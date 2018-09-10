Продлить заморозку: Минтруд рассказал о судьбе накопительной пенсии

Глава Минтруда России Максим Топилин рассказал о планах правительства по поводу заморозки накопительных пенсий и запуска модели индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

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По его словам, Министерство финансов, которое на прошлой неделе и анонсировало запуск ИПК, не откладывает идею «куда-то на дальнюю полку», но в этом бюджетном цикле будет сложновато это сделать, «скорее всего, не получится».

«Это надо вносить бюджетным пакетом, мы его не видели. Поэтому они (Минфин – «Газета.Ru») внесут, скорее всего, опять заморозку еще на один год, до 2021-го», - сказал Топилин журналистам в рамках Восточного экономического форума.

Речь идет о ежемесячной пожизненной выплате пенсионных накоплений, которые сформированы за счет страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования.

Напомним, что система индивидуальных пенсионных накоплений была разработана Банком России и Минфином в 2016 году на фоне объявления о продлении заморозки пенсионных накоплений. Тогда концепция нового механизма предполагала, что граждане должны сами формировать накопительную часть пенсии через негосударственные пенсионные фонды.

«Заморозка «накопиловки» идет каждый год, сейчас она до 2020 года включительно. Мы в бюджете Пенсионного фонда деньги на эти цели не предусматривали, поэтому, скорее всего, Минфин будет вносить законопроект, которым будет обнуляться тариф и в 2021 году», - цитирует Топилина агентство «Интерфакс».

В конце прошлой недели первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов заявил, что с 2020 года можно запустить накопительную пенсионную систему, основанную на индивидуальном пенсионном капитале.

Глава Минфина сообщил, что соответствующие предложения готовятся. Они дадут возможность людям, которые еще не вышли на пенсию, «накапливать свой индивидуальный пенсионный капитал».

По его словам, система ИПК нужна потому, что несмотря на то, что государственные пенсии будут повышаться, при выходе на заслуженный отдых, человек все равно теряет в уровне дохода. Отложенные на старость деньги под защитой государства «будут в сохранности». Таким образом, будет создана система, аналогичная страхованию банковских вкладов.

При этом в определенных ситуациях люди смогут воспользоваться средствами, которые были накоплены в рамках ИПК. Например, даже если гражданин не вышел на пенсию, а необходимо провести медицинскую операцию, то можно будет воспользоваться деньгами, отложенными в рамках ИПК, пояснил министр финансов.

Мораторий на формирование накопительной части пенсии в России действует с 2014 года. Он преследовал цель сбалансировать бюджет Пенсионного фонда после сокращения страховых взносов в 2013 году. После кризисов 2009 – 2010 годов правительство в 2012 году пошло на сокращение страховых взносов с 2013 года для работодателей с 34% до 30%.

Тогда правительство пошло на первую «заморозку» накопительной пенсии – 6% перестали поступать на индивидуальные счета. Выигрыш для бюджета составил около 300 млрд руб. Предполагалось, что это разовая мера и в 2014 году накопительную часть разморозят. Но этого не произошло. В 2014 году было решено продлить заморозку бессрочно.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин одобрил изменения в закон об обязательном пенсионном страховании, продлив мораторий до 2020 года. Закон начал действовать с 1 января 2018 года.

Ранее авторы поправок отмечали, что заморозки еще на год позволит сократить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда в 2020 году на 551,3 млрд рублей.

Тема накопительной части пенсии поднималась и во время парламентских слушаний в Госудме по законопроекту о повышении пенсионного возраста. Напомним, что после внесенных в нижнюю палату парламента поправок ко второму чтению от президента, обсуждается повышение выхода на пенсию для женщин с 60 лет и с 65 - для мужчин. Ранее для женщин речь шла о повышении планки с сегодняшних 55 лет на 8 лет.

Во время обсуждения глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заметил, что он против отмены обязательной накопительной части пенсии. «Это сегодня при полном выработанном стаже была бы добавка до 15% плюс в коэффициенте замещения от вашей заработной платы, с которой вы выходите на пенсию», — посетовал глава счетной палаты.

Накопительная часть пенсии начала формироваться с 2002 года. Страховые взносы в пенсионную систему, которые оплачивает работодатель с фонда оплаты труда работника, дробились на отчисления в ПФР и персональные накопительные счета застрахованных граждан.

Финансовая система страны, по сравнению с развитыми странам, остается неразвитой, констатировал глава Счетной палаты.

Объем накопленных пенсионных и страховых фондов составляет порядка 2-3% против 60-100% в других странах. За счет больших накоплений и коэффициент замещения по пенсиям достигает там 70% от зарплаты, тогда как Россия только будет стремиться к целевым 40%.