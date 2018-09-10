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Черный понедельник: доллар перевалил за 70 рублей. LIVE

Доллар за 70: курс превысил максимум марта 2016 года

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Рубль и не думает идти на поправку. На торгах Московской биржи доллар на торгах превысил 70 рублей, Евро готовится протестировать отметку в 81 рубль. «Газета.Ru» следит за валютными колебаниями в онлайн-трансляции.
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Трансляция
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11:55

Правда, пока дорогая нефть рублю не помогает. Российская валюта отвязалась от нефти, и на нее теперь давят совсем другие факторы. В частности, «эффект заражения» от финрынков Турции и Аргентины и новые возможные антироссийские санкции США усилили волатильность российских рынков. Об этом сообщалось в последнем обзоре департамента исследования и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды».

11:40

Между тем, цены на нефть растут утром в понедельник, что связано со стагнацией буровой активности в США, а также ожиданием игроков на рынке восстановления санкций США против энергетического сектора Ирана. Североморская смесь Brent торгуется у отметки в $77,81.

11:30

Доллар торгуется у отметки в 69,82 руб., евро - 80,75 руб.

11:25

Сейчас по обеим основным иностранным валютам наблюдается коррекция.

11:15

Евро, похоже, стремится взять отметку в 81 рубль. Пока на максимуме в понедельник он достигал 80,88 руб.

11:07

Курс американской валюты обновил максимум с марта 2016 года и достиг 70,16 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

11:00

Доброе утро, уважаемые читатели. На валютном рынке неспокойно. Рубль продолжает на глазах слабеть, сдавая все новые рубежи. За валютной качкой «Газета.Ru» следит в онлайн-трансляции.