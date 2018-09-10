Черный понедельник: доллар перевалил за 70 рублей. LIVE

Правда, пока дорогая нефть рублю не помогает. Российская валюта отвязалась от нефти, и на нее теперь давят совсем другие факторы. В частности, «эффект заражения» от финрынков Турции и Аргентины и новые возможные антироссийские санкции США усилили волатильность российских рынков. Об этом сообщалось в последнем обзоре департамента исследования и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды».