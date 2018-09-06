«Избалованы стабильностью»: каким будет курс рубля

Минэкономразвития не видит долгосрочных причин для ослабления курса национальной валюты.

«У нас прогноз в том числе по обменному курсу на период до 2020 и последующие годы практически не изменился. То есть мы не видим ни одной долгосрочной причины для того, чтобы произошло какое-то серьезное ослабление рубля и были кардинальные структурные изменения»,

— заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на Московском финансовом форуме.

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При этом, по его словам, разговоры о том, что рубль является одной из самых устойчивых валют развивающихся стран, напоминают анекдот о том, как генсек Леонид Брежнев бежал кросс вместе со своим помощником: тот пришел в итоге вторым с конца, а сам Леонид Ильич получил призовое место. Так, что если сравнивать рубль с турецкой лирой, аргентинским песо, южноафриканским рэндом, бразильским реалом и индийской рупией, то рубль можно назвать пятым с конца среди шести валют.

Председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев и вовсе высказал мнение, что неизменный курс рубля более губителен, чем волатильность. «Ослабление рубля, как и укрепление нациольнальной валюты, по-разному влияет на разные сектора», — отметил он. Например, продолжил глава Мосбиржи, нынешнее августовское ослабление нацвалюты происходит на фоне роста мировых нефтяных цен, что в совокупности весьма повышает привлекательность российских сырьевых компаний-экспортеров. «А они у нас главные эмитенты», — обратил внимание Афанасьев.

«Мне кажется, что

избалован у нас в последнее время инвестор стабильностью национальной валюты. Это при том, что Банк России давно уже не отслеживает таргетов по отношению к курсу и так далее. Но просто удивительно, может, даже нездорово стабильно совсем в течение довольно длительного времени, поэтому некоторая волатильность она довольно естественна, если, конечно, она не является шоком.

Рынок боится шоков», — отметил Афанасьев.

«Безусловно, есть волатильность, но она носит краткосрочный характер», — подчеркнул Максим Орешкин, добавив, что санкционный фактор также добавляет рынку нервозности, но серьезных структурных изменений в ближайшем будущем его ведомство не ожидает.

Между тем серьезным колебаниям курс национальной валюты в этом году подвергался как минимум дважды: весной после новых санкций США в отношении компаний «Русал», «Ренова», а также ряда других российских юридических и физических лиц. В августе рубль снова взял понижательный тренд на фоне угрозы новых санкций со стороны Соединенных Штатов. В этот раз рестрикции могут коснуться российских госбанков, новых операций с госдолгом, а также ряда промышленных компаний. По итогам августа курс доллара вырос примерно на 7%, закрепившись в районе 68 рублей за единицу американской валюты.

В среду 5 августа в своем обновленном прогнозе Минэкономразвития отмечало, что курс рубля к доллару вернется на уровень 63-64 руб. за доллар во второй половине 2019 года. При этом ведомство в этом году ожидает среднегодовой курс доллара на уровне 61,7 руб., в следующем — 63,9 руб., в 2024 году — 68 руб за доллар.

«Фундаментальные условия функционирования российской экономики в средне- и долгосрочном периоде существенно не изменятся. В связи с этим Минэкономразвития России сохраняет неизменным прогноз курса рубля на 2020–2024 годы. Ожидается, что курс рубля к доллару США вернется к уровням 63–64 рубля за доллар во второй половине 2019 г. и в дальнейшем продолжит ослабляться темпом, близким к инфляционному дифференциалу между Россией и странами — торговыми партнерами», — поясняет Минэк.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу 7 августа, вырос на 23 коп. до 79,13 руб., а курс доллара уменьшился на 21 коп., до 68,25 руб.

Оптимизм Минэка может быть связан с уверенностью в росте экономики России, рассуждает директор аналитического департамента «GoldenHills — КапиталЪ АМ» Михаил Крылов. «Помимо компаний-поставщиков финансовых услуг, есть еще целый ряд бизнесов в сфере культуры, спорта и реального сектора, у которых дела идут в гору. На их плечах и держится пока что рубль. Только держится не очень устойчиво, потому что любой кризис в Индии, Турции и, как ни странно, на постсоветском пространстве все еще сказывается на валюте РФ», — добавляет эксперт.

Пока непонятно, с чем связан оптимизм министерства, недоумевает Иван Капустянский, ведущий аналитик Forex Optimum.

Единственными факторами, которые, действительно, могут вернуть рубль к росту — это ослабление санкционного давления или значительный рост цен на нефть.

Однако в текущих реалиях расчитывать на смягчение рестрикций не приходится, а в своем прогнозе министерство Максима Орешкина ожидает снижения цен на нефть марки Urals до $63,4 за баррель в 2019 году, после чего она плавно уйдет вниз к $53,5 за баррель в 2024 году.

Прогноз Минэкономразвития, в принципе, не вызывает отторжения, однако он базируется на предположении о линейном характере ослабления рубля в предстоящие годы, предупреждает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский. Между тем, согласно опросам экономистов крупнейших глобальных банков, риск наступления нового циклического кризиса мировой экономики только за последние две недели вырос с 25 до 27% и продолжает расти.

При этом аналитики прогнозируют, что рубль может еще ослабнуть в текущем году до 70-75 рублей за доллар. Это произойдет из-за усиления антироссийских санкций со стороны Соединенных Штатов и их союзников.