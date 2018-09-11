Рубль слабеет: когда взлетят ставки по ипотеке

Ставки пойдут вверх

Наблюдаемая волатильность на финансовых рынках привела к росту стоимости фондирования ипотечных кредитов для банковского сектора, рассказал «Газете.Ru» источник на рынке.

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Кроме того, во второй половине августа – начале сентября начали расти ставки по депозитам населения.

«В этих условиях ставки по ипотечным кредитам, уровень которых составляет 9-9,5%, немного повысятся», - констатировал источник.

«Ориентиром для дальнейшей динамики ставок по ипотеке может выступить решение Банка России о ключевой ставке 14 сентября», - отметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

Напомним, что за 10 дней до заседания глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что появились факторы, которые позволяют вынести на обсуждение возможное повышение ставки.

«Сейчас не много факторов, которые бы говорили за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки и появились некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос возможного повышения ставки», - сказала она.

«Мы уверены на 80-85%, что в течение месяца ЦБ повысит ставку», - предположил заместитель генерального директора ГК «Сибпромстрой» Антон Ширяев. Он считает, что повышение ключевой ставки не будет значительным.

В декабре 2014-го из-за резкого ослабления рубля ЦБ поднял ставку с 10,5% до 17%, но уже в феврале следующего года регулятор начал ее снижать и делал это непрерывно в течение последних лет. В текущем году он понизил ее дважды – в феврале и марте с 7,75% до 7,25%. После чего взял паузу.

Рубль в этом году уже пережил две волны девальвации на фоне угрозы ужесточения санкций США. Официальный курс ЦБ на среду 12 сентября по доллару – 69,97 руб., по евро – 81,39 руб.

Ранее в Минстрое тоже допустили удорожание ипотечных кредитов. «Сегодня на фоне выросшей неопределенности на финансовых рынках после изменения ключевой ставки ипотечная ставка может пойти вверх. Некоторые банки уже на это отреагировали», - отмечал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Сам же глава Минстроя Владимир Якушев говорил журналистам о том, что к концу года ставки могут опуститься до 9,1%. Ранее в ведомстве «Газете.Ru» приводили цифру в 9%.

Средневзвешенная ставка по кредитам, выданным за месяц, составила 9,57%. По данным ЦБ, на 1 июля речь шла о 9,49%.

«Это временный эффект - ставки снова перейдут к снижению после окончания периода нестабильности на финансовых рынках», - надеется источник «Газеты.Ru».

Рост ставки по ипотеке поставит под удар поручения нового майского указа президента России Владимира Путина.

Напомним, что глава государства поставил цель обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание для этого всех возможностей с использованием ипотечного кредита, «ставка по которому должна быть менее 8%».

Самостоятельно на квартиру не накопить

Еще несколько месяцев назад рынок верил в то, что Банк России продолжит снижать ключевую ставку, что даст возможность еще больше удешевить ипотеку в России. Но сейчас на рынке настроения прямо противоположные.

В августе крупнейшие игроки ипотечного рынка уже сообщили о повышении ставок, указывает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

При поднятии уровня ключевой ставки до 7,5-7,75% кредиты для населения подорожают примерно на 0,5%.

«Конечно, это не вызовет немедленный обвал спроса на новостройки. Напротив, это подстегнет раздумывающих покупателей быстрее заключить договоры долевого участия. Но в целом это плохой сигнал», - указывает управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

Размер ипотечных ставок напрямую влияет на количество сделок, а рост ипотечных ставок может привести к сокращению спроса. Примерно для половины потенциальных покупателей жилья в массовом сегменте размер ипотечных ставок может иметь решающее значение при принятии решения. «Безусловно, важен процент повышения. Небольшой рост ипотеки незначительно скажется на количестве потенциальных покупателей», - поделился мнением Ширяев.

Если рост ключевой ставки будет незначительным, то существенного изменения не произойдет, согласна Ольга Нарт, директор по продажам и маркетингу УК «Развитие».

У действующих заемщиков ставка фиксирована на весь срок кредита, поэтому их платежная нагрузка не изменится. Для новых заемщиков увеличение ставки на 0,5 -1 процентных пункта, с 9,5% до 10-10,5%, увеличивает платеж по кредиту на 3-6%. Например, для кредита в 2 млн рублей это 600-1200 руб. в месяц.

Пока же рынок растет рекордными темпами. За 7 месяцев 2018 года выдано 785,1 тысяч кредитов на 1,5 млрд рублей, что на 54,6% в количественном и +67,7% в денежном выражении больше к аналогичному периоду прошлого года, рассказали в ДОМ.РФ со ссылкой на данные Центробанка.

Рынок ипотеки продолжит рост, его темпы к концу года могут составить 20-30%. «По данным социологических опросов, 45% российских домохозяйств, более 25 млн, хотели бы улучшить свои жилищные условия, большинство из них готовы для этого воспользоваться ипотекой», - добавили в ДОМ.РФ.

Что касается цен на первичном рынке, то и здесь наблюдается удорожание. По данным Росстата, на конец 1 полугодия 2018 г. средняя стоимость 1 кв. м жилья на первичном рынке жилья в России составила 60 тыс. рублей, что на 3,4% больше по сравнению с концом первого полугодия 2107 года.

Литинецкая напомнила, что после кризиса 2014-2015 года цены скорректировались, а затем опустились и ставки.

В условиях кризиса и падения доходов, шансы самостоятельно накопить на квартиру или даже на значительную часть ее стоимости практически нулевые. Именно поэтому люди активно занимают деньги у банков.

Например, в Москве доля сделок на первичном рынке с привлечением кредитов сейчас оценивается в 55%, хотя до кризиса она не превышала 36%. По отдельным проектам до двух третей сделок проходят с помощью займов.

«Если ставки вернутся на уровень 2015-2016 годов, то ипотечный стимулятор спроса прекратит свое действие», - резюмировала собеседница из «Метриум Групп».