«Положить на стол»: Банк России готовит сюрприз

ЦБ отмечает появление ряда факторов, которые могут заставить его начать ужесточать свою денежно-кредитную политику и повысить ключевую ставку впервые с декабря 2014 года. Соответствующее решение будет принимать совет директоров регулятора, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

«Сейчас не много факторов, которые бы говорили за снижение ставки. Есть значительное число факторов, которые говорят за сохранение ставки и появились некоторые факторы, которые позволяют «положить на стол» вопрос возможного повышения ставки»,

— сказала она на пресс-конференции в рамках форума Альянса за финансовую доступность.

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В декабре 2014-го из-за резкого ослабления рубля ЦБ поднял ставку с 10,5% до 17%, но уже в феврале следующего года регулятор начал ее снижать и делал это непрерывно в течение последних лет. В текущем году он понизил ее дважды – в феврале и марте с 7,75% до 7,25%. После чего взял паузу.

В последних своих комментариях аналитики ЦБ указывали на то, что ускоряются инфляционные ожидания. Весной это было связано с ростом цен на бензин, затем с чемпионатом мира по футболу, а потом с решением правительства повысить с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20%. Сейчас к числу негативных моментов добавилось августовское ослабление рубля.

В августе инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев выросли до 9,9% с 9,7% в июле, отчитался в понедельник, 3 сентября, ЦБ.

«На ожидания меньше, чем в июле, повлияли цены на бензин. В ближайшие месяцы есть риски роста инфляционных ожиданий, связанные с динамикой курса рубля и повышением НДС», — сообщил регулятор.

Доля респондентов, отметивших сильный рост цен на бензин, в августе сократилась до 40% (в июле – 48%). Однако, несмотря на то, что цены на него практически не менялись уже в течение двух месяцев, бензин остался самым популярным из ответов на вопрос о том, какие товары подорожали сильнее всего.

«Это указывает на то, что инфляционные ожидания не только остаются чувствительными к разовым всплескам цен на отдельные товары, но и имеют тенденцию к сохранению на повышенных уровнях еще некоторое время даже при отсутствии значимых изменений цен», — говорится в сообщении ЦБ.

По данным опроса, респонденты стали чаще упоминать ослабление рубля и повышение НДС в числе факторов инфляции. ЦБ констатирует, что они могут привести к увеличению инфляционных ожиданий в последующие месяцы.

Но в этом отчете ЦБ не упоминал возможность повышения ставки. Эта тема возникла только 4 сентября. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится в пятницу, 14 сентября.

Повышение ставки является крайней мерой. Пока на текущий момент остается актуальным решение сохранять ключевую ставку на уровне 7,25%, считает Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».

Инфляционные ожидания остаются повышенными, а сохранение повышенных инфляционных ожиданий на длительном промежутке времени создает дополнительные инфляционные риски, соглашается она.

«Сейчас валюты многих развивающихся рынков находятся под жестким натиском. Рубль находится под еще большим давлением из-за санкций. Спекулятивный разгон национальной валюты наподобие того, который случился в Турции, может привести к валютному кризису. Думаю, регулятор это понимает и заранее подготавливает рынок ко всем возможным в таких случаях мерам», — считает аналитик.

Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо-Банка», отмечает, что в прошлом и этом году ставка снижалась или не повышалась на фоне низкой инфляции.

«Сейчас же, практически не осталось ресурсов для сохранения ключевой ставки. Инфляционные ожидания сильно ухудшились в связи с увеличением НДС на до 20%, сильной угрозой висит вероятность введения санкций на ОФЗ, ввиду чего рубль может продолжить сильно дешеветь, что также приведет к росту инфляции. Конечно, регулятор будет пытаться сохранять ключевую ставку, но до тех пор, пока это будет возможно», — говорит он.

Исходя из практики взаимодействия с рынками, повышение ключевой ставки спустя лишь 10 дней после первого, осторожного упоминания о неких факторах, кажется маловероятным, уверен Константин Карпов, аналитик «БКС брокер».

Но данные рассуждения справедливы только в отсутствии форс-мажорных обстоятельств, добавляет он. Впрочем, в таком случае это будет не последний «месседж» от главы ЦБ. Скорее всего, ставка на сентябрьском заседании останется неизменной, на уровне 7,25%, считает Карпов.

«Но рынку следует серьезнее воспринимать инфляционные риски, угрозы со стороны валютных рынков других развивающихся стран, геополитики, санкций и торгового протекционизма», — думает он.

Раз появились разговоры о том, что ставка может быть повышена, то она будет повышена, в свою очередь полагает генеральный директор компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

На его взгляд у Банка России просто нет выбора на фоне тех процессов, которые происходят в развивающихся странах, подобных России: Аргентине, Бразилии, Турции.

Там галопирует инфляция, есть почти такая же зависимость от экспорта сырья, и ключевая ставка в Аргентине составляет 60%, в Турции — 17,75%. Капиталы бегут из развивающихся стран в США, в доллар и долларовые инструменты, например, в 10-летние US Treasuries, по которым можно получить до 2,9% годовых.

Рубль ослабевает не только в силу внутренних причин, но и в силу глобального перетока капитала, а подъем ключевой ставки мог бы затормозить этот процесс, говорит Шустов.

«Полагаю, что на ближайшем заседании ставка вырастет на 0,25 процентного пункта, а на следующем — еще на 0,25. Банки уже играют на опережение, повышая ставки по депозитам для физлиц, потому что предвидят сокращение денежной ликвидности», — подытоживает эксперт.