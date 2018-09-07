Рубль не устоит: турецкая зараза расползается по миру

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 98,77 коп. до 80,35 руб., курс доллара увеличился на 77,81 коп. до 69,02 руб., следует из данных регулятора.

Реклама

Последний раз официальный курс евро превышал 80 рублей в марте 2016 года, а 22 января был зафиксирован исторический антирекорд в 91,18 руб. Но тогда нефтяные котировки находились на многолетних минимумах — баррель Brent падал в январе падал до $27.

Сейчас нефть торгуется в районе $76-77, но рублю это не сильно помогает. Российская валюта отвязалась от нефти, и на нее теперь давят совсем другие факторы.

«Эффект заражения» от финрынков Турции и Аргентины и новые возможные антироссийские санкции США усилили волатильность российских рынков.

Об этом сообщается в обзоре департамента исследования и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды».

«Волатильность на российских финансовых рынках возросла и стала сравнимой с волатильностью в других странах с формирующимися рынками. На нее негативно повлиял «эффект заражения» от финансовых рынков Турции и Аргентины, а также планы по введению новых санкций со стороны США», — отмечают аналитики ЦБ.

Давление на рынки развивающихся стран в июле--августе усилилось, в результате чего ослабление валют ускорилось. Аутсайдерам среди валют стран с формирующимися рынками стали турецкая лира на фоне ухудшения отношений с США и аргентинский песо. За август лира упала на 20%, а с начала года — на 40%.

Учитывая высокий уровень внешнего долга, такое ослабление валюты вызывает значительные риски для финансовой стабильности, и не только в Турции, поскольку по оценке Банка международных расчетов, активы банков, связанные с Турцией, превышают $220 млрд, отмечается в материалах ЦБ.

В конце месяца резко ухудшилась ситуация в Аргентине, где песо опять стало резко падать в связи с опасениями дефолта по государственному долгу. На этом фоне Центральный банк Аргентины поднял ставку с 45% до 60% (до этого в начале августа ставка была повышена с 40% до 45%).

На смену распродажам в турецкой лире и аргентинском песо пришли волнения в южноафриканском ранде (экономика ЮАР вошла в рецессию во втором квартале), индонезийской и индийской рупиях, отмечает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

Так, индийская рупия впервые преодолела отметку в $72 на фоне вышеупомянутых общих распродаж в валютах развивающихся рынков, роста цен на нефть (Индия является импортирующей нефть экономикой) и вялой реакции на происходящее со стороны индийского нацбанка RBI.

«Снижение рупии, уже пятой валюты GEM, подхватившей «инфекцию» за истекший месяц, добавило беспокойства, что мы имеем дело с некоей новой тенденцией, которая может набрать обороты и привести, в наихудшем сценарии, к нестабильности евро — валюты, чья «политическая» значимость для многих существенно выросла в этом году», — говорит эксперт.

Девальвация затронула также бразильский реал и мексиканский песо. Дело в том, что все эти активы относятся к одной группе риска, и когда начинаются проблемы у одних государств, то инвесторы предпочитают закрывать позиции по всем инструментам сегмента, поясняет Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ.

Проблемы развивающихся рынков вызваны повышением ставок Федеральной резервной системой США (ФРС), а также торговыми войнами, развязанными администрацией Дональда Трампа. Инвесторы стремительно теряют интерес «к риску» и переводят средства в долларовые активы.

Для России основным негативным фактором являются западные санкции. «В центре внимания снова ожидания новых санкций на фоне обнародованных накануне Скотланд-Ярдом сведений о расследовании инцидента в Солсбери», — полагает Иван Копейкин, аналитик «БКС брокер».

При этом добавляют негатива ожидания огромных торговых пошлин против со стороны Китая против США (на сумму $200 млрд) и риски долгового рынка РФ, добавляет он.

Аналитики полагают, что тренд на ослабление рубля останется основным для рынков,

евро может уйти еще дальше к 82 рублям, доллар наконец-то перевалит за 70 руб.

«Основной тренд сейчас явно на ослабление российской валюты, где риски по-прежнему перевешивают позитивные факторы. Поэтому в ближайшее время ослабление рубля вполне может продолжиться с ближайшими целями в районе 70-70,5 по паре доллар/рубль и 81-81,5 по евро/рубль», — считает Иван Копейкин.

В ближайшее время мало что изменится как в санкционной политике США, так и в экономике развивающихся стран, поэтому падение рубля должно продолжится и курс вполне может обвалится к 83 рублям за евро к концу года, считает Михаил Мащенко.