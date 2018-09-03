Хронический пессимизм: россияне грустят и недоедают

В августе инфляционные ожидания на ближайшие 12 месяцев выросли до 9,9% против 9,7% в июле, следует из результатов ежемесячного опроса, проведенного по заказу Банка России. При этом инфляционные ожидания россиян растут непрерывно с апреля, когда они были на уровне 7,8%.

По мнению респондентов, сильнее всего выросли за прошедший месяц цены на бензин, при том, что цены на него практически не менялись уже в течение двух месяцев.

«Это указывает на то, что инфляционные ожидания не только остаются чувствительными к разовым всплескам цен на отдельные товары, но и имеют тенденцию к сохранению на повышенных уровнях еще некоторое время даже при отсутствии значимых изменений цен», — отмечают в ЦБ.

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В августе респонденты отметили ускорившийся рост цен на мясо и птицу (об этом упомянули 24% опрошенных). «Поскольку респонденты довольно сильно реагируют на рост цен на часто покупаемые товары и услуги, это может стать дополнительным фактором роста инфляционных ожиданий», — полагают в Центробанке.

В то же время в августе россияне стали называть такие факторы инфляции, как ослабление рубля и повышение НДС.

Резкое ослабление рубля произошло в августе на фоне анонсирования и введения новых санкций США. При этом несмотря на рост цен на нефть рубль так и не вернулся на отметки начала августа (официальный курс ЦБ на 4 сентября составляет 67,74 за доллар и 78,63 за евро).

«До конца года рубль может снова подешеветь на фоне обсуждения новых санкций, и это так же может сказаться на росте цен. Если этот сценарий осуществится, мы увидим новую волну роста цен, что, в последствии может выйти за пределы ожиданий ЦБ РФ», — говорит аналитик «ФинИст» Екатерина Туманова.

50% респондентов уверены, что через год рубль по отношению к доллару подешевеет (рекордный уровень пессимизма с января 2016 года).

Что касается ставки НДС, то она будет повышена с текущих 18% до 20% с начала 2019 года. Однако ряд производителей уже стали повышать цены.

«В ближайшие месяцы есть риски роста инфляционных ожиданий, связанные с динамикой курса рубля и повышением НДС», — заключают в Банке России. Ранее регулятор уже отмечал, что часть эффекта от повышения НДС скажется на ценах еще до начала 2019 года через инфляционные ожидания.

«Инфляционные ожидания действительно в летние месяцы существенно подскочили, и по мере приближения холодной осени, начинают набирать обороты. В первую очередь, это связано с двумя эпизодами девальвации рубля – в апреле и в августе – вызванными новыми западными санкциями», — отмечает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

В августе выросла доля тех, кто считает, что темпы роста цен до конца текущего года превысят целевые 4% (так полагают 58% опрошенных против 56%, месяцем ранее). В годовом выражении инфляция уже превысила 3%, а до конца года ещё четыре «инфляционно насыщенных месяца». К концу сентября официальная годовая инфляция может вырасти до 3,4-3,6%, а по итогам года превысить 4%.

«Россияне привыкли к высокой инфляции в последние годы. Поэтому ее действительно значимое снижение в текущем году не воспринимается как нечто устойчивое», — обращает внимание аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

В ЦБ пока считают, что пик инфляции придется на первый квартал 2019 года. С учетом роста НДС с начала 2019 года превысит 4%, затем во втором квартале ее темпы будут вблизи этого значения, писал регулятор.

На фоне роста цен у россиян несколько увеличилась склонность к потреблению. Доля тех, кто считает текущее время подходящим для крупных покупок, в августе немного выросла, а тех, кто считает его подходящим для сбережений, – снизилась. Чаще всего респонденты планируют увеличение расходов на ремонт жилья и образование.

При этом откладывать у россиян по-прежнему выходит плохо. 75% респондентов сообщили, что не смогли отложить ничего за последний месяц – худший результат с января 2016 года. 64% признались, что у них и их семьи нет сбережений. Около половины отказались в итоге от запланированных трат (чаще всего отложить пришлось поездки по России и за границу в качестве отдыха, а также ремонт).

При этом россияне продолжают себе отказывать даже в самом необходимом, а именно в еде и одежде. 30% респондентов в последние 3 месяца экономили на мясе и птице, более 25% признались, что экономили на рыбе, морепродуктах, сыре и колбасе. 22% предпочитали лишний раз не тратиться на одежду и обувь. А 19% отказывали себе во фруктах и овощах, при том, что летом на них минимальные цены.