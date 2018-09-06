Евро за 80: рубль хромает на торгах. LIVE

- 691484 просмотра ПВО Сирии отразили ракетный удар по пригороду Хамы
- 496084 просмотра Источник рассказал, кто по ошибке продырявил корабль «Союз»
- 244832 просмотра Некоторые банкоматы перестали принимать купюры в 5 тыс. рублей
- 194137 просмотров Мэй назвала подозреваемых по «делу Скрипалей» сотрудниками ГРУ
- 112030 просмотров Климкин назвал «катастрофической» ситуацию с оттоком населения на Украине
- 93068 просмотров Американский политолог Саймс стал ведущим российского ток-шоу
- 92695 просмотров Рогозин не исключил, что обшивку «Союза» могли просверлить в космосе
Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин пообещал, что волатильность, которая наблюдается сейчас, носит краткосрочный характер. Он добавил, что санкционный фактор также добавляет рынку нервозности, но серьезных структурных изменений в ближайшем будущем его ведомство не ожидает.
Страшно как-то. «Это при том, что Банк России давно уже не отслеживает таргетов по отношению к курсу и так далее. Но просто удивительно, может, даже нездорово стабильно совсем в течение довольно длительного времени, поэтому некоторая волатильность она довольно естественна, если, конечно, она не является шоком. Рынок боится шоков», — отметил глава Мосбиржи.
Вот оно как. «Мне кажется, что избалован у нас в последнее время инвестор стабильностью национальной валюты», - заявил Афанасьев.
«Ослабление рубля, как и укрепление нациольнальной валюты, по-разному влияет на разные сектора», — отметил Афанасьев. Например, продолжил глава Мосбиржи, нынешнее августовское ослабление нацвалюты происходит на фоне роста мировых нефтяных цен, что в совокупности весьма повышает привлекательность российских сырьевых компаний-экспортеров. «А они у нас главные эмитенты», — обратил внимание он.
Председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев и вовсе высказал мнение, что неизменный курс рубля более губителен, чем волатильность.
По словам Орешкина, разговоры о том, что рубль является одной из самых устойчивых валют развивающихся стран, напоминают анекдот о том, как генсек Леонид Брежнев бежал кросс вместе со своим помощником: тот пришел в итоге вторым с конца, а сам Леонид Ильич получил призовое место. Так, что если сравнивать рубль с турецкой лирой, аргентинским песо, южноафриканским рэндом, бразильским реалом и индийской рупией, то рубль можно назвать пятым с конца среди шести валют.
Между тем, еще несколько часов назад министр экономического развития РФ Максим Орешкин говорит об отсутствии угроз для стабильности рублевого курса. Министр говорил о том, что рубль более устойчив, чем валюты других развивающихся стран и даже рассказывал анекдоты.
Официальный курс доллара уменьшился на 21,23 коп., до 68,25 руб.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 23,23 коп., до 79,36 руб.
Курс доллара на Московской бирже подскочил на 98 коп., до 69,23 руб.
Курс доллара превысил 69 руб. впервые с 23 августа текущего года.
Курс евро к рублю вырос на 91 коп., до 80,3 руб. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Курс евро на Московской бирже превысил 80 руб. впервые с 11 апреля текущего года.
Добрый вечер, уважаемые читатели! Рубль сдает позиции. Курсы евро и доллара обновляют максимумы. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.