Евро за 80: рубль хромает на торгах. LIVE

Страшно как-то. «Это при том, что Банк России давно уже не отслеживает таргетов по отношению к курсу и так далее. Но просто удивительно, может, даже нездорово стабильно совсем в течение довольно длительного времени, поэтому некоторая волатильность она довольно естественна, если, конечно, она не является шоком. Рынок боится шоков», — отметил глава Мосбиржи.