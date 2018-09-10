Черный понедельник: доллар перевалил за 70 рублей. LIVE

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Правда, пока дорогая нефть рублю не помогает. Российская валюта отвязалась от нефти, и на нее теперь давят совсем другие факторы. В частности, «эффект заражения» от финрынков Турции и Аргентины и новые возможные антироссийские санкции США усилили волатильность российских рынков. Об этом сообщалось в последнем обзоре департамента исследования и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды».
Между тем, цены на нефть растут утром в понедельник, что связано со стагнацией буровой активности в США, а также ожиданием игроков на рынке восстановления санкций США против энергетического сектора Ирана. Североморская смесь Brent торгуется у отметки в $77,81.
Доллар торгуется у отметки в 69,82 руб., евро - 80,75 руб.
Сейчас по обеим основным иностранным валютам наблюдается коррекция.
Евро, похоже, стремится взять отметку в 81 рубль. Пока на максимуме в понедельник он достигал 80,88 руб.
Курс американской валюты обновил максимум с марта 2016 года и достиг 70,16 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Доброе утро, уважаемые читатели. На валютном рынке неспокойно. Рубль продолжает на глазах слабеть, сдавая все новые рубежи. За валютной качкой «Газета.Ru» следит в онлайн-трансляции.