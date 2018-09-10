Все на выход: почему Дальний Восток продолжает пустеть

В понедельник, 10 сентября, на дальневосточном острове Русский Владимир Путин провел заседание президиума Государственного совета, посвящённое реализации майского указа, в той его части, которая касается социально-экономического развития Дальнего Востока.

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Для начала Путин поблагодарил коллег за работу и успехи, которые имеются по части восстановления экономики Дальнего Востока. Но останавливаться на достижениях не стал. Наоборот, призвал «двигаться дальше», «выступать покороче» и «предельно подробно и откровенно» обозначать имеющиеся проблемы.

Члены президиума Госсовета, а это губернаторы Пермского края, Бурятии, Сахалинской области и другие, а также приглашенные на заседание министры, после такого вступления президента сразу сделали серьезные выражения лиц. Ничего хорошего такое начало не предвещало. И предчувствие их не обмануло.

Не доехать, не доплыть, не долететь

Не дожидаясь, пока члены президиума соберутся с мыслями и детально обозначат дальневосточные проблемы, Путин сам их и назвал. Это неудовлетворительная «обеспеченность жильем», низкое качество услуг здравоохранения, образования, связи. Нехватка современных объектов культуры и спорта, неудовлетворительная транспортную доступность.

Президент не поддержал предложение министра транспорта Евгения Дитриха «сконцентрировать дополнительно поступающие от акцизов средства в федеральном дорожном фонде и по специальному распределению, по специальному механизму доводить их до регионов».

Путин засомневался, что контролировать распределение этих средств будет сложно. Зато Минтранс согласовал с Минфином предложения по дополнительному финансированию перевозок пассажиров на Дальний Восток на 2019 год за счет средств резервного фонда. В текущем году на эти цели уже было выделено дополнительно 400 млн рублей.

Суммируя все неудобства жизни на Дальнем Востоке Путин отметил, что такие условия жизни не устраивают людей, так что их выбор – в пользу переезда в другие регионы России, понятен.

А они все бегут и бегут

Путин отметил, что «миграционный отток из региона постепенно сокращается, но фактом остается то, что люди все-таки уезжают». В прошлом году с Дальнего Востока уехало на 17 тысяч человек больше, чем приехало.

По данным Росстата, на 1 января 2018 года в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) проживали 6,165 млн человек. Десять лет назад, на 1 января 2007 года, в округе проживали 6,509 млн человек.

При этом, как отметил Путин, «70% уехавших - это люди трудоспособного возраста». Россияне бегут из региона на фоне экономического роста и большой потребности в кадрах.

«Ожидается, что к середине следующего десятилетия в регионе вырастет потребность в квалифицированных специалистах, и этот вопрос надо решать уже сейчас, причем комплексно - развивать систему профессионального образования, создавать преференции для тех, кто хотел бы переехать на Дальний Восток», — заявил Путин.

Высокая смертность наемных работников

Решать демографическую проблему региона можно было бы не только за счет сокращения оттока населения. Увеличить продолжительность жизни и снижать смертность – тоже вариант. Но и с этим здесь проблемы.

«Сейчас продолжительность жизни в Дальневосточном федеральном округе немногим более 70 лет. Это ниже, чем в среднем по России. Очень тревожный показатель – высокая смертность в трудоспособном возрасте: её уровень также выше среднероссийского», — сказал Путин, призвав Минздрав результативнее развивать инфраструктуру здравоохранения и лекарственного обеспечения.

Президент напомнил, что ради налаживания нормальной жизни в Дальневосточном макрорегионе власти за ценой не постоят. На июльском совещании в правительстве предлагалось, чтобы на дальневосточные проекты направлялось «до 5,5% от общего объёма инвестиционных расходов наших госпрограмм». И это предложение остается в силе, напомнил Путин.

Несмотря на скромные итоги усилий правительства на дальневосточном направлении Путин призвал не сдаваться. Дальний Восток должен выходить «на опережающие темпы роста и в экономике, и в социальной сфере».

«Мы должны сделать всё необходимое, чтобы люди на Дальнем Востоке могли реализовать себя, свои таланты, свои жизненные планы, были востребованы, получали достойную зарплату, жили в комфортных условиях…», — перечислял президент.

«Совсем мало что делается»

Был ли Путин услышан чиновниками, не понятно. Прямую трансляцию свернули. В прошлом году Госсовет, посвященный этой же теме, показали целиком. И тогда Путин также признал: добиться позитивных перемен в жизни дальневосточников не получается. В последние 25 лет из дальневосточных регионов «в основном только уезжали, макрорегион покинули почти два миллиона его жителей», численность населения продолжает ежегодно сокращаться, подчеркивал он.

«И, откровенно говоря, когда я смотрю на то, что делается, иногда возникает такое чувство, что совсем мало что делается, потому что хочется быстрее, хочется работать эффективнее — хочется, чтобы все мы работали эффективнее», — говорил Путин год назад.

«Я проанализирую, это серьезно, вот честное слово, я посмотрю на это самым серьезным образом, и кто не будет исполнять это (я хочу, чтобы все услышали), будут приняты соответствующие меры», — пригрозил Путин. В итоге в новом правительстве не оказалось министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки.

Недовольство президента понятно. Напомним, в 2013 году он определил развитие Дальнего Востока «национальным приоритетом на весь XXI век». Прошло почти 6 лет и приходится признать, что правительство «совсем мало что сделало».

В 2013 году правительство приняло дальневосточную госпрограмму, рассчитанную до 2025 года, с объемом финансирования 507 млрд рублей (на 2018 год запланировано выделение 43 млрд руб.).

Ее итогом должно стать устойчивое развитие региона, создание на территории Дальнего Востока «491,0 тыс. новых рабочих мест, в том числе 61,9 тысяч высокопроизводительных», рост численности населения Дальнего Востока и Байкальского региона к 2025 году до 11,2 млн человек.

Наконец, госпрограмма предполагает рост грузоперевозок и «преодоление процессов анклавизации на Дальнем Востоке и в Байкальском регионе за счет развития транспортного потенциала».

Местные власти не первое десятилетие бьют тревогу по поводу «анклавизации», по поводу того, что гигантская территория ДФО пустеет, россияне уезжают, но приграничные области осваиваются китайцами и корейцами. Приграничные регионы стали сырьевым придатком набирающего экономическую мощь Китая, составы с лесом и рудой в КНР составляют основу железнодорожного трафика.

В среду 12 сентября Путин, как ожидается, выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума. Ограничится ли он только призывами работать эффективнее, или некоторым членам Госсовета и министрам пора начинать бояться?