложение. Но вот, например, после того, как он в прошлый раз угостил китайского лидера российским мороженым, поставки этого продукта в КНР выросли.

Впрочем, водку лидеры пили на пару уже во второй раз. Ранее российский президент рассказывал, что уже пропустил по рюмочке с Си Цзиньпином. Но повод тогда был другой – день рождения и закуска самая простая – колбаса. «У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпином мы это сделали», — вспоминал Путин в одном из интервью китайским СМИ накануне своего визита в Китай в июне этого года.

Не тот друг, кто гуляет

После блинов лидеры завернули в павильоне «Мед». Здесь президент России попробовал крем-мед, изготовленный, понятное дело, из дальневосточного сырья и купил сбитень, тоже, естественно, отечественного производства. Баночка сбитня, как потом выяснилось, обошлась президенту в 200 рублей.

Отдав деньги продавцу, Путин передал напиток Цзиньпину. «Я думаю, что рублей у меня нет», – скромно предупредил председатель КНР. «Юанями потом отдашь», – ответил президент РФ.

У господина Си действительно будет возможность вернуть долг. «До конца текущего года предстоит еще ряд встреч с президентом Путиным на важных мероприятиях для продолжения наших контактов», — говорил на форуме китайский глава. В этом году они уже встречались трижды.

Интенсивность контактов оба лидера оценивали как свидетельство особо дружественных отношений и уже традиционно называли друг друга «мой друг». В этот раз Путин во время церемонии подписания контрактов правительственными чиновниками двух стран даже назвал Си «мой большой друг».

Китайский лидер также не поскупился на теплые слова: «В Китае говорят: друзья познаются в беде. В России, я знаю, тоже есть пословица: не тот друг, кто на пиру гуляет, а тот, кто в беде помогает. Именно в этом заключается искреннее чувство дружбы между нашими народами, а также драгоценность китайско-российских отношений», — отметил председатель Си.

Юань крепче дружбы

Покупка сбитня за рубли и возможный возврат долга в юанях – тоже оказались символичными. Россия и Китай не первый год ставят задачу снизить зависимость от доллара США во взаиморасчетах.

Многие китайские банки имеют представительства в России. Есть представительства и даже филиалы в Пекине и Шанхае и у крупных российских банков, в том числе госбанков. Российский ЦБ также открыл представительство в Китае.

Именно в юанях (по крайней мере, так было обозначено в документах) на этом форуме было заключено кредитное соглашение между российским Внешэкономбанком и Государственным банком развития Китая в объеме 12 млрд. Сотрудничество двух этих институтов развития идет в рамках реализации китайской инициативы «Один пояс – один путь». Всего ВЭБу обещано открытие кредитной линии в 65 млрд юаней (порядка 600 млрд рублей).

На переход к расчетам в нацвалютах подталкивает, по крайней мере, российскую сторону уж точно, волатильность национальной валюты. Ко времени открытия ВЭФ-2018 рубль побил очередной антирекорд, перевалив за отметку в 70 к доллару и 81 – к евро.

Вторая попытка взять высоту в $100 млрд

Несмотря ни на что Россия и Китай планируют наращивать взаимный товарооборот. Путин уже оценивает товарооборот между странами, как «очень большой».

Торговую статистику ведут традиционно – в долларах США. В прошлом году товарооборот между двумя странами составил $87 млрд. В первом полугодии 2018 года двусторонний товарооборот увеличился достиг $50 млрд.

«В этом году мы почти наверняка выйдем на $100 млрд торгового оборота, рост – более 30%», — сказал Путин на форуме.

Китайский лидер привел похожие цифры. «За первые семь месяцев текущего года объём взаимной торговли составил $58,3 млрд, вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,8%», — сказал он.

Наполнение экономического сотрудничества между Россией и Китаем идет по многим направлениям, от совместных проектов в космической, атомной и авиационной сферах до овощеводства и рыболовства, электронной торговли. Похоже, заветный рубеж в $100 млрд будет взят. Со второй попытки. Первая провалилась.

Еще в 2011 году лидерами России и КНР была поставлена задача нарастить товарооборот до $200 млрд к 2020 году. Об этом Путин говорил в интервью ведущим китайским СМИ накануне своего визита в КНР в 2014 году. В 2013 году объем двусторонней торговли вплотную приблизился к отметке $90 млрд. Тогда казалось, что это не предел. «Будем стараться увеличить товарооборот к 2015 году до $100 млрд, а к 2020 году - до $200 млрд», - заявлял президент РФ.

Но потом было непринятое западным сообществом присоединение Крыма к России и санкции, ответное российское эмбарго, обвал рубля и сворачивание контрактов с Евросоюзом, США и еще рядом стран. Китай, как известно, санкции США и ЕС не поддержал, но вести бизнес с китайскими партнерами тоже стало проблематично.

Как при Екатерине II

Эксперты тем не менее видят перспективу в отношениях России и КНР. «Раньше Евразия была территорией конфликтов, в том числе между Россией и КНР. В советские времена, даже при схожей коммунистической идеологии было недоверие между нашими странами, а сейчас возник консенсус, и отношения России и Китая переживают лучшие времена, считая со времен Екатерины II», — сообщил на заседании клуба «Валдай» профессор международной истории и политики Женевского института международных отношений Сян Ланьсинь.

С китайским экспертом согласен и Федор Лукьянов, директор по научной работе фонда клуба «Валдай». Лукьянов и вовсе считает, что России не надо больше метаться между Европой и Азией, хотя ментально Россия и ближе к европейским ценностям. По его мнению, глобальный мир здорово изменился, центр и периферия меняются местами, и Россия не должна комплексовать, разворачиваясь на восток, в Азию.

«Все страны остались на своих местах, но все изменилось. Теперь не Монголия – периферия, а, скорее, Европа – это периферия», — считает Лукьянов.

А значит, у России есть шанс поднять экономику и обеспечить своим гражданам достойную жизнь вместе с Китаем, и еще 65 странами, участвующими в проекте «Один пояс- один путь».

Осталось только дождаться этого светлого дня.