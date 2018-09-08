Пора сдаваться: Украину ждет дефолт

Глава украинского правительства снова заявил о том, что без кредита Международного валютного фонда (МВФ) его страну ждет дефолт. Но для получения очередного транша надо выполнить требования кредиторов, в том числе повысить цены на газ для населения и сократить бюджетный дефицит.

«Я первый за то, чтобы уменьшать цены на ресурсы. Невыполнение требований поставит Украину на грань дефолта. Мы хотим кризиса? Я не кризисный премьер, а антикризисный. Я сделаю все, чтобы защитить людей, снизить инфляцию»,

— заявил Гройсман в интервью телеканалу «Интер».

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«Очевидно, что экономика растет, но у нас на плечах такой долг, который мы сами не можем выплатить. Надо выходить на внешние рынки, перекредитовываться, уменьшать проценты», — добавил он.

Ранее Гройсман уже говорил об угрозе дефолта и заявлял о необходимости дальнейшего сотрудничества с МВФ. По его словам, в настоящее время украинская сторона должна сотрудничать с фондом, поскольку невыплата долгов приведет к дефолту, а он вызовет остановку производства, девальвацию гривны и инфляцию.

«Нам нужно уберечь людей от этого негатива, поэтому нам и нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые», — сказал Гройсман. Он добавил, что после этого необходимо наращивать экономику страны.

Напомним, что кредитная программа МВФ для Украины была утверждена в 2015 году в размере $17,5 млрд. Из них Киев получил четыре транша на $8,7 млрд, последний был предоставлен в апреле прошлого года.

В этом году МВФ денег не дает, ждет выполнения своих условий. Одно из них — принятие закона о создании антикоррупционного суда — Украина выполнила. Осталось привести дефицит бюджета к уровню не более 2,5% ВВП и повысить цены на газ для населения.

Миссия фонда приехала на Украину 6 сентября и пробудет там около двух недель. «Миссия МВФ приехала. Работаем, у нас конструктивные отношения. Через две недели сообщим о результатах переговоров», — сказал премьер-министр «Интеру».

Ранее украинские власти ожидали выделения нового транша этой осенью, но сейчас сроки сместились на конец года. Об этом заявил глава Нацбанка Украины Яков Смолий.

«У меня запланирована встреча с МВФ. Мы прогнозируем, что переговоры будут успешны и что мы достигнем консенсуса относительно получения очередного транша до конца года», — сказал главный украинский банкир (цитата по «Укринформ»).

Что касается цен на газ, то пока Нацбанк прогнозирует их рост на 25% в этом году и на 15% в следующем году. По неофициальной информации, МВФ ждет повышения тарифов на 35-70%. О каких параметрах удастся договориться, станет понятно уже скоро.

Новый виток роста цен на газ вызовет синхронное повышение тарифов на услуги ЖКХ и негативно повлияет на инфляцию, с которой Украина пока справиться не может. На днях Нацбанк принял решение увеличить учетную ставку на 50 базисных пунктов до 18% годовых. У регулятора широкая вилка целевого уровня инфляции 4-8%, прогноз на этот год 8,9%.

«На наш взгляд, инфляционные риски остаются высокими, и в сентябре — декабре инфляция, вероятно, будет волатильной из-за ожидаемого повышения тарифов на ЖКУ. По нашим оценкам, это приведет к росту инфляции к концу года до 11,5%, что выше официально прогнозируемых 8,9%»,

— считают аналитик Sberbank CIB.

Нацбанк также отметил, что в случае дальнейшего усиления инфляционных рисков он может снова прибегнуть к повышению учетной ставки, чтобы вернуть темпы инфляции в целевой диапазон. Экономисты отмечают, что в условиях ослабления национальной валюты (гривна падает, также как и большинство других региональных валют) и неясности относительно взаимодействия с МВФ ужесточение денежно-кредитной политики было вполне логичным.

Новый транш Украине необходим, чтобы гасить имеющиеся долги. Иначе придется тратить либо золотовалютные резервы, либо наращивать расходы бюджета на эти цели за счет других статей, что невозможно.

По оценке Владимира Гройсмана, Киев должен погасить $33 млрд госдолга в ближайшие пять лет. Эта сумма составляет около 30% ВВП страны за прошлый год ($112,2 млрд, по оценке Всемирного банка). Премьер-министр подчеркнул также, что обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП.

Издание «Страна.Ua» со ссылкой на данные Минфина Украины, приводит несколько другие цифры.

Так, выплаты по госдолгу только в этом, следующем и 2020 году составят $31,3 млрд. Из них на внешние платежи придется почти половина этой суммы ($14,4 млрд).

Стратегией управления госдолгом, которую утвердило правительство, предполагается уменьшить его до 60% ВВП в 2018 году, 52% в 2019 году и 49% в 2020 году. Сейчас он превышает 70%. По итогам первого полугодия госдолг превышал $76 млрд. Это около $1800 в расчете на каждого украинца, подсчитали VOX Ukraine и Liga.net.