Смена представителя: Медведев нашел себе новое лицо

Фамилию нового пресс-секретаря премьер-министра в четверг объявил руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. По его словам, «на подпись к премьер-министру внесены документы на назначение первого заместителя главного редактора агентства «Россия сегодня» Олега Осипова на должность заместителя руководителя аппарата, пресс-секретаря премьер-министра».

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Это объявление было сделано, не дожидаясь подписи премьер-министра, и тем самым завершило двухлетнюю аппаратную интригу Белого дома на тему «когда уйдет Наталья Тимакова?».

Олег Осипов известен в профессиональных кругах тем, что работал в РИА «Новости» и представлял агентство в «кремлевском пуле». В информационном агентстве сообщили, что Олегу Осипову 19 сентября исполнится 40 лет. На работу в агентство он пришел в 1999 году, сразу после окончания ИСАА МГУ им. Ломоносова.

Фоторепортаж: Новое лицо и голос Медведева __is_photorep_included11950759: 1

Карьеру медиаменеджера Олег Осипов начал в 2007 году, когда возглавил политическую редакцию РИА «Новости». В феврале 2011 года он запустил Агентство спортивных новостей «Р-Спорт». В мае 2011 года возглавил объединенную редакцию новостей РИА «Новости». В 2015 году занял пост первого заместителя главного редактора МИА «Россия сегодня», говорится в сообщении агентства.

Последние несколько лет Олег Осипов работал над реализацией ряда больших проектов, в том числе «Городские пресс-центры для журналистов без аккредитации ФИФА» в рамках проведения в РФ Кубка Конфедераций по футболу в 2017 году и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Награжден орденом Дружбы, медалью Ордена за Заслуги перед Отечеством II степени, благодарностью президента РФ и благодарственным письмом президента.

Наталья Тимакова переходит на работу во Внэшэкономбанк. «В настоящий момент я заканчиваю переговоры с ВЭБом, куда намереваюсь перейти», — сообщила она в четверг.

Источники в финансово-экономических кругах подтвердили «Газете.Ru», что Наталья Тимакова ведет переговоры с ВЭБом о должности зампреда банка. От нее ждут креативных функции по двум направлениям — это культура и городская современная экономика, говорят собеседники издания.

Часть функций по городской экономикой Наталье Тимаковой придется делить с другим зампредом банка Ириной Макиевой, долгое время возглавлявшей аппарат бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова, который сейчас руководит ВЭБом. Наталье Тимаковой предстоит заниматься наполнением инфраструктуры культурно-социальной частью.

«Я очень благодарна Дмитрию Анатольевичу, что он поддержал и что после того, как закончилось формирование нового состава правительства и работа опять началась, мы договорились о том, что я попробую себя в другой сфере», — сказала Тимакова.

Пока она собирается передавать дела Осипову. «Следующую неделю мы будем работать с Олегом вместе. Я передам ему дела, познакомлю его с коллективом, с журналистами. После этого, когда завершится оформление документов, он выйдет на работу», — сказала Тимакова журналистам.

О том, что Наталья Тимакова покинет должность пресс-секретаря премьер-министра, «Газета.Ru» писала еще в начале июля. Тогда же источники говорили, что она уйдет во Внешэкономбанк.

В качестве претендентов назывались несколько фамилий. Это спичрайтер премьера Марина Волкова, руководитель департамента пресс-службы и информации аппарата правительстве Михаил Бубен, его заместитель Светлана Гликман и бывший пресс-секретарь Минстроя Олег Ракитов.

В августе появилась информация, что на позицию официального представителя Медведева рассматривают мужчину средних лет, имеющего опыт работы в digital-сфере. Об этом «Газете.Ru» рассказывали федеральные чиновники и источники в аппарате правительства.

В число потенциальных кандидатов добавились директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко и глава коммуникационной группы «Агентство гуманитарных технологий» Вячеслав Лащевский.

Один из источников пояснил, что на позицию пресс-секретаря рассматриваются именно кандидаты-мужчины, чтобы впоследствии избежать сравнений с Тимаковой. При этом собеседники издания утверждали, что кандидат на эту должность уже успел пройти личное собеседование с главой кабинета министров, а назначение состоится осенью.

Напомним также, что Наталья Тимакова работает с Дмитрием Медведевым с 2008 года: сперва пресс-секретарем в Кремле, во время его президентского срока, а затем в Белом Доме после его назначения на должность премьера в 2012 году. До этого, с 1999 года, Тимакова работала в команде Владимира Путина.

Во время недавнего «исчезновения» главы правительства, когда он с 10 августа не появлялся на публике более двух недель, Тимакова также отсутствовала в информационном поле и комментариев по поводу своего шефа не давала.

Единственный комментарий по поводу премьера был распространен просто от пресс-службы. В нем говорилось, что Дмитрий Медведев получил спортивную травму. Характер травмы и вид спорта не сообщались. Но отпуск или больничный он не оформлял, документы, телеграммы и поздравления за его подписью регулярно появлялись на сайте правительства. В кадре премьер появился 28 августа, когда провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным.